Vox exige prohibir que okupas e inmigrantes ilegales en Palma puedan empadronarse en la vivienda que okupen

Vox exige vetar y prohibir que okupas e inmigrantes ilegales en Palma puedan empadronarse en la vivienda que okupen y donde residen ilegalmente y que se produzca su desalojo inmediato en menos de 24 horas.

Se trata de dos de los once puntos que en materia de vivienda presentará en el pleno municipal del jueves 29 de octubre el grupo municipal liderado por el portavoz, Fulgencio Coll. Incluye, además, garantizar la prioridad nacional de los españoles para acceder a una vivienda social y para ser receptor de cualquier tipo de ayuda relacionada con la vivienda.

También propone atajar la adquisición masiva de vivienda por capital extranjero estableciendo una fiscalidad diferenciada para compradores no comunitarios o buscar fórmulas para limitar la demanda extranjera no residente, impulsando la construcción de la vivienda y la ampliación de suelo disponible, incrementando la construcción de viviendas protegidas y sociales en régimen de propiedad o arrendamiento.

A la hora de hacer una valoración sobre la crisis de vivienda, Fulgencio Coll ha sido tajante. «Los mayores responsables están perfectamente identificados: el presidente Pedro Sánchez, la que fue presidenta del Govern balear, Francina Armengol, y el tándem municipal, el anterior alcalde socialista Hila y la regidora de Mes, Neus Truyol».

Para Coll, «lo sorprendente e indignante es que los mayores culpables, en un acto de cinismo increíble, agitan la bandera de la crisis de la vivienda, movilizan campañas de acampados en la Puerta del Sol o en la Plaza de España, culpan a los que ahora gobiernan y provocan más caos con decretos colados cuando se han convocado las elecciones».

El portavoz de la formación de Santiago Abascal ha recordado que en el caso de Palma la izquierda no hizo las viviendas prometidas, legislaron muy mal, quitaron la seguridad jurídica y «la Gerencia de Urbanismo sacó un mal Plan General en 2023 sin plan de ordenación, provocando un caos que todavía sufrimos».

«Faltan 800.000 viviendas en España y en el año 2028 será el déficit de un millón», ha lamentado Coll, que subraya el hecho de que «en Baleares se estima el déficit en unas 30.000 viviendas. Podríamos decir tarjeta roja a los mal llamados progresistas y amarilla al actual equipo de gobierno», ha concluido Fulgencio Coll.