Más impuestos a la vivienda que compren extranjeros y cero para la primera que adquiera un español, el debate en el pleno de Palma

Más impuestos para las viviendas que compren extranjeros y cero para la primera que adquiera un español, el debate en el pleno Palma que planeará el portavoz y número uno de Vox en la capital balear, el concejal Fulgencio Coll.

El fomento irresponsable de la política de puertas abiertas mientras la construcción permanece paralizada, indica el edil, obliga a los trabajadores y jóvenes españoles a competir con medio mundo por una vivienda en su propia tierra.

Como recuerda el portavoz del partido de Santiago Abascal en Palma, en la España de ayer, el hijo de un trabajador humilde podía, con esfuerzo y tesón, terminar siendo dueño de su hogar y su futuro.

En la España de hoy, el hijo de un profesional cualificado se ve forzado a compartir piso, sofá y nevera con desconocidos y a poner en pausa su proyecto vital. Esta ruptura unilateral del contrato social no sería para Vox fruto de la casualidad, sino del abandono sistemático de las políticas públicas de protección a la familia y al trabajo, combinado con años de ceguera ideológica e inacción institucional.

Durante años, el Gobierno de Sánchez y sus terminales mediáticas, abundando en la moción del edil, han pretendido abordar la crisis de la vivienda escamoteando a los españoles la causa principal y más evidente del colapso habitacional: la relación directa e innegable que existe entre la escasez de vivienda y las políticas de fronteras abiertas y el fomento de la inmigración masiva.

Los datos son contundentes e inapelables: en los últimos cinco años, España ha registrado la entrada de aproximadamente cinco millones de personas.

Cinco millones de nuevos residentes que también necesitan un techo bajo el que cobijarse y cuatro paredes en las que habitar.

Sin embargo, en ese mismo periodo de tiempo, la producción residencial se ha mantenido estancada en niveles irrisorios, construyéndose menos de noventa mil unidades anuales.

Sánchez, el mejor amigo del especulador

Como denuncia el edil de Vox, un Ejecutivo que se autoproclama el Gobierno más progresista de la historia se ha convertido en el mejor amigo de los especuladores. «No es posible especular con un bien abundante. La especulación sólo prospera allí donde el bien es escaso, codiciado».

Por tanto, al restringir la oferta a través de leyes como la Ley por el Derecho a la Vivienda 12/2023 —que ha provocado el pánico entre los pequeños propietarios y la salida masiva de inmuebles del mercado—, al bloquear la liberación de suelo y al disparar la demanda mediante una inmigración descontrolada, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha diseñado el escenario idóneo para los grandes rentistas.

Este Gobierno ofrece a los especuladores lo que más desean: una cola infinita de demandantes desesperados y una oferta estrangulada que les permite fijar precios

inhumanos.

El Gobierno no es víctima ni espectador de la especulación, sino «el arquitecto de este modelo. Lejos de combatir el negocio especulativo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha convertido en su socio más lucrativo y su principal beneficiario».

Por ello, en esta iniciativa de varios puntos, el primero de todos insta a proceder a la repatriación de todos los inmigrantes que hayan entrado o permanezcan en España de forma ilegal; a la remigración de aquellos extranjeros que, no contribuyendo a la economía nacional con su trabajo, pretendan vivir del sistema de ayudas sociales y recursos públicos; y a la deportación inmediata de todos los extranjeros que cometan delitos graves, hagan del delito leve su forma de vida o pretendan imponer culturas o costumbres incompatibles con las nuestras.