Vecinos de Palma denuncian una oleada de robos en coches por parte de ex menas argelinos y marroquíes: hasta 15 vehículos destrozados al día

La indignación crece en los barrios de Son Gotleu y Es Rafal de Palma, donde los vecinos denuncian una sucesión de robos en vehículos que está convirtiendo aparcar en la calle en una fuente constante de preocupación. Según los testimonios de los residentes, los incidentes pueden alcanzar los 15 coches dañados en una sola jornada, aunque esta cifra está pendiente de confirmación mediante datos policiales.

El método que describen los afectados se repite: romper una ventanilla, registrar el interior del vehículo y llevarse las balizas de emergencia V16 o los escasos objetos de valor que encuentren. En muchos casos, el botín es reducido, pero los desperfectos obligan a los propietarios a afrontar reparaciones que pueden costar mucho más que lo sustraído. Una ventanilla destrozada basta para arruinar el día a cualquier trabajador, familia o vecino que depende de su coche para desplazarse.

Los residentes atribuyen parte de estos episodios a jóvenes a los que identifican como antiguos menores extranjeros no acompañados (menas), de origen argelino y marroquí.

Uno de los puntos más señalados es el puente entre Es Rafal y Son Gotleu, junto al polideportivo Germans Escalas. Los vecinos aseguran que en esta zona se producen reiteradamente robos y roturas de cristales. La preocupación se extiende también a las inmediaciones del Estadi Balear y a varios puntos de la calle del instituto Josep Sureda i Blanes, donde los residentes reclaman más vigilancia y actuaciones eficaces.

El hartazgo es evidente. Para quienes aseguran haber sufrido estos episodios repetidamente, el problema ya no se limita al dinero que cuesta reparar el vehículo: también pesa la sensación de indefensión y de que los responsables pueden volver a actuar. Algunos afectados sostienen que los sospechosos son detenidos y quedan en libertad poco después, aunque las circunstancias y las decisiones adoptadas en cada caso deben verificarse individualmente.

«¿Para qué voy a denunciar si no hacen nada?», se pregunta una vecina afectada, que asegura estar cansada de la situación. Su crítica va más allá de la actuación policial y alcanza directamente al Gobierno central. «Todos saben quiénes son, pero, en lugar de meterlos en la cárcel o enviarlos a su país, les damos paguitas. Así gobierna Pedro Sánchez», afirma.

Los vecinos reclaman más presencia policial, investigaciones que permitan identificar a los responsables y consecuencias efectivas cuando se demuestre la comisión de delitos. También piden que las administraciones expliquen qué medidas se están adoptando y que los afectados no tengan la impresión de que denunciar es una pérdida de tiempo.

La situación amenaza con agravar la desconfianza hacia las instituciones en unas barriadas de Palma donde los residentes dicen estar cansados de encontrarse con nuevos desperfectos al salir de casa. Para muchos, la indignación no nace únicamente de perder una baliza o unos pocos euros en objetos sustraídos, sino de tener que pagar una y otra vez los daños causados por terceros.

Son Gotleu y Es Rafal exigen soluciones ante los robos en coches. Los vecinos quieren poder estacionar sus vehículos sin miedo a encontrarlos con los cristales rotos y reclaman que las denuncias se traduzcan en investigaciones, prevención y resultados.

Vecinos consultados por OKBALEARES barajan la posibilidad de iniciar patrullas vecinales para tratar de paliar esta oleada de robos que se lleva produciendo desde hace más de tres años. Uno de los casos lo protagonizó un joven de 22 años, vecino de Palma, que denunciaba la impotencia de sufrir por segunda vez en menos de tres meses un ataque contra su vehículo. El último ocurrió cuando tenía el coche estacionado en el puente de Es Rafal, en las inmediaciones de Son Gotleu.

Los autores rompieron una de las ventanillas y accedieron al interior del vehículo. Registraron el coche de arriba abajo, pero esta vez no encontraron nada que llevarse. El resultado fue un nuevo destrozo que el propietario tendrá que reparar y varios días de preocupación por tener el vehículo expuesto.