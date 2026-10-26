Los usuarios de Son Hugo estallan contra los caravanistas que colapsan el aparcamiento y exigen su desalojo: «Roza la locura»

El malestar entre los usuarios y clubes de las piscinas municipales de Son Hugo, en Palma, ha alcanzado un punto crítico. Los afectados denuncian una ocupación paulatina de plazas de estacionamiento por parte de autocaravanas hasta el punto de no dejar plazas libres, una situación que califican de «insoportable» ya que les obliga a aparcar de cualquier manera y a enfrentarse a posibles multas.

Según relata a OKBALEARES uno de los afectados, que acumula 27 años vinculado a Son Hugo tanto en su faceta deportiva como técnica, la presencia continuada de caravanas, provocada en parte por el elevado precio de la vivienda, ya ocupa de forma permanente más de una cuarta parte del aparcamiento público destinado a los abonados y familias.

Por si fuera poco, la falta de espacio habitual se agrava notablemente los sábados y domingos, jornadas en las que el recinto palmesano alberga de manera simultánea torneos y pruebas de natación, waterpolo, natación sincronizada y saltos.

El episodio vivido este pasado fin de semana ha colmado la paciencia de los deportistas y sus familias. Con la celebración de un control federativo de natación y varios partidos de waterpolo, uno de ellos de categoría nacional en Primera División, el colapso del recinto ha sido total.

La ausencia material de plazas libres forzó a los conductores a dejar vehículos estacionados en doble fila, sobre setos y en zonas de giro comprometidas. El denunciante lamenta que esta falta de alternativas derivada de lo que califica como «asentamiento ilegal» acabará traduciéndose en sanciones de tráfico para padres y acompañantes que acudían a presenciar las pruebas de sus hijos, un extremo que asegura no haber presenciado jamás en casi tres décadas de actividad en la instalación.

Más allá del colapso viario, la queja pone el foco en graves deficiencias de convivencia e higiene en el interior del recinto deportivo. El escrito señala directamente el uso indebido de las zonas de vestuarios y duchas por parte de los ocupantes de las caravanas, a quienes acusa de realizar allí la colada, lavar ropa interior o afeitarse.

Asimismo, se denuncia suciedad en el entorno y episodios de intimidación hacia los usuarios habituales, los cuales ya han desembocado en enfrentamientos verbales que, por el momento, no han pasado a mayores.

Ante este panorama, los afectados señalan directamente al Ayuntamiento de Palma por su «inmovilismo» y pasividad institucional ante el incumplimiento reiterado de las normativas de ocupación. Con el objetivo de exigir el desalojo de las caravanas y una solución definitiva a la degradación de las instalaciones, los usuarios han trasladado su protesta a la plataforma Change.org, donde una recogida de firmas ciudadana supera ya los 350 apoyos, con el objetivo de desalojar el parking.

Cabe recordar que la tensión en la zona no es nueva y viene precedida de episodios de extrema gravedad. El pasado 14 de octubre, este mismo aparcamiento fue escenario de un presunto intento de asesinato cuando prendieron fuego intencionadamente a la caravana donde residía una mujer víctima de violencia de género. El virulento incendio acabó calcinando por completo hasta tres vehículos.