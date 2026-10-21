La receta de los separatistas de la OCB para integrar al aluvión de inmigrantes ilegales que llegan a las costas de Baleares: más catalán

La receta de los separatistas de la Obra Cultural Balear (OCB) para integrar al aluvión de inmigrantes ilegales que llegan a las costas de Baleares: más cursos de catalán para que esta lengua, cuyo uso no para de retroceder entre los jóvenes de las Islas (solo dos de cada 10 lo tienen como lengua materna según la primera encuesta de la juventud del Govern), actúe como «un instrumento de participación, cohesión y convivencia», apunta la entidad.

Cuando se cumplen 40 años de la imposición del catalán en las aulas de Baleares y en todo el ámbito de lo público que establece la Ley de Normalización Lingüística, y Baleares bate récords de llegada de pateras e inmigrantes ilegales con más de 6.800 subsaharianos y magrebíes llegados a sus costas en lo que va de año, la OCB considera que hacen falta más cursos de catalán para esta población.

Según expone el presidente de la entidad, Antoni Llabrés, las personas que llegan a las Islas «deben tener oportunidades reales para aprender catalán, utilizarlo e incorporarse plenamente a nuestra comunidad».

Para el portavoz de este colectivo multisubvencionado, que avaló el golpe contra la Constitución de la Generalitat en 2017 del aún fugado Carles Puigdemont y que está hermanado con Òmnium Cultural, «sin una oferta suficiente de formación, recursos accesibles y políticas activas de integración, el acceso a la lengua queda condicionado por las oportunidades individuales y las desigualdades sociales. Defender la lengua propia no significa excluir a nadie: significa poner al alcance de todos las herramientas necesarias para formar parte de la sociedad de acogida en condiciones de igualdad”, apunta Llabrés.

Tras hacer «un balance negativo» de la legislatura de Marga Prohens al frente del Govern, «para nuestra lengua y cultura», el presidente del colectivo separatista, con motivo de la celebración del Debate de Política General en el Parlament, reclama, cuando se cumplen 40 años de la aprobación de la Ley de normalización lingüística, «políticas decididas de promoción e impulso de la lengua propia para revertir la fragilidad social del catalán y garantizar su normal presencia en todos los ámbitos de la vida pública”.

Sin reconocer en ningún momento el fracaso de las políticas de erradicación del español e imposición del catalán que lleva impulsando este colectivo, para Llabrés, «no se pueden seguir aplazando las actuaciones necesarias mientras la lengua propia pierde espacios de uso y transmisión social, porque la lengua catalana es un patrimonio compartido y un derecho de la ciudadanía, pero también una responsabilidad ineludible de los poderes públicos”.

Finalmente, el portavoz separatista recuerda que «la OCB, hace dos años, propuso al Gobierno cincuenta medidas de implementación inmediata para garantizar la sostenibilidad lingüística y cultural de las Islas Baleares. Se trata de un conjunto articulado de propuestas de actuación prioritaria en diferentes ámbitos, formuladas por expertos en la materia, que todavía no han recibido respuesta por parte del Govern y que todavía no han recibido respuesta por parte del Govern».