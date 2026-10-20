PP y Vox duplican las ayudas de la izquierda al cuidado y mantenimiento de la protegida Serra de Tramuntana de Mallorca

El Consell de Mallorca, que gobierna PP-Vox y preside Llorenç Galmés, ha duplicado las ayudas que daba la izquierda al cuidado y mantenimiento de la protegida Serra de Tramuntana, a la que destinará 5,3 millones de euros en 2027. El importe ha sido aprobado por la Junta Rectora del Consorci Serra de Tramuntana, máximo órgano de gobierno de la entidad, presidida por el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster.

El presupuesto de 2027 da continuidad al esfuerzo económico de los últimos años, durante los cuales la dotación global del Consorci ha experimentado un incremento del 109% respecto al 2023, cuando el importe fue aprobado por la ex presidenta socialista Catalina Cladera.

De esta manera, el organismo consolida la financiación alcanzada tras los incrementos presupuestarios de los ejercicios anteriores, con el objetivo de garantizar los recursos necesarios para conservar y dinamizar la Serra de Tramuntana. Una de las principales prioridades de las cuentas es el apoyo a las personas, empresas y entidades que contribuyen a mantener el paisaje cultural.

En este sentido, el presupuesto de 2027 destina 3.475.000 euros a subvenciones, una dotación que supone un incremento del 120% respecto a los 1.575.000 euros del 2023.

Las ayudas se distribuyen entre particulares, con 1.500.000 euros, un 150% más que en 2023; explotaciones agrarias, con 650.000 euros, un incremento del 550%; ayuntamientos, con 550.000 euros, un 83,3% más; cooperativas y cofradías, con 675.000 euros, un aumento del 35%; y entidades de custodia del territorio, con 100.000 euros, un 33,3% más que en 2023.

Estas convocatorias permiten dar continuidad a las actuaciones para recuperar el patrimonio etnológico, conservar los elementos tradicionales y mantener su actividad agraria y marítima. Asimismo, contribuyen a preservar el paisaje cultural que hizo posible la declaración de la Serra de Tramuntana como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Cultura, educación y deportes

El presupuesto de 2027 también apuesta por ampliar las actividades que permiten acercar la Serra de Tramuntana a la ciudadanía, especialmente a los niños y los jóvenes. Por ello, la partida destinada a actividades culturales y deportivas se incrementa hasta los 795.000 euros, frente a los 120.000 euros del ejercicio anterior.

Esta dotación permitirá impulsar las actividades vinculadas a los campamentos de Cala Murta, facilitar el transporte de los centros educativos para que puedan conocer la Serra de Tramuntana y reforzar la participación en ferias e iniciativas de divulgación como los programas La Tramuntana es viu i es tasta o La Tramuntana es viu i es camina.

Así, el Consorci Serra de Tramuntana garantiza la financiación destinada a conservar el paisaje cultural, asegura la continuidad de las principales líneas de subvenciones e impulsa nuevos recursos para las actividades que contribuyen a dar a conocer el patrimonio natural y cultural de la Serra.