La Policía Local de Palma detiene a dos hombres en Son Ferriol con más de dos kilos de cocaína en la guantera del coche

La Policía Local de Palma ha detenido a dos hombres, de 42 y 50 años y nacionalidad española, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, después de localizar más de dos kilos de cocaína ocultos en la guantera de un turismo.

Los hechos se produjeron el pasado 27 de octubre, a las 22.10 horas, durante un control preventivo de vehículos y seguridad ciudadana en la avenida del Cid, llevado a cabo por una dotación del Grupo de Actuación Preventiva (GAP). Los agentes dieron el alto de forma aleatoria a un coche en el que viajaban ambos hombres y observaron que los ocupantes mostraban un gran nerviosismo ante la presencia policial.

Tras comprobar la documentación, los policías detectaron que el vehículo circulaba con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada y carecía del seguro obligatorio de responsabilidad civil.

Ante la actitud de los ocupantes, los agentes les indicaron que abandonaran el turismo para realizar una inspección de seguridad. Durante el cacheo del copiloto, de 42 años, encontraron en los bolsillos de su pantalón 2.060 euros en efectivo, en billetes de distintas cantidades.

Además, en una bandolera que llevaba consigo localizaron una porción de hachís y una roca de cocaína, por lo que se levantó un acta de infracción a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Este hallazgo llevó a los agentes a registrar minuciosamente el interior del vehículo. En la guantera delantera, escondidos dentro de una bolsa de tela, encontraron dos paquetes compactos de forma rectangular, envueltos en material de color rojo.

Tras realizar una pequeña incisión en uno de los paquetes, los policías comprobaron que contenía una sustancia blanca compatible con la cocaína. El pesaje posterior confirmó que los dos bloques sumaban 2.240,96 gramos de cocaína.

Preguntados por el cargamento, ambos ocupantes aseguraron desconocer la existencia de los paquetes.

Ante la gran cantidad de estupefacientes y el dinero intervenido, los agentes detuvieron a ambos individuos y el turismo fue retirado por la grúa municipal al depósito de Sa Riera. La Sala de Atestados instruyó las diligencias correspondientes, las cuales, junto con los dos arrestados, fueron traspasadas a la Policía Nacional para su posterior puesta a disposición judicial.