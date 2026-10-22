Pesadilla en un hotel de Magaluf: un británico viola a una joven inconsciente por consumo excesivo de alcohol y drogas

Lo que debía ser un día de fiesta y descanso durante la temporada veraniega en Mallorca acabó transformándose en un grave episodio delictivo en la habitación de un hotel del núcleo turístico de Magaluf. Un hombre de nacionalidad británica se sienta estejueves en el banquillo de la Audiencia Provincial de Palma acusado de violar a una joven a la que acababa de conocer, aprovechándose del estado de inconsciencia en el que se encontraba la víctima por consumo de drogas y alcohol.

Los hechos recogidos se remontan a la última hora de la tarde del viernes 15 de julio de 2022. El procesado entabló contacto con la víctima en el marco de una fiesta organizada junto a una piscina. Tras esa primera toma de contacto, la invitó a subir a la estancia del establecimiento hostelero donde se hospedada.

Una vez en el interior del inmueble, la situación dio un giro trágico. Fruto de una ingesta masiva de vodka combinada con el consumo de cocaína que la víctima había realizado previamente, la joven sufrió un desvanecimiento repentino y perdió el conocimiento de forma absoluta. Este colapso la sumió en una incapacidad total de reacción, anulando por completo su capacidad para discernir, otorgar cualquier tipo de consentimiento o presentar el más mínimo signo de resistencia.

Prevaliéndose de forma deliberada del estado de anulación física y mental en el que se hallaba la víctima, el acusado la trasladó hasta el cuarto de baño de la estancia. Allí, en el espacio de la ducha y abordándola desde atrás, procedió a penetrarla vaginalmente sin su consentimiento. Lejos de detenerse tras esta primera agresión, el encausado la llevó posteriormente hasta la cama de la habitación y volvió a colocarse sobre ella para realizar una segunda penetración, aprovechando de nuevo la indefensión absoluta de la mujer mientras continuaba totalmente inconsciente.

La rápida intervención de las autoridades policiales tras la denuncia formulada permitió la localización y detención del acusado el 18 de julio de 2022. La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de abusos sexuales con acceso carnal y solicita para el imputado una pena de siete años de prisión, así como doce años de inhabilitación especial para cualquier oficio o profesión que conlleve contacto con menores de edad.

Asimismo, el escrito del Ministerio Público reclama la medida de libertad vigilada postpenitenciaria durante cinco años, que incluirá la obligación de someterse a programas de educación sexual, y el abono de una indemnización de 6.000 euros a la víctima por los daños morales causados.