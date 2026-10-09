Peligro en las aceras del Arenal: una vecina sufre un fuerte golpe en la cabeza al caerse cuando iba al centro de mayores

Salir a caminar por el propio barrio no debería convertirse en una actividad de alto riesgo. Sin embargo, para los vecinos de edad avanzada de S’Arenal, un simple paseo cotidiano puede terminar en el hospital. Es lo que le acaba de ocurrir a Conchi, una vecina de la zona que solo pretendía dirigirse al Centro de la Tercera Edad y terminó desplomada en el suelo a causa del mal estado en el que se encuentra la acera.

El impacto le provocó un fuerte golpe en la cabeza y un rostro visiblemente amoratado. Afortunadamente, en esta ocasión las consecuencias no han ido a más, pero desde la entidad vecinal recuerdan la extrema gravedad que tiene un accidente de estas características para una persona mayor. Una caída de este tipo puede traducirse fácilmente en una fractura ósea, un traumatismo de alcance o secuelas permanentes que cambien la vida de la víctima para siempre.

Conchi no estaba realizando ninguna actividad extraordinaria ni asumiendo ningún riesgo innecesario: simplemente caminaba por las calles de su barrio. Detrás de la fotografía que refleja las marcas del impacto en su rostro hay una persona, un tremendo susto y una situación angustiosa que nadie debería experimentar por el mero hecho de desplazarse por su entorno habitual.

El caso de Conchi dista mucho de ser un incidente aislado. Hace solo unas semanas, otro vecino, Juanma, sufrió una aparatosa caída en el Arenal que tuvo un notable impacto mediático, apareciendo en numerosos periódicos y cadenas de televisión. Con anterioridad a estos dos sucesos, otros residentes ya habían sufrido percances similares y trasladado sus quejas por el deterioro del pavimento.

Desde la asociación Amics de S’Arenal acumulan más de 13 años reclamando mejoras sustanciales en las vías públicas. Durante más de una década han señalado puntos negros, denunciado el mal estado de aceras concretas y exigido la eliminación de barreras arquitectónicas para garantizar que el barrio sea un espacio accesible y seguro para toda la ciudadanía.

La indignación vecinal ha aumentado tras las recientes manifestaciones vertidas desde el Ayuntamiento ante los medios de comunicación. Según traslada la entidad, representantes municipales habrían afirmado que desconocen el mal estado de determinados puntos del barrio e incluso que no les constaba que se hubieran producido caídas.

Para los residentes, escuchar este tipo de declaraciones tras 13 años de peticiones formales y tras haber llegado varios casos a los medios de comunicación genera una inevitable y dolorosa sensación de desamparo: la impresión clara de que sus reclamaciones no se están escuchando con la atención ni la empatía que merecen.

Desde Amics de S’Arenal insisten en que no se trata de un problema nuevo, sino de una deficiencia estructural persistente mientras los accidentes se siguen sucediendo. Por ello, la asociación hace un llamamiento directo a las autoridades para exigir que, cuando un vecino sufra un accidente y presente la correspondiente reclamación patrimonial o administrativa, se le dispense un trato cercano y prioritario.

La entidad remarca la importancia de ofrecer un seguimiento adecuado e información transparente sobre el estado de la tramitación. Recuerdan que detrás de cada expediente administrativo no hay solo un trámite, sino una persona concreta que ha sufrido lesiones, que puede estar afrontando gastos económicos derivados del accidente, que siente miedo al volver a salir a la calle o que, sencillamente, necesita ser escuchada y atendida por su administración pública.

El caso de Conchi vuelve a situar en el centro del debate una demanda histórica que S’Arenal lleva más de una década exigiendo: contar con calles cuidadas, accesibles y seguras. Como concluyen desde la plataforma vecinal, una acera deteriorada puede esperar un tiempo para ser reparada, pero una persona accidentada no debería tener que esperar ni un solo día para recibir una respuesta y ser escuchada.