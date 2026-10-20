Palma mantiene la guerra contra los manteros tras la prolongación de la temporada turística: 6.000 artículos decomisados en 10 días

Palma mantiene la guerra contra los manteros tras la prolongación de la temporada turística en pleno otoño: 6.000 artículos decomisados en 10 días y una docena de sanciones penales por venta de productos falsificados han impuesto los agentes de la Policía Local y Nacional.

El último de los operativos ha tenido como escenario la zona litoral de Palma, donde la planta hotelera permanece abierta y con una ocupación que el pasado puente del Pilar rondó más del 80%.

El primero de los operativos fue entre el 5 y el 7 de octubre, y el segundo, entre el 13 y el 18 del presente mes.

En este último operativo, desplegado por agentes del SETUR, se ha saldado con la incautación de 2.886 artículos destinados a la venta ilícita, el levantamiento de diversas actas administrativas y la instrucción de cinco diligencias penales. A ello hay que sumar las siete sanciones penales y 3.000 artículos confiscados en el centro histórico en otro operativo que tuvo lugar entre los pasados 5 y 7 de octubre.

Estas actuaciones para combatir la venta ambulante ilegal y la comercialización de productos falsificados tienen como base el cumplimiento de la Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica aprobada por el actual alcalde de Palma, Jaime Martínez, con el objetivo en este caso de proteger los derechos de propiedad industrial, garantizar la competencia leal entre los establecimientos y contribuir a una actividad comercial legal y segura en la ciudad.

En el operativo reciente desarrollado en la zona del litoral, las actuaciones comenzaron el martes 13 de octubre en el Parc de la Mar y en la playa de Can Pere Antoni, donde los agentes intervinieron en siete puntos de venta no autorizada.

Durante esta jornada, se instruyeron diligencias penales por un presunto delito contra la propiedad industrial tras intervenir 337 bolsos y carteras, 184 camisetas de equipos de fútbol y 24 pantalones deportivos. Asimismo, se retiraron de la vía pública 142 imanes y cinco pareos.

El jueves 15 de octubre, el dispositivo se centró en Playa de Palma y en las calles adyacentes de les Canyes y del Llaüt.

En la zona de arena, los agentes levantaron cinco actas por venta ambulante e intervinieron 250 gafas de sol, 45 gorras y cuatro sombreros. Asimismo, se retiraron dos garrafas de gran capacidad que contenían bebidas alcohólicas preparadas para el consumo sin las debidas garantías sanitarias.

Paralelamente, las inspecciones permitieron instruir tres nuevos informes penales por presuntos delitos contra la propiedad industrial, tras intervenir 729 camisetas deportivas de primeras marcas, 102 relojes falsificados de alta gama, 201 gafas y diversos complementos.

Por último, el domingo 18 de octubre, el SETUR llevó a cabo una inspección en un establecimiento comercial de la carretera del Arenal, en la zona de la calle del Pare Bartomeu Salvà, ante un posible delito contra la propiedad industrial. Durante la actuación, los agentes intervinieron 841 artículos presuntamente falsificados que se encontraban expuestos para su distribución. Entre ellos había 483 camisetas de fútbol, 250 gafas, 43 accesorios, 30 anillos, 23 sombreros y 12 monederos.