OKBALEARES vuelve a superar el millón de usuarios y se sitúa entre los tres medios digitales líderes de Baleares

OKBALEARES vuelve a superar la barrera del millón de usuarios únicos. El diario digital alcanza los 1.167.703 usuarios únicos durante el mes de octubre, una cifra que lo sitúa entre los tres medios de comunicación digital con mayor audiencia de Baleares.

Los datos confirman la fortaleza de OKBALEARES en el competitivo panorama de los medios digitales de las Islas, donde continúa consolidando su crecimiento y ganando terreno frente a cabeceras históricas del archipiélago.

La distancia respecto a sus perseguidores es especialmente significativa. OKBALEARES supera en 388.282 usuarios únicos a Diario de Ibiza, cuarto clasificado del ranking, lo que representa prácticamente un 50% más de audiencia. Una diferencia que evidencia su capacidad para competir entre las principales marcas informativas de las Islas.

El ranking de audiencia de octubre sitúa a Última Hora en primera posición, con 2.416.231 usuarios únicos, seguido de Diario de Mallorca, con 1.253.953. OKBALEARES ocupa la tercera plaza con 1.167.703 usuarios únicos, por delante de Diario de Ibiza (779.421), Periódico de Ibiza (512.503), Crónica Balear (386.091), Menorca Info (369.776) y elDiario.es (337.626).

A continuación aparecen mallorcadiario.com con 72.040 usuarios; Menorca al Día, con 58.969, y DBalears, con 36.829. Estas cifras sitúan a OKBALEARES entre los tres medios digitales con mayor audiencia de Baleares, por delante de numerosas cabeceras con una larga trayectoria en el mercado insular.

El resultado de octubre refuerza la evolución de un proyecto periodístico que ha apostado por la transformación digital, la información inmediata y una conexión cada vez mayor con los nuevos hábitos de consumo informativo. La capacidad de llegar a nuevas audiencias y conectar con el público joven forma parte de la estrategia de crecimiento del medio.

Con más de 1,16 millones de usuarios únicos en un solo mes, OKBALEARES vuelve a demostrar su peso en el panorama de la comunicación balear y reafirma su presencia entre los grandes medios digitales del archipiélago.

Una cifra que confirma que OKBALEARES está entre los grandes protagonistas de la información en Baleares.

Fuente: datos de usuarios únicos correspondientes a octubre de 2026. Ranking de medios digitales publicados en castellano o catalán en las Islas Baleares, según la OJD de medios digitales.