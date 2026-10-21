Noche de furia en Playa de Palma: dos menores violentos asaltan a tres chicas para robarles el móvil y agreden a varios policías

La Policía Nacional ha detenido a dos menores de edad por abordar con violencia a tres chicas por la calle para robarles el teléfono móvil. Los individuos se intercambiaron la ropa mientras huían de los policías y uno de ellos arremetió contra varios agentes con patadas y puñetazos antes de ser reducido.

Los hechos se desencadenaron en la madrugada del pasado lunes en la zona de Playa de Palma y el Arenal. Una patrulla perteneciente al Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional detectó la presencia de dos jóvenes que caminaban merodeando por distintas calles, mostrando una actitud sospechosa que sugería que se encontraban buscando posibles víctimas a las que sustraer sus pertenencias.

Durante la vigilancia, los agentes observaron cómo los sospechosos aceleraban el paso y realizaban gestos extraños al aproximarse a una joven. Poco después, la pareja se dirigió hacia un grupo de tres chicas que transitaban por la carretera del Arenal.

En ese punto, los dos individuos actuaron de forma coordinada: uno de ellos sujetó fuertemente por la espalda a una de las mujeres mientras el otro le quitaba el teléfono móvil de las manos. Tras apoderarse del terminal, ambos emprendieron la huida a la carrera por el lugar.

Los policías iniciaron de inmediato una persecución a pie por el entramado de calles y callejones de la zona, sumándose rápidamente otras patrullas al dispositivo de búsqueda. Para intentar despistar a las fuerzas de seguridad y evitar ser reconocidos, los sospechosos procedieron a intercambiarse la ropa durante la huida.

Finalmente, uno de los jóvenes fue localizado mientras se escondía en un callejón. En el momento de la intervención, opuso una fuerte resistencia activa, arremetiendo contra los agentes con patadas y puñetazos hasta que pudo ser reducido y detenido. El segundo implicado continuó su fuga saltando el muro de una urbanización cercana, donde también terminó siendo interceptado.

Tras confirmar la minoría de edad de ambos detenidos, los agentes inspeccionaron el recinto de la urbanización y hallaron el teléfono sustraído, el cual había sido escondido en el interior de un macetero. Tras la correspondiente denuncia, el terminal fue devuelto a su propietaria.