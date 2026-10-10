Julio Bastida: «Este es el evento de un medio con mayor afluencia de público de la historia de Baleares con más de 2.000 personas»

El Palacio de Congresos de Palma ha acogido este viernes la gala central de celebración del V Aniversario de OKBALEARES, un acontecimiento que ha marcado un hito en la comunicación de las Islas Baleares al reunir a más de 2.000 personas en un mismo recinto. El evento además ha contado con la intervención del director de OKBALEARES, Julio Bastida.

Durante su discurso, Bastida ha subrayado la trascendencia de la masiva respuesta del público congregado. La cifra de asistentes ha permitido convertir la cita en «el evento organizado por un medio de comunicación de Baleares con mayor afluencia de público en una misma sala de toda la historia de nuestra comunidad».

El Aniversario también llega acompañado de destacados logros en el ámbito cuantitativo e informativo. El máximo responsable de la delegación balear de OKDIARIO ha recordado que el último Estudio General de Medios (EGM) confirmó que OKBALEARES «ha conseguido acabar con el duopolio de más de 30 años de la prensa en Baleares, situándonos como el segundo medio de comunicación con más usuarios únicos de las Islas».

A su juicio, este avance confirma la consolidación de la cabecera como una publicación de referencia en el ámbito insular. Se trata de «un periódico imprescindible, un medio que marca agenda política, que se ha convertido en referente en sucesos, tribunales, emergencias, investigación y política, y que, además, es el líder absoluto entre los más jóvenes».

Más allá de las métricas y los titulares, Bastida ha puesto el foco en el equipo humano tras el medio. En su alocución recordó que hace poco más de un año, el periódico depositó su confianza en él para liderar la dirección del proyecto. «Aquella confianza ha merecido la pena. Porque, gracias al espectacular equipo de OKBALEARES, hemos conseguido llevar a este periódico al lugar que le corresponde en esta tierra», enfatizó.

En el transcurso del acto, el director también ha querido mencionar nominativamente a los integrantes del equipo de OKBALEARES: Mar del Valle, Pedro Serra, Indalecio Ribelles, Tomás Ibarz y Miquel Ángel Font, a quienesha agradecido su trabajo y compromiso. Del mismo modo, ha extendido su reconocimiento a la nómina de colaboradores formada por Tolo del Amor, Eduardo Luna, Álvaro Delgado, Gaspar Sabater, Fernando Merino, David Gil y Fulgencio Coll.

Por otro lado, la organización del evento ha contado con un agradecimiento especial para Patricia Moreno, de quien Bastida ha valorado su implicación en la preparación de la gala durante el último mes, así como para Pablo y Roberto, integrantes del departamento de eventos de Madrid. Las menciones de gratitud se han hecho extensivas asimismo a los directivos Eduardo Inda, Luis Balcarce y Javier Fresno por su confianza continuada en el proyecto de OKBALEARES.

Para finalizar, Julio Bastida remarcó la ambición de la publicación de cara al futuro próximo, descartando cualquier tipo de acomodamiento tras los éxitos alcanzados en este primer lustro de vida.

!Que nadie piense que hemos llegado hasta aquí para conformarnos. No vamos a parar. Vamos a seguir trabajando, creciendo, informando y dando la batalla cada día», ha aseverado el director antes de concluir reafirmando la meta final del medio: «Tenemos un objetivo. Y ese objetivo es claro: conseguir ser los líderes de esta tierra».