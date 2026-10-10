Iker sobre el acoso a ‘Horizonte’: «Si a mi equipo le pasa algo, algunos se van a enterar de lo que vale un peine»

Iker Jiménez llegó al V aniversario de OKBALEARES en plena tormenta mediática. Ante 2.500 personas en un Palacio de Congresos de Palma abarrotado, el presentador de Horizonte habló sin rodeos de la campaña que sufre su programa y lanzó una advertencia: «Yo espero, y lo digo muy claramente, que no le pase nunca nada a nadie, no sólo a mi familia, sino a nadie de mi equipo. Porque si a mi equipo le pasa algo, por mínimo que sea, algunos se van a enterar de verdad de lo que vale un peine».

Lo dijo tras relatar cómo, a su juicio, se ha puesto en el punto de mira a Carmen Porter, su mujer, y a la periodista Bea Talegón. «No me quiero poner dramático. Vamos a reírnos un poco», añadió. «Pero llega un momento en que están llegando a un nivel que yo creo que no es permisible».

Siete segundos recortados

El origen de la última ofensiva, explicó Iker, es un fragmento de siete segundos de Horizonte en el que se oye a Carmen Porter decir «hasta luego, Mari Carmen» mientras Bea Talegón se ríe. Según el presentador, en el programa estaban hablando de los decretos de vivienda, que la prensa ha bautizado como «decreto Maricarmen», y no de la anciana desahuciada que falleció días después. «Han recortado ese trozo para que parezca que nos estábamos riendo de la muerte de esa señora el día de su muerte», denunció. «Me parece tan brutal, tan fuera de principios».

Ese vídeo, «editado y pulido», se difundió de forma masiva. Iker apuntó a «los tuiteros bots de siempre, lameculos, lacayos al servicio de quien les paga», y aseguró que también lo difundieron otras televisiones. Precisó que incluso se movió en el entorno de un ministro, aunque quiso ser «cien por cien escrupuloso»: no fue el ministro quien pidió directamente que les quitaran la publicidad.

«Ojalá os peguen un tiro»

El presentador distinguió entre las críticas de los ciudadanos, que considera legítimas, y los ataques de quienes llamó «compañeros, entre comillas». «Periodistas que tú y yo conocemos se lanzan a llamarnos hijos de puta, miserables. “Ojalá os peguen un tiro”. “Ojalá os exterminen de la tele”. “Ojalá te vayas de España”», relató. «Una cosa es la discusión, el espadachín, estar en desacuerdo, criticarnos. Y otra cosa es poner a gente en cierto peligro».

La campaña, añadió, tiene también una vertiente económica: «En estos mismos momentos están intentando convencer a las marcas, llamando a gente absolutamente enloquecida». Por eso pidió un aplauso para «los patrocinadores valientes» que siguen apostando por el programa.

De la DANA al Congreso

Iker situó el inicio de la persecución en la DANA, cuando, según explicó, otros medios que habían informado de numerosos muertos en el aparcamiento de Bonaire borraron sus noticias y le atribuyeron a él la información. «Horizonte nunca dijo que hubo mil muertos, ni 700. Cortan de nuevo», defendió. Agradeció el respaldo del consejero delegado de Mediaset, Alessandro Salem, que le dijo: «Tú eres un hombre de honor y yo también. Y te voy a defender».

Después llegó Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno, recordó Iker, lamentó en el Congreso que Horizonte tuviera audiencia. Su respuesta fue una invitación: «Señor Sánchez, usted habla de bulos. Siéntese conmigo y hablamos cara a cara. A ver qué bulos he dicho yo. Yo nunca he pactado una pregunta». «De momento no ha venido», concluyó. «Sigue la invitación», apostilló Carmen Porter.

Porter, por su parte, quiso subrayar el contraste entre las redes y la calle: «En la calle lo que he recibido siempre es cariño. Las redes son el odio». Y advirtió de lo que viene: «Entramos en unos 50 días que van a ser terroríficos».