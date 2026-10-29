El falso medallista olímpico de Mónaco que estafó más de 70.000 euros en Mallorca fingiendo una herencia de 250 millones

Se hacía pasar por un atleta de élite ganador de medallas olímpicas y por el heredero de un patrimonio familiar de más de 250 millones de euros para ganarse la confianza de sus víctimas y vaciarles los bolsillos mediante elaboradas estafas. La Audiencia Provincial de Palma juzga este jueves a un hombre nacido en Mónaco acusado de engañar a tres personas en Mallorca para conseguir irregularmente hasta 73.000 euros. La Fiscalía solicita una condena total de cuatro años de cárcel.

El primer y más cuantioso engaño comenzó a gestarse a mediados de diciembre de 2023 en Palma. Según el escrito de acusación, el acusado conoció a una mujer dedicada a la asesoría de inversores inmobiliarios y le aseguró que buscaba adquirir una vivienda de lujo tras haber heredado una fortuna multimillonaria al fallecer su madre.

Aprovechando la apariencia de solvencia, logró que la víctima le prestara 12.500 euros en efectivo con la excusa de que sus cuentas en Mónaco estaban temporalmente bloqueadas, firmando incluso un contrato de préstamo privado. Semanas más tarde, tras invitarla a Dubái para supuestas reuniones de negocios, le pidió prestada su tarjeta para abonar hoteles y eventos.

Sin embargo, la mujer descubrió con posterioridad cargos fraudulentos no autorizados en tres tarjetas distintas que ascendían a 67.857 euros, además de apropiarse de una bicicleta de montaña valorada en 3.500 euros que la Policía recuperó en el alojamiento del procesado.

Su radio de acción no quedó ahí. A través de una conocida aplicación para concertar partidos de pádel, contactó con otro aficionado al deporte a quien ofreció conseguirle una bicicleta de alta gama a precio de saldo (1.680 euros frente a su valor real de 11.000 euros), asegurando tener patrocinios exclusivos por su condición de deportista de élite. Tras recibir la transferencia, envió resguardos y capturas falsificadas de la compra, hasta que el afectado acudió a la tienda oficial de la marca en Palma y comprobó que el pedido jamás existió.

Con una estratagema casi idéntica, el acusado abordó en un establecimiento de Palma a otra víctima ofreciéndole dos relojes de lujo a coste reducido bajo el pretexto de contar con patrocinio directo de la prestigiosa firma de relojería. Logró que le transfiriera 4.350 euros mediante adelantos y amenazas de perder la reserva, respaldando la trampa con correos electrónicos y justificantes supuestamente enviados por la compañía que resultaron ser burdas falsificaciones.

Por estos hechos, el Ministerio Público reclama dos años de prisión por estafa y otros dos años por falsedad en documento mercantil, una multa de 18.000 euros (doce meses con cuota diaria de 50 euros) y la devolución íntegra de todo el dinero defraudado a las tres víctimas, que supera los 73.000 euros en total.