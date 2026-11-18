Los separatistas de la coalición Ara-Més-Front Ampli quieren que los trabajadores de Baleares dediquen una hora de su trabajo a aprender catalán, pagado con dinero público. Es la iniciativa que ha puesto sobre la mesa su candidata al Congreso, Carme Gomila, que ha defendido que hay que aprender catalán «sin tener que renunciar al tiempo libre ni asumir su coste».

Se trataría de un programa voluntario de aprendizaje del catalán dentro de la jornada laboral, financiado con recursos públicos, que permitiría a los trabajadores dedicarle una hora diaria durante seis meses.

Gomila ha explicado que muchos trabajadores querrían aprender la lengua, pero se encuentran con dificultades para hacerlo, ya sea por falta de tiempo, por los costes de la formación o porque no disponen de un entorno social en el que poder practicarla.

«No podemos exigir a una persona que, después de ocho horas de trabajo, tenga que sacrificar su tiempo de descanso o sus recursos económicos para aprender catalán. Lo que debemos hacer es darle las herramientas y las facilidades para que pueda hacerlo», ha defendido.

Gomila ha insistido en que se trata de una medida que ofrece oportunidades y que también beneficia a las empresas. «Un trabajador que conoce el catalán puede atender mejor a sus clientes, tiene más oportunidades laborales y puede arraigar más fácilmente en la sociedad en la que vive. Ganamos todos: los trabajadores, las empresas y el conjunto de la sociedad», ha afirmado.

La candidata ha recordado que, según los datos del INE, un 22% de la población de las Islas Baleares declara que no sabe hablar catalán y otro 18% reconoce que lo habla con dificultad.

Una situación que, según Gomila, evidencia la necesidad de impulsar políticas públicas que faciliten el aprendizaje de la lengua, especialmente en un territorio que ha experimentado un crecimiento demográfico muy superior al conjunto del Estado.

«Demasiadas veces nos vemos obligados a cambiar de lengua cuando vamos al médico, a una administración o a comprar en un establecimiento. Y esto no es responsabilidad del trabajador que nos atiende, sino de unas instituciones que no han puesto los recursos necesarios para que todo el mundo tenga la oportunidad de aprender catalán», ha señalado.

La coalición también propone modificar la normativa estatal de protección de los consumidores para garantizar el derecho a recibir en catalán los contratos, facturas, instrucciones, información comercial, servicios de atención al cliente y mecanismos de reclamación de los servicios sometidos a regulación estatal.

«No puede ser que un ciudadano de las Islas Baleares tenga que renunciar a su lengua cuando se relaciona con una administración estatal o cuando contrata determinados servicios. Nuestros derechos lingüísticos deben estar garantizados en todos los ámbitos de la vida cotidiana», ha reivindicado.