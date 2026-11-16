Cierra para siempre el histórico Mercadona del Arenal: «Perdemos algo más que un supermercado»

La localidad del Arenal de Llucmajor ha perdido uno de sus principales motores comerciales y sociales. Desde el pasado sábado, el Mercadona ubicado junto al abandonado centro comercial Arenal Park, que durante las últimas décadas ha sido el supermercado de referencia para la zona, ha cerrado sus puertas de forma definitiva.

Este cese de actividad ha provocado una rápida y contundente reacción entre los vecinos, quienes lamentan la pérdida de un servicio esencial y apuntan directamente a la inacción de la administración local.

La indignación y el desamparo de la comunidad se han materializado en el escrito de un vecino que refleja fielmente el sentir general del barrio. En su texto publicado por la Asociación de Vecinos Amics de s’Arenal expone las graves consecuencias sociales que esta decisión empresarial tiene sobre el entorno más próximo.

El cierre perjudica de manera directa a los colectivos más vulnerables, especialmente a las personas mayores, a los ciudadanos con movilidad reducida y a aquellos que carecen de vehículo propio, quienes tenían en este establecimiento la posibilidad de realizar sus compras diarias sin necesidad de afrontar grandes desplazamientos.

El impacto trasciende además a la economía de las familias de la zona. Tal y como subraya el comunicado vecinal, el 75% de los empleados del supermercado residen en el propio núcleo de s’Arenal y otro 20% en el resto del municipio, cifras a las que hay que sumar los puestos de trabajo indirectos. Para los residentes, estas circunstancias personales convierten una simple decisión empresarial en «un verdadero problema cotidiano».

Si bien los vecinos asumen la libertad de comercio y reconocen que Mercadona es una empresa privada «con sus estadísticas, sus objetivos comerciales y con todo el derecho a decidir dónde establece o deja de establecer sus negocios», las críticas más severas se dirigen hacia los representantes políticos. El portavoz vecinal lanza una pregunta directa al equipo de gobierno: «¿Podrían haber hecho algo más nuestros representantes políticos para evitar que s’Arenal perdiera este servicio?».

La ciudadanía cuestiona si el Ayuntamiento realmente agotó todas las vías posibles para ofrecer a la cadena una alternativa viable. Esta incomprensión se agrava al recordar que el propio consistorio adquirió recientemente la totalidad del edificio de s’Arenal Park, el inmueble asociado al supermercado. «¿Se estudiaron opciones sin necesidad siquiera de salir del mismo inmueble? ¿Se plantearon alternativas?», exigen saber los vecinos, recordando a los políticos su responsabilidad fundamental de «defender los intereses de los ciudadanos y tratar de encontrar soluciones antes de resignarse a perder servicios».

El escrito también pone el foco en el futuro incierto del propio edificio, que, según denuncian, presenta desde hace años una imagen de «progresivo abandono». Los residentes recuerdan cómo en su día el recinto fue presentado «a bombo y platillo como un gran centro comercial», para acabar perdiendo actividad paulatinamente hasta convertirse en «la sombra de lo que pretendía ser» y en un símbolo de la decadencia del entorno.

Con unas elecciones cada vez más próximas, los vecinos exigen conocer qué proyectos reales, plazos y soluciones tiene previstos el actual equipo de gobierno para recuperar este espacio. Advierten, además, de que el desapego hacia la clase política es cada vez mayor cuando se percibe que quienes gobiernan parecen más preocupados por conservar su puesto que por mejorar el municipio.

«Gobernar no consiste únicamente en ocupar un despacho, cobrar una nómina y dejar pasar los años. Gobernar implica trabajar, anticiparse a los problemas, buscar alternativas y, sobre todo, demostrar que los vecinos importan», sentencia el escrito.

El comunicado concluye reclamando para el próximo relevo municipal «voluntad de trabajar, capacidad de gestión y un compromiso real con s’Arenal», despidiéndose de la actual administración con un irónico y rotundo: «Gracias por nada». La pelota queda ahora en el tejado del Ayuntamiento, mientras los vecinos de s’Arenal se enfrentan a su nueva y compleja realidad cotidiana.