Baleares sufre la mayor caída de ventas en el pequeño comercio de toda España en septiembre

Alerta y preocupación en el pequeño comercio de Baleares: la mayor caída de ventas de toda España en septiembre, un 5,3% respecto al año anterior, lo que sitúa al archipiélago como la comunidad autónoma con la mayor caída, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, en el empleo, el sector del comercio al por menor registró en las Islas en septiembre un incremento de la ocupación del 2,8%. Con este dato, Baleares registra el mayor incremento interanual de la ocupación.

En el conjunto del país, las ventas del comercio al por menor registraron un descenso interanual del 1,6% en septiembre, su mayor retroceso en casi cuatro años, concretamente desde noviembre de 2022.

Con este descenso interanual, que amplía en cinco décimas el experimentado en agosto, la facturación del comercio minorista encadena tres meses de tasas negativas.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista bajó un 1,4% en septiembre en relación al mismo mes de 2025, tasa nueve décimas inferior a la del mes anterior. Con este retroceso, las ventas, en serie desestacionalizada, también suman tres meses de caídas.

En tasa mensual (septiembre sobre agosto) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista disminuyeron un 0,4% frente al repunte del 0,2% del mes previo.

En cuanto al empleo, la ocupación en el sector del comercio minorista volvió a tasas positivas en septiembre tras incrementarse un 0,8% interanual, tasa nueve décimas por encima de la registrada en agosto, según datos recopilados por Ep.

Ya este verano la patronal mayoritaria del comercio de Baleares, Afedeco advirtió de un cambio de tendencia significativo en la evolución del comercio minorista, donde los niveles de ocupación hotelera extraordinariamente altos, no evitaron que el comercio vendiera menos en términos reales.

Todo indicaría que el gasto se está redistribuyendo hacia otros ámbitos como el alojamiento, el ocio o las experiencias, y el comercio de proximidad está perdiendo peso en ese reparto.