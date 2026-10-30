Baleares contará con cuatro helicópteros y un avión medicalizado para el transporte sanitario aéreo

El Consell de Govern ha autorizado contratar el servicio de transporte sanitario aéreo de pacientes por un valor estimado de 351,9 millones de euros. El contrato es para un período de 15 años a partir de 2028, según ha detallado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

La flota estará formada por cuatro helicópteros médicos (tres operativos con base en Mallorca, Menorca e Ibiza, más uno de apoyo), y un avión medicalizado, integrado como recurso estratégico complementario en el mismo contrato, basado en la elección del operador en Mallorca o Menorca.

Se trata de una flota homogénea bajo un único certificado de operador aéreo (AOC), con las habilitaciones oportunas para garantizar los procedimientos comunes, la interoperabilidad y la seguridad operacional que determinan los estándares de AESA y EASA.

El contrato incluye la previsión estimada de 1.800 horas de vuelo anuales para toda la flota, un cálculo estimado e indicativo que se ha basado en la actividad histórica y en las necesidades asistenciales previsibles, pero que cada año puede variar dependiendo de los requisitos reales del servicio.

El régimen de disponibilidad es de 24 horas: 12 horas de presencia física con dos pilotos (dual piloto IFR, de acuerdo con las especificaciones del pliego técnico), más 12 horas de guardia permanente y localizable, por medio de un sistema de turnos rotativos de 14 días activos y 14 días de descanso.

El importe del contrato autorizado incluye el precio máximo de gasto de 348,5 millones de euros para los próximos 15 años y hasta un máximo del 20 por ciento respecto a la bolsa de horas. Este contrato ha requerido la autorización del Consell de Govern porque supera los 1,5 millones de euros.

El SAMU 061 constituye una red asistencial autonómica unificada bajo un único mando operativo y una única cadena de responsabilidad, desde la que se coordinan de forma integrada los recursos de transporte sanitario con base en Mallorca, Menorca y Eivissa.

En el contexto de la singularidad geográfica de Baleares, ha destacado Costa, el transporte médico aéreo es un elemento esencial para garantizar la equidad territorial en el acceso a la atención sanitaria, la reducción de los tiempos de traslado, la continuidad de la atención entre islas y con centros de referencia peninsulares, y la capacidad de responder a emergencias graves e incidentes con múltiples víctimas.

Contrato GSAIB

El Consell de Govern ha aprobado el contrato de arrendamiento sin opción de compra y la gestión integral del suministro de uniformidad, su higienización, desinfección, reparación y sustitución para el personal adscrito al servicio de transporte sanitario no urgente de la entidad Gestión Sanitaria y Asistencial de Baleares (Gsaib), por el importe de 4,5 millones de euros.

Gsaib es la entidad pública encargada de gestionar servicios de apoyo a la asistencia sanitaria, tales como el transporte y otros recursos que contribuyen al funcionamiento de los centros sanitarios públicos.

La ropa del personal de transporte sanitario no urgente es un elemento esencial del equipo de protección individual (EPI) y el principal medio de protección contra los riesgos derivados de la actividad.

La cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud establece la prestación de atención de urgencia, que incluye el transporte sanitario terrestre, aéreo o marítimo.

Por tanto, tienen derecho a la financiación de la prestación del transporte sanitario las personas enfermas o accidentadas cuando reciban asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud en centros propios o concertados y que, por una imposibilidad física u otras causas exclusivamente clínicas, no puedan utilizar el transporte ordinario para desplazarse a un centro sanitario o a su domicilio tras recibir la correspondiente atención sanitaria.