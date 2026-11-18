Entiendo que el cine-concierto es la joya de ME-MMIX (Festival de Música Experimental y Mixta) desde el momento en que encarna a la perfección las claves de la conexión del público con el compositor, en ese territorio árido en el que habita la música contemporánea para los oídos del público en general. El año pasado fueron películas mudas de Buster Keaton ilustradas musicalmente. Ahora, el pasado 13 de noviembre, la modalidad de cine-concierto ha hecho historia, y a lo grande, en el ME-MMIX 2026. ¿Por qué lo digo?

Se proyectó una película maldita, perdida durante muchas décadas y, finalmente, rescatada y restaurada en 2017. Es más, la autora de la ilustración musical de esta película muda, la compositora austríaca Olga Neuwirth, no era ajena a la temática, de manera que se vio obligada a reprimir sus sentimientos, pues, de lo contrario, «la película tendría una música que solo sería expresión de mi furia». Hablo de La ciudad sin judíos, dirigida en 1924 por Hans Karl Breslauer y adaptación de la novela homónima de Hugo Bettauer: una sátira de la Viena de los años 20, especialmente centrada en el antisemitismo.

Entonces, un antisemitismo protagonizado por los nazis, como ahora lo es, en manos de la extrema izquierda y el wokismo. ¡Vaya casualidad!

Nos encontramos en la ciudad imaginaria de Utopía —en realidad, se habla de Viena—, donde se está debatiendo la expulsión de los judíos, que finalmente son deportados a la imaginaria Sion. Ellos eran el chivo expiatorio de la crisis económica que atravesaba la ciudad, aunque, con el paso del tiempo, quedó claro que el remedio era peor que la enfermedad. Se vuelve a legislar para que los judíos regresen y aquí paz y después gloria. ¿Qué hay detrás de todo esto?

Pues que, en realidad, lo que se expone es una sátira feroz a propósito de un antisemitismo creciente en Europa central durante el primer cuarto del siglo XX, lo que otorga a la película un carácter profético. De hecho, la novela llevaba un subtítulo: Una novela de pasado mañana. El libro es mucho más directo que la película, en la que se suavizan algunos pasajes para evitar problemas con la censura de la época. Un gran acierto de la película fue utilizar recursos visuales del expresionismo entonces vigente, otorgando una fuerza inmensa a la planificación.

La sala magna del Principal estaba a rebosar. Probablemente, además de músicos, habría multitud de cinéfilos.

Olga Neuwirth fue invitada a componer una partitura integral, convertida en una densa red de sonido que dialoga con las escenas y también con los paralelismos históricos. Bajo la pantalla se encontraban el clarinete, el saxo tenor, la trompeta, el trombón, la percusión, el piano, la guitarra eléctrica, la viola y el chelo. Todo dispuesto para la mezcla de sonidos en directo.

«Fragmentos de melodía con nubes de disonancia ilustrando la historia en pantalla», relata Peter Quantrill. Lo realmente estremecedor es que, mientras veíamos la película muda ilustrada por la partitura de Olga Neuwirth, de repente tomamos conciencia de un hecho fundamental: nos estábamos asomando también a nuestra propia época. El antisemitismo, una constante centenaria.

Pongámonos en situación. El espectador se muestra sobrecogido por unas imágenes que apelan a nuestra conciencia —este es el acierto de utilizar elementos visuales del expresionismo a lo largo de todo el metraje—, mientras desfilan ante nuestros ojos acontecimientos centenarios, pero perfectamente reconocibles en el presente. Todo ello acompañado de una banda sonora que nos muestra una inquietante verdad, sutilmente subrayada por la partitura de Olga Neuwirth, ella misma descendiente de una familia de raíces judías que vivió el exterminio. Cuando compuso la partitura para La ciudad sin judíos, nos contó: «Para mí era importante no exagerar a ninguno de los personajes, sino más bien tomármelos todos en serio, para que el espectador también lo hiciera».

Volviendo a la naturaleza del ME-MMIX, cabe subrayar que esta cita en el Teatre Principal de Palma venía, en realidad, a reeditar el estreno mundial celebrado en la sala Großer del Wiener Konzerthaus el 7 de noviembre de 2018. Viene a cuento porque, en aquella fecha, fue precisamente el Ensemble PHACE, bajo la dirección de Nacho de Paz, el protagonista del estreno. Los mismos que estuvieron el viernes 13 de noviembre en la sala grande del Teatre Principal.

Lástima que Olga Neuwirth no pudiera desplazarse a Palma, pues, de haberlo hecho, el coloquio posterior a la proyección, acompañada de música en directo, habría sido muy intenso y enriquecedor. Porque el antisemitismo sigue estando presente.

Volviendo al libro y a la película, en aquel renacer antisemita en el mapa del odio ideológico, el autor de la novela, Hugo Bettauer, primero fue tachado de «poeta rojo» y «corruptor de menores», en un proceso de deshumanización que terminó con su asesinato a manos de un militante del Partido Nacionalsocialista de Alemania. En lo referente a Hans Karl Breslauer, el director de la película, ningún estudio volvió a contratarlo y murió en Viena, sumido en la pobreza, en 1965. Incluso el rescate y la restauración de esta joya del cine mudo no se debieron a la voluntad de las instituciones, sino al mecenazgo de particulares firmemente comprometidos con la preservación de los hechos.

Otro elemento que hace trascendente esta banda sonora es que, en 2019, Olga Neuwirth se embarcó en la composición de una partitura que probablemente tiene mucho que ver con su experiencia emocional en La ciudad sin judíos. Me refiero a la ópera Orlando, inspirada en la novela de Virginia Woolf, porque es en ella donde se condensan sus obsesiones estéticas, sonoras y temáticas.

Enhorabuena al ME-MMIX por su gran acierto con este cinema-concert.