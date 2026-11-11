20.000 manifestantes salen a las calles de Palma en la convocatoria de la fracasada huelga general por la vivienda

20.000 manifestantes salen a las calles de Palma en la convocatoria de la fracasada huelga general cifra que los sindicatos convocantes CCOO yUGT han cifrado en más del doble.

Sin duda, la manifestación ha tenido una participación mayor que el paro general convocado contra la oposición de PP y Vox por los sindicatos afines a Pedro Sánchez y que apenas ha tenido incidencia alguna en una jornada marcada por la normalidad en toda Baleares momentos antes de que esta llegue a su fin.

La movilización ha arrancado sobre las 18.30 horas desde la plaza de España y se suma a las que tendrán lugar en Ciutadella, Mahón, Ibiza y el resto de España. Esta mañana, 1.700 personas han participado en una marcha educativa en la capital balear.

La protesta, en la que participan representantes de todos los sindicatos que se han sumado a la convocatoria de huelga, ha discurrido por las Avenidas y la Rambla hasta llegar al Born.

Los sindicatos convocantes han celebrado el seguimiento de la huelga y la participación “multitudinaria” en la marcha de esta tarde que han cifrado en 45.000 personas.

El secretario general de CCOO en Baleares, José Luis García, ha subrayado que los trabajadores sufren salarios que no llegan a fin de mes, un incremento del coste de la vida y la “estratosférica” subida de la vivienda.

Desde el Sindicat de Llogateres de Mallorca, su portavoz Celeste Rodríguez ha calificado como un “éxito” la convocatoria y ha reivindicado que la huelga “no es partidista”.

En este sentido se ha pronunciado el secretario general de UGT, Pedro Homar, quien ha reclamado a todas las administraciones soluciones efectivas.

«Tenemos salarios locales a precios internacionales», ha denunciado, a la vez que ha criticado que “la lucha partidista absurda ha provocado esta situación”.

Los sindicatos, que han cifrado este mediodía el seguimiento alrededor del 48% en Baleares, han confiado en que las manifestaciones sean masivas. Desde CCOO y UGT han atribuido los datos a las circunstancias económicas de los trabajadores y, en algunos sectores, a unos servicios mínimos excesivos.

En cuanto al comercio, los sindicalistas han reconocido el bajo seguimiento, aunque, según los recorridos que han hecho durante la mañana, muchos no han secundado los paros no por no compartir las reivindicaciones, sino, como muchos trabajadores, por motivos económicos. La hostelería, en plena temporada baja, está registrando también bajo seguimiento.

Por su parte, las patronales han calificado de normalidad la jornada y han cifrado la incidencia como «mínima» tanto en las pequeñas y medianas empresas, en el sector hotelero y autónomos.

Piquetes e incidencias

La jornada de huelga ha arrancado con piquetes informativos y con algunas incidencias cuando la Policía Nacional ha impedido a un grupo de jóvenes, algunos con el rostro oculto, cortar la avenida Adolfo Suárez de Palma a primera hora de este miércoles.

Este mismo grupo, momentos antes había cortado momentáneamente la avenida Alexandre Rosselló, tras lo cual se han dirigido hacia Adolfo Suárez con la intención, de nuevo, de cortar la circulación.

Por otra parte, los aeropuertos de Baleares han registrado esta jornada de huelga una decena de cancelaciones. En concreto, el aeropuerto de Palma ha anotado hasta siete cancelaciones en las llegadas de Madrid, Barcelona y el resto de islas y otras tres cancelaciones en las salidas hacia Madrid, Maó y Eivissa.