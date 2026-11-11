Atronador fracaso de la huelga en Baleares: los sindicatos admiten que no han llegado ni a la mitad de seguimiento

El seguimiento de la huelga general por la vivienda y los salarios dignos se ha situado hasta este mediodía en Baleares alrededor del 48% de media, situación que los sindicatos, que confían en todo caso en una manifestación masiva, atribuyen, entre otras cuestiones, a las circunstancias económicas de los trabajadores. A pesar del modesto seguimiento, los secretarios generales de CCOO y UGT en Baleares, José Luis García y Pedro Homar, respectivamente, se han mostrado satisfechos y han calificado la jornada como un éxito y con la confianza puesta en la manifestación de esta tarde. «Es verdad que el arranque ha sido tibio, pero hemos detectado un sentimiento de adhesión, cierto que más moral que fáctico, por motivos salariales, y el compromiso de que todo explote en la manifestación de esta tarde», ha afirmado Homar. García, por su parte, ha expresado su confianza en que la huelga y la manifestación, en contexto electoral, sirvan para que los partidos políticos expliquen cuáles son sus propuestas en políticas de vivienda y cómo las van a trasladar a las comunidades autónomas. Según han detallado, la huelga ha registrado en el conjunto del archipiélago un seguimiento en torno al 48%. En concreto, en transportes, el seguimiento se sitúa hasta el mediodía en el 100% en SFM y TIB, en 80% en EMT y en 60% en el aeropuerto. En educación, según los datos recogidos, la enseñanza pública y privada anota un seguimiento del 50%. En cuanto a las administraciones, la CAIB registra un 30% y los Ayuntamientos de Palma y Manacor un 30 y un 45%, respectivamente.

Piquetes en comercios

Varios comercios abiertos del centro de Palma han sufrido ataques y actos vandálicos y algunos trabajadores han sido increpados por los piquetes.

La presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, ha explicado en declaraciones a Europa Press que varios establecimientos del centro han amanecido con pegamento y silicona en las persianas y cerradura y con carteles de huelga general, comercio cerrado.

La patronal del comercio ha condenado los incidentes y ha explicado que los establecimientos afectados han encontrado pegamento en la parte inferior de las persianas metálicas, lo que les ha impedido abrir con normalidad. Pimeco ha reiterado su respeto al derecho de huelga y de manifestación y ha defendido que los comerciantes que hayan decidido abrir puedan hacerlo con normalidad.

La asociación ha condenado cualquier actuación deliberada para impedir la apertura de un negocio. Para el pequeño y mediano comercio, un cierre forzado supone perder horas de venta y puede añadir gastos de reparación, han explicado.

La patronal del comercio ha pedido al Ayuntamiento de Palma y a la Delegación del Gobierno que esclarezcan lo ocurrido y garanticen que los comercios puedan desarrollar su actividad con normalidad durante la jornada.