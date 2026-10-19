Un terremoto de magnitud 3,4 azota 22 municipios de Almería

Durante la madrugada de este lunes se ha registrado un terremoto de magnitud 3,4 en la escala de Richter con epicentro al noroeste de Los Gallardos (Almería) y ha sacudido a otras 22 regiones de la provincia. El fenómeno ha alcanzado una intensidad máxima de IV en la escala macrosísmica europea (EMS), en Arboleas y zonas de Lubrín.

El temblor se ha producido a una profundidad de 0,0 kilómetros, por lo que diversas zonas de la región han sentido el movimiento. El sismo se ha dejado notar especialmente en los núcleos de Arboleas, Venta Mateo (Arboleas) y El Sacristán (Lubrín) y también ha sacudido con una intensidad III-IV las localidades de Palomares (Cuevas de Almanzora), Aljambra (Albox), Diputación de Overa (Huércal-Overa) y Fines. El grado IV puede implicar el sentir vibraciones dentro de un edificio, golpes de puertas y ventanas o tambaleo de objetos.