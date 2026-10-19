Andalucía

Un terremoto de magnitud 3,4 azota 22 municipios de Almería

El seísmo se ha producido durante esta madrugada, afortunadamente no ha habido víctimas

Un terremoto de magnitud 3,4 azota 22 municipios de Almería
El terremoto producido en Almería. (EP)

Durante la madrugada de este lunes se ha registrado un terremoto de magnitud 3,4 en la escala de Richter con epicentro al noroeste de Los Gallardos (Almería) y ha sacudido a otras 22 regiones de la provincia. El fenómeno ha alcanzado una intensidad máxima de IV en la escala macrosísmica europea (EMS), en Arboleas y zonas de Lubrín.

El temblor se ha producido a una profundidad de 0,0 kilómetros, por lo que diversas zonas de la región han sentido el movimiento. El sismo se ha dejado notar especialmente en los núcleos de Arboleas, Venta Mateo (Arboleas) y El Sacristán (Lubrín) y también ha sacudido con una intensidad III-IV las localidades de Palomares (Cuevas de Almanzora), Aljambra (Albox), Diputación de Overa (Huércal-Overa) y Fines. El grado IV puede implicar el sentir vibraciones dentro de un edificio, golpes de puertas y ventanas o tambaleo de objetos.

Aunque el movimiento telúrico no ha ocasionado daños debido a su levedad, sí que ha afectado al descanso de los vecinos en áreas de Levante, el Almanzora y Filabres-Alhamilla, con intensidades que oscilan entre los grados II y III. Además, el Instituto Geográfico Nacional amplía en su informe que el terremoto ha llegado a lugares como: Mojácar, Olula del Río, Cantoria, Bédar, Antas, Purchena, Antas, Bédar, Cantoria, Vera, Líjar, Serón, Senés, El Llano de Don Antonio (Carboneras), Garrucha, Turre, Zurgena y Sorbas.

De igual manera, otros dos temblores de escala 2,8 y 1,9 respectivamente se han producido entre las 23:09 y las 04:25 horas. Ambos seísmos han sucedido con epicentro en el municipio de Bédar. Por ende, el Instituto Geográfico Nacional ha ofrecido a los ciudadanos un «cuestionario macrosísmico» con tal de esclarecer las experiencias individuales de los afectados: qué reacción han tenido, qué estaban haciendo en ese momento, qué daños se han producido en sus hogares.

De igual manera, otro terremoto ocurrió el pasado 4 de octubre, cuando la Generalitat de Cataluña registró un temblor de magnitud 3,1 en el mar Mediterráneo, en una zona situada entre Cataluña y las Islas Baleares. El seísmo se produjo a las 19:36 horas y, según informó el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC), no provocó daños personales ni materiales.

El epicentro del terremoto se localizó en la zona del Mediterráneo-Baleares, con unas coordenadas de 40,83 grados de latitud norte y 1,46 grados de longitud este. El movimiento sísmico se produjo a una profundidad de unos 14 kilómetros, según los datos facilitados por el organismo catalán.

El ICGC señaló que el terremoto no fue percibido en Cataluña, pese a que el movimiento quedó registrado por los sistemas de vigilancia sísmica. La magnitud alcanzada fue relativamente baja y no se comunicaron incidencias relacionadas con el seísmo en el territorio catalán.

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