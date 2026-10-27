El PSOE utiliza sin permiso la imagen de un influencer sevillano: «A ver si quitan esto de aquí, porque a mí no me apetece»

El PSOE ha utilizado la imagen del influencer sevillano Juan Domínguez Pabón en un vídeo publicado en sus redes sociales para criticar al Partido Popular y a Vox. El creador de contenido ha denunciado públicamente que los socialistas han reutilizado unas imágenes antiguas en las que aparece junto a su novia sin que, según su testimonio, les hayan pedido autorización para hacerlo.

La polémica gira en torno a una publicación en redes sociales en la que el PSOE presenta de forma satírica a un supuesto partido denominado ‘PPOX’, una combinación de las siglas del PP y Vox. A través de este vídeo, los socialistas atribuyen a ambas formaciones políticas propuestas como recortar las pensiones públicas y las ayudas sociales, reducir los derechos laborales y favorecer los intereses de los grandes empresarios y los fondos de inversión.

El contenido también cuestiona la privatización de los servicios públicos y plantea, mediante la ironía, que los ciudadanos tendrían que elegir entre pagar la educación de sus hijos o afrontar una operación médica. El vídeo concluye con el lema «PPOX, regresa al pasado».

Sin embargo, más allá del mensaje político de la publicación, Juan Domínguez Pabón ha puesto el foco en el uso de su imagen personal. Según ha explicado en sus propias redes sociales, las imágenes que aparecen en el vídeo socialista proceden de una grabación realizada hace tres o cuatro años durante una sesión con su novia.

«Que esté en internet no significa que sea tuyo»

El influencer ha explicado que descubrió la publicación después de recibir una captura de pantalla. Al encontrarse con su imagen en el contenido del PSOE, decidió pronunciarse para advertir sobre los límites que deben respetarse a la hora de reutilizar material audiovisual publicado en internet.

«La gente no puede hacer uso de todo lo que tú subes a internet», ha señalado. Domínguez Pabón ha insistido en que la posibilidad de visualizar, descargar o compartir un contenido no significa que cualquier persona pueda emplearlo libremente para sus propios fines.

El creador de contenido ha reconocido que no conoce en profundidad el contexto político de la publicación ni ha centrado su crítica en el mensaje contra PP y Vox. Su queja se dirige principalmente al uso de unas imágenes personales en una campaña de contenido político sin que, según afirma, se haya contado con su consentimiento.

Pide que retiren las imágenes

Domínguez Pabón ha aprovechado su experiencia para alertar a sus seguidores sobre la reutilización de contenidos personales. Aunque ha calificado lo ocurrido como una «tontería», ha defendido que se debe prestar atención a los usos que terceros pueden hacer de fotografías y vídeos publicados en plataformas digitales.

«Que esté en internet no quiere decir que sea tuyo», ha resumido el influencer, que distingue entre acceder a una publicación y disponer de autorización para utilizarla en otro contexto. El sevillano ha terminado reclamando que retiren las imágenes de la publicación socialista: «Así que a ver si quitan esto de aquí, porque a mí no me apetece».