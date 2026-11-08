Previsión AEMET para Andalucía: lluvias y tormentas en el oeste, cielos nublados y vientos moderados

Los cielos se presentan muy nubosos en la mayoría de Andalucía, con precipitaciones moderadas que afectarán a la mitad occidental al final de la tarde. El extremo oriental experimentará chubascos ocasionales, algunas veces intensos, acompañados de tormentas hacia la noche. En las costas mediterráneas, se prevén nubes bajas matinales con brumas y niebla. Las temperaturas mostrarán pocos cambios en la mitad oriental y ascensos en el resto, junto a vientos que serán flojos a moderados y ocasionalmente fuertes en el litoral.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 8 de noviembre

Nubes amenazantes y temperaturas cálidas en Sevilla

El cielo se despereza lento, con un manto de nubes que prometen un día de lluvia inminente en Sevilla, especialmente en la tarde-noche. Las temperaturas oscilan entre agradables 14 grados por la mañana y calurosos 28 por la tarde, dejando una sensación térmica que puede alcanzar los 29 grados, lo que nos recuerda que la humedad en el ambiente será notablemente alta. A primera hora, el aire será más ligero, pero a medida que el día avanza, se torna pesado, añadiéndole un matiz especial a la jornada.

Ya por la tarde, el viento podría acentuar su presencia, aunque soplará suavemente, dejando atrás momentos de calma. Con la puesta del sol a las 18:18, aún nos quedará el eco de una tarde posiblemente lluviosa, donde el cielo, cargado de gotas, se disfrazará de un suave gris. En este día, permaneced atentos a los posibles chubascos que pueden sorprender en cualquier momento, recordándonos que Sevilla siempre guarda sorpresas bajo su cielo cambiante.

CÃ³rdoba: cielo gris con lluvias intensas y viento fuerte

El cielo de Córdoba se presenta gris y pesado, un presagio de las inclemencias que marcarán la jornada. Las primeras horas del día llegan con temperaturas frescas, alrededor de 11°C y nubes que amenazan con descargar agua. A medida que avance la mañana, el ambiente se tornará más cálido, con una temperatura máxima de 25°C, justo antes de que intensas lluvias y un viento fuerte de hasta 35 km/h se apoderen de la tarde.

A primera vista, el amanecer tranquilo se contrastará con un atardecer chapoteante, donde la probabilidad de lluvia alcanza un impresionante 95%. La humedad alcanzará niveles que podrían resultar agobiantes, dando un toque de incomodidad. Es recomendable salir preparado, mejor no olvidar el paraguas y estar atentos a las ráfagas de viento que podrían ser sorpresivas.

En Huelva, mañana templada con lluvias por la tarde

La jornada comienza con un tiempo templado y algo nublado, especialmente por la mañana, aunque la tarde promete ser más variable con la posibilidad de lluvias intensas. El viento soplará de forma suave, aportando una sensación de frescura que puede ser agradable a lo largo del día.

Es un buen momento para aprovechar el tiempo y salir a pasear, disfrutar de un café en una terraza o simplemente dar un pequeño paseo por el parque. La atmósfera tranquila invita a realizar actividades cotidianas sin preocupaciones.

Cielo nublado y lluvias por la tarde en CÃ¡diz

Este día en Cádiz amanecerá con un cielo parcialmente nublado, con temperaturas entre 19 y 20 grados y una sensación térmica algo más fresca, lo que indicará un inicio de jornada fresco. A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia permanecerá baja, pero la situación cambiará por la tarde, cuando se espera un 100% de probabilidad de lluvias, acompañadas de rachas de viento que alcanzarán hasta 70 km/h, lo que podría hacer que el ambiente resulte algo pesado con una humedad relativa que puede llegar al 90%.

En la tarde, el cielo estará cubierto y la temperatura máxima se situará en torno a los 24 grados, llevando la sensación térmica al mismo nivel. Con 10 horas de luz entre la salida del sol a las 07:55 y la puesta a las 18:21, se recomienda estar preparado para un final de día muy lluvioso en la ciudad.

JaÃ©n: cielo nublado y posibles chubascos

La mañana en Jaén amanecerá con un cielo ligeramente nublado, brindando un ambiente fresco con temperaturas alrededor de 13 grados. A medida que avance el día, el tiempo se tornará inestable, ya que una probabilidad de lluvia se establece para la tarde-noche. La temperatura máxima alcanzará los 25 grados, ofreciendo momentos cálidos, pero es recomendable llevar un paraguas, ya que las nubes pueden sorprendernos. Disfrutemos de un día de contrastes, siempre atentos a lo que pueda traer el cielo.

Cielos despejados y chubascos por la tarde en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con temperaturas mínimas de 16 grados y cielos que se despejan a medida que avanza la mañana. Sin embargo, por la tarde, se espera que el termómetro alcance los 23 grados, mientras que las nubes podrían atenuarse momentáneamente.

La tarde-noche puede traer sorpresas, ya que se anticipan chubascos intermitentes que podrían refrescar el ambiente. Con una probabilidad de lluvia del 55%, es recomendable mantener un paraguas cerca, especialmente con el viento del sureste soplando suavemente a 5 km/h.

Granada: cielo gris con posible lluvia

Esta mañana en Granada nos despierta un cielo cubierto, con una sensación térmica que rondará los 11 grados. No se prevén lluvias hasta el mediodía, aunque la humedad se mantiene alta. A medida que avanzamos hacia la tarde, el tiempo anuncia cambios; la probabilidad de lluvia se incrementa y el cielo se tornará más gris, dejando escapar algunas gotas.

Para disfrutar del día, es recomendable llevar una chaqueta ligera y quizás un paraguas a mano. A pesar de la idea sombría, el ambiente se mantendrá en torno a los 19 grados por la tarde, lo que permitirá disfrutar de un paseo, siempre atento a las nubes que anuncian lluvias para la noche.

AlmerÃ­a: cielo despejado y día cálido

Las primeras horas traen un cielo despejado que dará paso a un día cálido en Almería. La mañana arranca con temperaturas frescas, alcanzando los 16°C, pero a medida que avanza el día, el termómetro subirá hasta los 24°C en la tarde, mientras una suave brisa del noreste acompaña la jornada con una velocidad de 10 km/h.

Por la noche, el cielo se mantendrá despejado, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre, aunque el descenso de la temperatura a 18°C puede hacer recomendable una chaqueta ligera. La humedad jugará un papel importante, oscilando entre el 45% y el 85%, lo que podría hacer que la sensación térmica varíe.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET