Previsión AEMET: Andalucía sufre lluvias y tormentas con cielo nublado y vientos en el litoral

Cielos muy nubosos y precipitaciones moderadas marcan la jornada del 9 de noviembre de 2026 en Andalucía, especialmente en la mitad occidental, donde las lluvias podrán ser persistentes e incluso ir acompañadas de tormentas. Mientras las temperaturas mínimas experimentan un leve ascenso, las máximas se elevarán en el tercio oriental, pero descenderán o se mantendrán sin cambios en otras áreas. Los vientos serán flojos a moderados con rachas fuertes en el litoral atlántico y zonas montañosas.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 9 de noviembre

Lluvias y ambiente cargado todo el día en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla mientras nos asomamos a un día que promete ser bastante húmedo y lluvioso. A medida que el sol se eleva, la temperatura rondará los 18 grados, aunque la sensación térmica podría hacer que nos sintamos un poco más frescos. Las nubes se asoman generosas y hay un alto riesgo de ver caer agua desde primeras horas de la mañana, continuando incluso en la tarde-noche. Con una brisa suave del sur que podría intensificarse en ráfagas, la ciudad experimentará un ambiente bastante cargado.

Ya por la tarde, la temperatura alcanza su cima con 25 grados, pero el ambiente húmedo puede hacer que se sienta más pesado. El viento, que sopla a unos 20 km/h, aporta un toque fresco, aunque en momentos puntuales se hará más fuerte, recordándonos que esta jornada está marcada por la danza de las nubes. Con el sol ocultándose a las 18:17, queda claro que la luz será escasa y la atmósfera más sombría, especialmente con la lluvia al acecho.

CÃ³rdoba: ambiente inestable con lluvias intensas

En Córdoba, el día empieza con un cielo algo sombrío, donde el viento comienza a soplar intensamente, aunque los primeros rayos del sol intentan atravesar las nubes. A medida que avanza la jornada, la inestabilidad se apodera del ambiente, con continuas ráfagas que prevén un panorama de lluvias torrenciales tanto en la mañana como en la tarde-noche.

La mañana se presenta fresca, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 22 grados, mientras que la húmeda sensación térmica podría llegar hasta los 22 grados. La tarde, en contraste, traerá cielos más oscuros y la posibilidad de lluvias intensas, además de vientos que superarán los 30 km/h. Es recomendable salir preparados con paraguas, ya que el día podría ser más que memorable para aquellos que no estén atentos a estos cambios.

En Huelva, cielo nublado con probables lluvias

La jornada comienza con un tiempo templado y algo nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 24 grados. A lo largo del día, las probabilidades de lluvia son altas, especialmente por la mañana y durante la tarde-noche, mientras que el viento soplará desde el sur a una velocidad moderada, lo que aportará cierta frescura.

Este tiempo es ideal para disfrutar de un paseo bajo las nubes o para realizar actividades que requieran un ambiente tranquilo. A pesar de las posibles lluvias, es una buena oportunidad para relajarse y disfrutar de la rutina diaria.

Cubierto y lluvioso todo el día en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con un ambiente pesado y húmedo, con una probabilidad del 100% de lluvia desde la madrugada hasta el mediodía. Se espera que el cielo esté cubierto y el viento del suroeste soplará a una velocidad media de 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más fresca que la temperatura real. A medida que avanza la jornada, la lluvia persistirá y la temperatura máxima alcanzará los 23 °C, mientras que la mínima se situará en 19 °C.

Por la tarde, las condiciones no mejorarán, ya que la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 100%. El cielo seguirá cubierto y el ambiente continuará siendo pesado, aunque se espera que la sensación térmica máxima llegue a los 23 °C. Con la salida del sol a las 7:56 y su puesta a las 18:20, los gaditanos disfrutarán de más de diez horas de luz, pero es recomendable llevar paraguas y abrigo si planean salir.

JaÃ©n: cielo cubierto y lluvias inminentes

Las primeras horas del día en Jaén estarán marcadas por un cielo cubierto, con temperaturas que rondarán los 17 grados y una sensación térmica algo más fresca. A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, preludiando un día inestable.

Durante la tarde y la noche, las condiciones empeorarán, con más lluvias y temperaturas máximas que alcanzarán los 25 grados. Se recomienda llevar paraguas y vestirse con ropa ligera pero impermeable, ya que es posible que el tiempo nos sorprenda en cualquier momento.

Cielos cubiertos y chubascos intermitentes en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco y húmedo, con temperaturas que rondarán los 18 grados. A medida que avance la mañana, se espera que los cielos se cubran completamente, dando paso a chubascos intermitentes a partir de media mañana que persistirán hasta la tarde-noche, elevando la humedad al 100%.

Con una temperatura máxima que apenas alcanzará los 22 grados, es recomendable llevar un paraguas a mano y abrigarse bien, ya que los vientos de dirección este soplarán a 25 km/h, generando una sensación térmica que podría descender a los 17 grados en algunos momentos. La tarde amenaza con precipitaciones puntuales, así que es mejor estar preparados para un día variable.

Granada: nubes y lluvia a la vista

La mañana en Granada se presenta con cielos cubiertos y una sensación de humedad palpable, alcanzando temperaturas de 17 grados. A medida que avanza el día, se espera que la lluvia haga acto de presencia, sobre todo en la tarde-noche, con vientos que soplarán de forma notable, generando ráfagas intensas.

Es importante que los granadinos mantengan un paraguas a mano, ya que las condiciones no mejorarán. Con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 24 grados, es recomendable vestir ropa ligera, pero abrigada, para afrontar el fresco y la posible lluvia.

AlmerÃ­a: cielo nuboso con chubascos intermitentes

Las primeras horas traen consigo un cielo ligeramente nuboso, con temperaturas frescas que rondan los 17 grados. A medida que la mañana avanza, el termómetro ascenderá hasta los 22 grados, aunque no se descartan chubascos intermitentes que podrían aparecer desde media mañana, acompañados de ráfagas de viento de hasta 30 km/h.

La tarde se presenta más estable, con una disminución en la probabilidad de lluvia, pero el calor comenzará a sentirse más intenso, alcanzando los 24 grados. Sin embargo, es recomendable llevar un paraguas, ya que la noche podría traer algunas precipitaciones puntuales.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET