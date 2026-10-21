Precio de la gasolina hoy 21 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Ya estamos a miércoles de modo que un día más son muchos los conductores andaluces que vuelven a mirar cuánto les cuesta llenar el depósito. Los que utilizan el coche cada día saben de sobras que el combustible supone un gasto importante, incluso ahora en Octubre que se aplica de nuevo, la rebaja de 20 céntimos el litro. Por eso, antes de acercarte a cualquier estación de servicio, puede que te interese consultar cuál es el precio de la gasolina hoy 21 de octubre y dónde están las gasolineras más baratas de ciudades de Andalucía como Sevilla, Cádiz o Málaga. Y para ello, tenemos como siempre los datos que nos ofrece el Geoportal que es la herramienta que tiene el Ministerio para la Transición Ecológica, y a la que reportan cifras las propias gasolineras.

Precio de la gasolina hoy 21 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

En Sevilla, estas son las gasolineras más baratas hoy miércoles, a primera hora:

Gasolina 95

Tamoil . Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: 1.569 €/l .

. Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: . Tamoil . Sevilla. Calle Pino Central, 14. Precio: 1.569 €/l .

. Sevilla. Calle Pino Central, 14. Precio: . Petroprix . Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.577 €/l .

. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: . Plenergy . Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.577 €/l .

. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: . Estación de Servicio Vistalegre . Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.599 €/l .

. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: . Q8 . San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1.599 €/l .

. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: . EMC Red Power 24 . San José de la Rinconada. Carretera SE-111 / A-8005, km 10,8, número 14. Precio: 1.599 €/l .

. San José de la Rinconada. Carretera SE-111 / A-8005, km 10,8, número 14. Precio: . Family Energy . Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.599 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: . Ronda Norte . Sevilla. Autovía SE-30, nudo Calonge, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. Sevilla. Autovía SE-30, nudo Calonge, s/n. Precio: . Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.599 €/l.

Gasolina 98

Galp . Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.779 €/l .

. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: . Alcampo . Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.792 €/l .

. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: . Galp . Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.799 €/l .

. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: . Galp . Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.799 €/l .

. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: . Nueva Calonge . Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.819 €/l .

. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: . Family Energy . Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.849 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: . Family Energy . Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.859 €/l .

. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: . BS Energy . Los Palacios y Villafranca. Avenida de Utrera, s/n. Precio: 1.859 €/l .

. Los Palacios y Villafranca. Avenida de Utrera, s/n. Precio: . Repsol . Sevilla. Carretera SE-30, carretera de Valdezorras, km 0,1. Precio: 1.865 €/l .

. Sevilla. Carretera SE-30, carretera de Valdezorras, km 0,1. Precio: . 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.865 €/l.

Diésel

Family Energy . Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.699 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: . Ballenoil . Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.699 €/l .

. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: . Petroprix . Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.699 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: . Estación de Servicio Vistalegre . Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.725 €/l .

. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: . Tamoil . Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: 1.729 €/l .

. Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: . Gasolinera Utrera . Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.729 €/l .

. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: . Family Energy . Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.729 €/l .

. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: . Petrouya . Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.729 €/l .

. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: . Ballenoil . Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.729 €/l .

. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: . Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.729 €/l.

Precio de la gasolina hoy 21 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

En Cádiz, las gasolineras más baratas son estas que ahora te mostramos:

Gasolina 95

Plenergy . Conil de la Frontera. Carretera del Pradillo, km 1. Precio: 1.625 €/l .

. Conil de la Frontera. Carretera del Pradillo, km 1. Precio: . Ballenoil . Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 17,67. Precio: 1.625 €/l .

. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 17,67. Precio: . Petroprix . Barrio Nuevo. Diseminado carretera N-340, 17. Precio: 1.625 €/l .

. Barrio Nuevo. Diseminado carretera N-340, 17. Precio: . S. Coop. And. Nuestra Señora de las Virtudes . Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.630 €/l .

. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: . Petroprix . Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.639 €/l .

. Campamento. Calle Real, 56. Precio: . Plenergy . La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.639 €/l .

. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: . Plenergy . Campamento. Avenida de Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: 1.639 €/l .

. Campamento. Avenida de Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: . Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.645 €/l .

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: . Ballenoil . Chiclana de la Frontera. Alameda Solano, 18, N-340a, km 5,1. Precio: 1.649 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Alameda Solano, 18, N-340a, km 5,1. Precio: . Plenergy. Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 35. Precio: 1.649 €/l.

Gasolina 98

ES Coloso . La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.739 €/l .

. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: . Tamoil . Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.769 €/l .

. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: . Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.789 €/l .

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: . Galp . Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelagá, s/n. Precio: 1.819 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelagá, s/n. Precio: . BP . Cádiz. Calle Gibraltar, esquina con calle San Roque. Precio: 1.835 €/l .

. Cádiz. Calle Gibraltar, esquina con calle San Roque. Precio: . ASC Carburantes . Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.839 €/l .

. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: . Easyfuel . Chiclana de la Frontera. Urbanización Camino del Lobo 1, parcela 2 del SUNC-TU 24, número 1. Precio: 1.849 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Urbanización Camino del Lobo 1, parcela 2 del SUNC-TU 24, número 1. Precio: . Carrefour . El Puerto de Santa María. Carretera Madrid-Cádiz, km 653. Precio: 1.859 €/l .

. El Puerto de Santa María. Carretera Madrid-Cádiz, km 653. Precio: . Carrefour . Arcos de la Frontera. Carretera Nacional N-342, km 26,8. Precio: 1.859 €/l .

. Arcos de la Frontera. Carretera Nacional N-342, km 26,8. Precio: . Shell. Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, s/n. Precio: 1.859 €/l.

Diésel

Ballenoil . Rota. Avenida María Auxiliadora, 35. Precio: 1.709 €/l .

. Rota. Avenida María Auxiliadora, 35. Precio: . Suministros Mazo . Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.728 €/l .

. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: . Ballenoil . Chiclana de la Frontera. Alameda Solano, 18, N-340a, km 5,1. Precio: 1.755 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Alameda Solano, 18, N-340a, km 5,1. Precio: . Plenergy . Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 35. Precio: 1.755 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 35. Precio: . Petroprix Chiclana . Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, 28. Precio: 1.755 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, 28. Precio: . Ballenoil . Chiclana de la Frontera. Camino del Águila Real, 22. Precio: 1.755 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Camino del Águila Real, 22. Precio: . Ballenoil . Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 64. Precio: 1.755 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 64. Precio: . Plenergy . Conil de la Frontera. Carretera del Pradillo, km 1. Precio: 1.755 €/l .

. Conil de la Frontera. Carretera del Pradillo, km 1. Precio: . Ballenoil . Chiclana de la Frontera. Calle de los Electricistas, 1. Precio: 1.755 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Calle de los Electricistas, 1. Precio: . Plenergy. Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, 8. Precio: 1.755 €/l.

Precio de la gasolina hoy 21 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

Estas son, según los datos del Geoportal, las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles en Málaga:

Gasolina 95

S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.624 €/l .

. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: . Plenergy . Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.629 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: . S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva . Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.643 €/l .

. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: . GEDS . Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.649 €/l .

. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: . Shell . Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.649 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: . Plenergy . Benalmádena. Calle Moscatel, 11. Precio: 1.657 €/l .

. Benalmádena. Calle Moscatel, 11. Precio: . Madese-Benamaina . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.658 €/l .

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: . Aorva Group . Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.659 €/l .

. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: . Ballenoil . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4, número 3. Precio: 1.667 €/l .

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4, número 3. Precio: . Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.667 €/l.

Gasolina 98

Gueroil . Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.709 €/l .

. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: . M3 Petróleos . Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.839 €/l .

. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: . Galp . Benalmádena. Carretera N-340, sector 97, s/n. Precio: 1.859 €/l .

. Benalmádena. Carretera N-340, sector 97, s/n. Precio: . Ninguno . Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.860 €/l .

. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: . ES Coloso Churriana . Málaga. Carretera comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.869 €/l .

. Málaga. Carretera comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: . Galp . Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: 1.869 €/l .

. Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: . Gueroil . Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.869 €/l .

. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: . Coloso . Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.869 €/l .

. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: . Galp . Nueva Andalucía. Carretera N-340, km 173. Precio: 1.879 €/l .

. Nueva Andalucía. Carretera N-340, km 173. Precio: . Shell. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.879 €/l.

Diésel

Plenergy . Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.729 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: . S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.734 €/l .

. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: . Ballenoil . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4, número 3. Precio: 1.737 €/l .

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4, número 3. Precio: . Petroprix . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.737 €/l .

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: . Ballenoil . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.737 €/l .

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: . Plenergy . Benalmádena. Calle Moscatel, 11. Precio: 1.737 €/l .

. Benalmádena. Calle Moscatel, 11. Precio: . Madese-Benamaina . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.738 €/l .

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: . GEDS . Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.749 €/l .

. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: . Shell . Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.749 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: . Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.759 €/l.

Precio de la gasolina hoy 21 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

Si vives o estás en Córdoba hoy miércoles estas son las gasolineras más baratas:

Gasolina 95

Mirasierra . Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.539 €/l .

. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: . F. del Moral . Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.539 €/l .

. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: . GEDS . Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.549 €/l .

. Rute. Calle Granada, 69. Precio: . Cooperativa Lucena . Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.599 €/l .

. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: . Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.613 €/l .

. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: . Enerplus . Córdoba. Avenida de las Lonjas, s/n. Precio: 1.639 €/l .

. Córdoba. Avenida de las Lonjas, s/n. Precio: . Ballenoil . Córdoba. Avenida de Libia, 34. Precio: 1.639 €/l .

. Córdoba. Avenida de Libia, 34. Precio: . Ballenoil . Córdoba. Plaza de Colón, s/n. Precio: 1.639 €/l .

. Córdoba. Plaza de Colón, s/n. Precio: . Ballenoil . Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.639 €/l .

. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: . Ballenoil. Córdoba. Avenida Campo de la Verdad, s/n. Precio: 1.639 €/l.

Gasolina 98

Fueling . Lucena. Calle Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.779 €/l .

. Lucena. Calle Ronda San Francisco, s/n. Precio: . Enerplus . Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.799 €/l .

. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: . Estación de Servicio La Milana AGLA . Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.840 €/l .

. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: . AGLA . Las Quemadas. Calle Finlandia, 62. Precio: 1.849 €/l .

. Las Quemadas. Calle Finlandia, 62. Precio: . Shell . Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1.859 €/l .

. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: . Petroil Energy Azahara . Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río, km 3,300. Precio: 1.865 €/l .

. Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río, km 3,300. Precio: . Estación de Servicio El Saladillo . Baena. Calle Juan Torrico Lomeña, 46. Precio: 1.869 €/l .

. Baena. Calle Juan Torrico Lomeña, 46. Precio: . Estación de Servicio El Granadal . Córdoba. Avenida Azabache, s/n. Precio: 1.875 €/l .

. Córdoba. Avenida Azabache, s/n. Precio: . Q8 . El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1.879 €/l .

. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: . Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.879 €/l.

Diésel

Mirasierra . Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.669 €/l .

. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: . F. del Moral . Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.669 €/l .

. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: . GEDS . Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.679 €/l .

. Rute. Calle Granada, 69. Precio: . Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.733 €/l .

. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: . Cepsa . La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.742 €/l .

. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: . Ballenoil . Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.749 €/l .

. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: . Cooperativa Lucena . Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.749 €/l .

. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: . GEDS . La Rambla. Polígono Industrial, esquina de calle El Horno con calle El Porrón, 1. Precio: 1.749 €/l .

. La Rambla. Polígono Industrial, esquina de calle El Horno con calle El Porrón, 1. Precio: . Plenergy . Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.749 €/l .

. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: . Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.749 €/l.

Precio de la gasolina hoy 21 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Granada

Por último conocemos las gasolineras más baratas de hoy miércoles en Granada:

Gasolina 95

Plenergy . Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.585 €/l .

. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: . Plenergy . Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.585 €/l .

. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: . Alcampo Motril . Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.585 €/l .

. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: . Plenergy . Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.585 €/l .

. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: . Petroprix . Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.585 €/l .

. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: . Petroprix . Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.585 €/l .

. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: . Smart Oil . Motril. Carretera Almería-Motril, km 50. Precio: 1.595 €/l .

. Motril. Carretera Almería-Motril, km 50. Precio: . ASC Carburantes . Salobreña. Polígono Industrial, calle E, s/n. Precio: 1.635 €/l .

. Salobreña. Polígono Industrial, calle E, s/n. Precio: . Minioil . Motril. Calle Santo Domingo, 3. Precio: 1.635 €/l .

. Motril. Calle Santo Domingo, 3. Precio: . ASC Carburantes. Motril. Carretera Almería-Motril, km 31. Precio: 1.635 €/l.

Gasolina 98

Tamoil . Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.739 €/l .

. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: . Alcampo . Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.749 €/l .

. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: . AM97 Plus S.L. . Valderrubio. Carretera de Tovares, km 1,4. Precio: 1.769 €/l .

. Valderrubio. Carretera de Tovares, km 1,4. Precio: . Alcampo Motril . Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.775 €/l .

. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: . Fueling . Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.799 €/l .

. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: . A. Aguaza . Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.809 €/l .

. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: . ASC Carburantes . Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.829 €/l .

. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: . ASC Carburantes . Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.829 €/l .

. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: . ASC Carburantes . Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.829 €/l .

. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: . ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.829 €/l.

Diésel

Tamoil . Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.739 €/l .

. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: . Minioil . Ogíjares. Calle León, 36. Precio: 1.739 €/l .

. Ogíjares. Calle León, 36. Precio: . ASC Carburantes . Ogíjares. Avenida de Madrid, 169. Precio: 1.739 €/l .

. Ogíjares. Avenida de Madrid, 169. Precio: . Alcampo . Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.749 €/l .

. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: . Sur-Oil . Peligros. Calle Loja, esquina con calle Guadix, s/n. Precio: 1.749 €/l .

. Peligros. Calle Loja, esquina con calle Guadix, s/n. Precio: . Low Cost Tiburonoil . Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.749 €/l .

. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: . Juncadiesel . Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.749 €/l .

. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: . Cosafra . Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,600. Precio: 1.749 €/l .

. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,600. Precio: . Petroprix . Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla, km 68. Precio: 1.749 €/l .

. Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla, km 68. Precio: . San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, calle Trigo, 1. Precio: 1.757 €/l.

Como puedes comprobar, encontrar una estación de servicio económica en Andalucía no siempre significa tener que desplazarse demasiado lejos. En ocasiones basta con comparar las gasolineras de una misma ciudad o incluso las que se encuentran en municipios cercanos para descubrir dónde puede salir más a cuenta llenar el depósito. De todos modos, debes tener en cuenta que los precios de los carburantes pueden cambiar a lo largo del día, por lo que si tienes previsto repostar más tarde o quieres consultar una localidad que no aparece en nuestro listado, te recomendamos entrar directamente en el Geoportal y buscar por provincia, municipio y tipo de combustible, además de consultar un mapa con las estaciones de servicio disponibles como este que te dejamos de Cádiz, a modo de ejemplo: