Precio de la gasolina hoy 18 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Dónde se ubican las gasolineras más baratas de Andalucía hoy miércoles
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Estamos a punto de entrar en la recta final de noviembre y muchos ya se preparan para las que serán las compras del Black Friday que este año se celebra el viernes 27. Todo ello puede generar más desplazamientos en coche por las carreteras y vías andaluzas, sumando además los habituales de coches que se usan para ir a trabajar y otras cuestiones. Por eso es importante saber cuál es el precio de la gasolina hoy 18 de noviembre. Y para ello echamos un vistazo al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y repasamos las gasolineras más baratas de las principales ciudades de Andalucía. No es raro que algunas de las más económicas estén en municipios del área metropolitana o del interior, así que merece la pena revisar el listado completo.
Precio de la gasolina hoy 18 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles:
Gasolina 95
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.329 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.329 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.339 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, nudo de Calonge, s/n. Precio: 1.339 €/l.
- Petroprix. Sevilla. Calle Parsi 7, nº 7. Precio: 1.339 €/l.
- Ballenoil. Sevilla. Calle Granito, 1. Precio: 1.339 €/l.
- Tamoil. Sevilla. Calle Pino Central, 14. Precio: 1.339 €/l.
- Petroprix. Sevilla. Avenida de Montesierra, 7. Precio: 1.339 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Parsi, 5. Precio: 1.339 €/l.
- Plenergy. Alcalá de Guadaíra. Calle Palmetillo Cuatro, s/n. Precio: 1.339 €/l.
Gasolina 98
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.514 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.549 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.549 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.599 €/l.
- Shell. Dos Hermanas. Carretera E-05/N-IV, km 554,50. Precio: 1.629 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, Centro Comercial Eroski, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.737 €/l.
- Shell. Alcalá de Guadaíra. Calle Mar Cantábrico, 13. Precio: 1.759 €/l.
- Shell. Gelves. Autovía Sevilla-Coria, km 6. Precio: 1.759 €/l.
- Moeve. Sevilla. Polígono Industrial La Negrilla, calle Perito, 6, parcela. Precio: 1.765 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Estepa. Avenida Badía Polesine, 5. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Dos Hermanas. Carretera N-IV, km 552,4, nº 2. Precio: 1.609 €/l.
- Ballenoil. Dos Hermanas. Autovía A-4, km 552,4. Precio: 1.609 €/l.
- Ballenoil. Dos Hermanas. Carretera E-05/N-IV, km 553,800. Precio: 1.609 €/l.
- Petroprix. Dos Hermanas. Avenida de la Libertad, 7. Precio: 1.609 €/l.
- Petroprix. Dos Hermanas. Avenida de Andalucía, 183. Precio: 1.609 €/l.
- Petroprix. Dos Hermanas. Avenida 4 de Diciembre, 554. Precio: 1.609 €/l.
- Plenergy. Dos Hermanas. Avenida 4 de Diciembre, 553. Precio: 1.609 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.627 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.627 €/l.
Precio de la gasolina hoy 18 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles:
Gasolina 95
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.279 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9-10-11, nº 9. Precio: 1.279 €/l.
- Urban Oil. Arcos de la Frontera. Calle Soleá, 14. Precio: 1.279 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida de Arcos, 55. Precio: 1.429 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.429 €/l.
- Gacosur Villamartín. Villamartín. Carretera A-373, km 0,500. Precio: 1.449 €/l.
- E.S. Nuestra Señora del Rosario. Bornos. Polígono Industrial Cantarranas, 1. Precio: 1.449 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.469 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.479 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.479 €/l.
Gasolina 98
- E.S. Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.575 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.589 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.599 €/l.
- Galp. Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelaga, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Carretera antigua N-IV, km 639,5. Precio: 1.694 €/l.
- Carrefour. La Línea de la Concepción. Avenida de la Colonia, 9. Precio: 1.699 €/l.
- Carrefour. El Puerto de Santa María. Carretera Madrid-Cádiz, km 653. Precio: 1.699 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota (A-491), km 0,5. Precio: 1.700 €/l.
- Repsol. El Puerto de Santa María. Carretera P-603, km 1, margen derecho. Precio: 1.715 €/l.
- Repsol. El Puerto de Santa María. Carretera P-603, km 1, margen izquierdo. Precio: 1.715 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.589 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9-10-11, nº 9. Precio: 1.589 €/l.
- Urban Oil. Arcos de la Frontera. Calle Soleá, 14. Precio: 1.589 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida de Arcos, 55. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.639 €/l.
- E.S. Nuestra Señora del Rosario. Bornos. Polígono Industrial Cantarranas, 1. Precio: 1.659 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.669 €/l.
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.688 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.689 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.689 €/l.
Precio de la gasolina hoy 18 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles:
Gasolina 95
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.419 €/l.
- Trops. Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1.434 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.439 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.439 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.459 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.465 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7), km 264,5. Precio: 1.465 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7), km 264,5. Precio: 1.465 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino del Higueral, 28. Precio: 1.465 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1.465 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.559 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7), km 264,5. Precio: 1.669 €/l.
- E.S. Coloso Churriana. Málaga. Carretera comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.699 €/l.
- Galp. Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.699 €/l.
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, nº 1, km 1. Precio: 1.705 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.709 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.719 €/l.
- Shell. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.739 €/l.
- Galp. Nueva Andalucía. Carretera N-340, km 173. Precio: 1.744 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.619 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.639 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.639 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.669 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.680 €/l.
- S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.683 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.695 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7), km 264,5. Precio: 1.695 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7), km 264,5. Precio: 1.695 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino del Higueral, 28. Precio: 1.695 €/l.
Precio de la gasolina hoy 18 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles:
Gasolina 95
- Ballenoil. Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: 1.279 €/l.
- Ballenoil. La Rambla. Carretera de La Rambla a Montilla, km 33, s/n. Precio: 1.279 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.279 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.399 €/l.
- GEDS. La Rambla. Polígono Industrial, esquina de calle El Horno con calle El Porrón, 1. Precio: 1.399 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.420 €/l.
- El Polígono. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.428 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.436 €/l.
- Estación de Servicio Aranda. Montoro. Calle Carpio, 23. Precio: 1.450 €/l.
- Ballenoil. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, sector UI-3 Industrial, 66. Precio: 1.469 €/l.
Gasolina 98
- Shell. La Rambla. Ronda de La Rambla, s/n. Precio: 1.639 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.689 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda de San Francisco, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.699 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.699 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.709 €/l.
- E.S. El Granadal. Córdoba. Avenida Azabache, s/n. Precio: 1.725 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.728 €/l.
- Shell. Baena. Avenida San Carlos de Chile, 55. Precio: 1.729 €/l.
- Shell. Espejo. Calle Regiones Devastadas, 37. Precio: 1.729 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: 1.589 €/l.
- Ballenoil. La Rambla. Carretera de La Rambla a Montilla, km 33, s/n. Precio: 1.589 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.589 €/l.
- GEDS. La Rambla. Polígono Industrial, esquina de calle El Horno con calle El Porrón, 1. Precio: 1.639 €/l.
- El Polígono. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.666 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.669 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.669 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.677 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.687 €/l.
Precio de la gasolina hoy 18 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles:
Gasolina 95
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.369 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.369 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.369 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.369 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.369 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.369 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.369 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera de Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: 1.369 €/l.
- Ballenoil. Armilla. Camino Viejo de Armilla, esquina con avenida de San Rafael, s/n. Precio: 1.389 €/l.
- Plenergy. Armilla. Avenida Cristóbal Colón, 0. Precio: 1.389 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.569 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.589 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Galp. Pulianas. Carretera Vílchez-Almería, km 0,100. Precio: 1.609 €/l.
- San Lázaro Güevéjar. Güevéjar. Carretera NE-55 (Güevéjar-Cogollos Vega), km 16. Precio: 1.623 €/l.
- Shell. Churriana de la Vega. Carretera Nueva de Las Gabias, km 2,9. Precio: 1.649 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- San Lázaro. Granada. Carretera de la Sierra, km 313. Precio: 1.677 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera de Tovares, km 1,4. Precio: 1.679 €/l.
- E.S. Ogicañas. Ogíjares. Calle Granada, 56. Precio: 1.695 €/l.
Diésel
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.569 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.569 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.569 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.569 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera de Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: 1.569 €/l.
- Ballenoil. Armilla. Camino Viejo de Armilla, esquina con avenida de San Rafael, s/n. Precio: 1.589 €/l.
- Plenergy. Armilla. Avenida Cristóbal Colón, 0. Precio: 1.589 €/l.
- Plenergy. Purchil. Carretera GR-3304, s/n. Precio: 1.589 €/l.
Ahora ya sabes dónde repostar hoy miércoles y en el caso de que quieras repostar en otro momento o buscar otra localidad, puedes hacerlo entrando tú mismo en el Geoportal, con resultados en lista o en forma de mapa, como este de Córdoba que te mostramos a modo de ejemplo: