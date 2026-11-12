Precio de la gasolina hoy 12 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Cuál es el precio de la gasolina hoy jueves y dónde es más barato repostar en las principales ciudades andaluzas
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Con el fin de semana a la vuelta de la esquina y teniendo en mente tal vez una escapada otoñal en mente, hoy jueves es un buen día para repostar con calma en Andalucía antes de que más coches se concentren en las gasolineras el viernes o el sábado. Lo primero es saber dónde está más barato el litro de gasolina hoy 12 de noviembre, algo que puede suponer un buen ahorro, sobre todo si tienes previsto hacer kilómetros. Y como siempre, los datos los consultamos en el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, al que las gasolineras reportan sus precios, así que toma nota porque estas son las más baratas de las principales ciudades andaluzas a primera hora de hoy.
Precio de la gasolina hoy 12 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves son estas:
Gasolina 95
- Petroprix. Sevilla. Calle Parsi 7, 7. Precio: 1.399 €/l.
- Ballenoil. Sevilla. Calle Granito, 1. Precio: 1.399 €/l.
- Petroprix. Sevilla. Avenida de Montesierra, 7. Precio: 1.399 €/l.
- Tamoil. Sevilla. Calle Pino Central, 14. Precio: 1.399 €/l.
- Plenergy. Alcalá de Guadaíra. Calle Palmetillo Cuatro, s/n. Precio: 1.399 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Parsi, 5. Precio: 1.399 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.419 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.419 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.425 €/l.
- Moove. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.425 €/l.
Gasolina 98
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.569 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.629 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.629 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, Centro Comercial Eroski, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.759 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.792 €/l.
- Eni. Lebrija. Carretera A-471 Sevilla-Chipiona, km 27,900. Precio: 1.799 €/l.
- Cepsa. Las Cabezas de San Juan. Calle Blas Infante, 43. Precio: 1.799 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.805 €/l.
- Galp. Los Palacios y Villafranca. Autopista AP-4, km 20,2. Precio: 1.809 €/l.
Diésel
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.665 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.665 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.665 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.665 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.667 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.667 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.667 €/l.
- Tamoil. Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: 1.669 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.669 €/l.
- Petroprix. Sevilla. Calle Parsi 7, 7. Precio: 1.669 €/l.
Precio de la gasolina hoy 12 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
Si estás o vives en Cádiz y quieres llenar el depósito, las gasolineras más baratas son estas:
Gasolina 95
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.499 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida de Arcos, 55. Precio: 1.499 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9, 10 y 11, número 9. Precio: 1.499 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.499 €/l.
- Urban Oil. Arcos de la Frontera. Calle Soleá, 14. Precio: 1.499 €/l.
- Gacosur Villamartín. Villamartín. Carretera A-373, km 0,500. Precio: 1.519 €/l.
- E.S. Nuestra Señora del Rosario. Bornos. Polígono Industrial Cantarranas, 1. Precio: 1.519 €/l.
- Galp. Bornos. Carretera Jerez-Cartagena A-384, km 15,100. Precio: 1.529 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.549 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.549 €/l.
Gasolina 98
- E.S. Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.655 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.699 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.699 €/l.
- Galp. Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelaga, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Antigua carretera N-IV, km 639,5. Precio: 1.769 €/l.
- Carrefour. El Puerto de Santa María. Carretera Madrid-Cádiz, km 653. Precio: 1.779 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.779 €/l.
- Repsol. El Puerto de Santa María. Carretera P-603, km 1, margen derecho. Precio: 1.784 €/l.
- Repsol. El Puerto de Santa María. Carretera P-603, km 1, margen izquierdo. Precio: 1.784 €/l.
- Repsol. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 16,700. Precio: 1.784 €/l.
Diésel
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.688 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9, 10 y 11, número 9. Precio: 1.699 €/l.
- Urban Oil. Arcos de la Frontera. Calle Soleá, 14. Precio: 1.699 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.749 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida de Arcos, 55. Precio: 1.749 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.749 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.749 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.749 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida de Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: 1.749 €/l.
Precio de la gasolina hoy 12 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves:
Gasolina 95
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.479 €/l.
- Cooperativa Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.479 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.495 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.499 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.499 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.519 €/l.
- Trops. Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1.519 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.529 €/l.
- Cooperativa Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.529 €/l.
- Distreax-22, S.L.. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1.549 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.619 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.749 €/l.
- Galp. Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: 1.769 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.779 €/l.
- E.S. Coloso Churriana. Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.799 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.799 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.809 €/l.
- Galp. Nueva Andalucía. Carretera N-340, km 173. Precio: 1.814 €/l.
- Shell. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.814 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.819 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.649 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.669 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.669 €/l.
- Cooperativa Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.695 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.699 €/l.
- Cooperativa Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.723 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.725 €/l.
- Distreax-22, S.L.. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1.739 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Fejama 2022, S.L.. Vélez-Málaga. Carretera A-356, km 42. Precio: 1.739 €/l.
Precio de la gasolina hoy 12 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, las gasolineras más baratas de hoy jueves son estas:
Gasolina 95
- Ballenoil. La Rambla. Carretera de La Rambla a Montilla, km 33, s/n. Precio: 1.489 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.491 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.499 €/l.
- Ballenoil. Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: 1.499 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.499 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.499 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.519 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.529 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- El Polígono. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.539 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.689 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.699 €/l.
- Fueling. Lucena. Calle Ronda de San Francisco, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Shell. Baena. Avenida San Carlos de Chile, 55. Precio: 1.759 €/l.
- Shell. Espejo. Calle Regiones Devastadas, 37. Precio: 1.759 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.759 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.785 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.789 €/l.
- Shell. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1.794 €/l.
- E.S. Gestinco Cardador. Córdoba. Polígono Industrial de Chinales, parcelas 51-52. Precio: 1.799 €/l.
Diésel
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.669 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.679 €/l.
- Ballenoil. La Rambla. Carretera de La Rambla a Montilla, km 33, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Ballenoil. Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.699 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.715 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.727 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1.729 €/l.
Precio de la gasolina hoy 12 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada, las gasolineras más baratas de hoy jueves son estas que ahora te enumeramos:
Gasolina 95
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.449 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.449 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.449 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.449 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.449 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.449 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.449 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera de Pinos Puente N-432, km 427. Precio: 1.449 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.459 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.459 €/l.
Gasolina 98
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.629 €/l.
- Shell. Churriana de la Vega. Carretera Nueva de Las Gabias, km 2,9. Precio: 1.669 €/l.
- San Lázaro Güevéjar. Güevéjar. Carretera NE-55 Güevéjar-Cogollos Vega, km 16. Precio: 1.687 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.689 €/l.
- Galp. Pulianas. Carretera Vílchez-Almería, km 0,100. Precio: 1.689 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- AM97 Plus, S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.699 €/l.
- San Lázaro. Granada. Carretera de la Sierra, km 313. Precio: 1.737 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.739 €/l.
Diésel
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.649 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.649 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.649 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera de Pinos Puente N-432, km 427. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Armilla. Camino Viejo de Armilla, esquina con avenida de San Rafael, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.669 €/l.
Ahora ya sabes dónde repostar hoy jueves, pero si quieres consultar en otro momento o buscar otra ciudad, puedes hacerlo entrando tú mismo en el Geoportal, con resultados en lista o en forma de mapa, como este de Málaga que te mostramos a modo de ejemplo: