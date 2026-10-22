Feria del Libro de Sevilla 2026: fechas, programa completo, autores invitados, firmas, casetas y todas las actividades del gran evento literario

La Feria del Libro de Sevilla es uno de los eventos más destacados del otoño en Andalucía y por fin lo tiene todo preparado para su edición de 2026. Entre finales de octubre y comienzos de noviembre, los Jardines de Murillo acogerán las 55 casetas de librerías, editoriales e instituciones que participarán este año. Serán doce días en los que el público podrá recorrer las casetas y comprar libros, pero no sólo eso ya que también va a poder asistir a presentaciones, charlas con escritores y como no, estarán las firmas de libros sin pagar entrada. La cita llega después de reunir a más de 130.000 visitantes en 2025 y con un calendario que incluye actividades prácticamente todos los días, tanto por la mañana como por la tarde.

Uno de los primeros protagonistas será el famoso presentador Roberto Leal, encargado de pronunciar el pregón inaugural el miércoles 28 de octubre, a las 19:30 horas. A partir de ahí, pasarán por la feria autores como Ignacio Peyró, Nerea Pérez de las Heras y Eloy Tizón. Además, también están previstos encuentros con Sara Mesa e Isabel Bono, y podremos disfruatar de actividades dedicadas a obras de Julia Navarro y Carmen Mola. El programa reserva espacio para la literatura infantil, la poesía, el cómic y las lecturas dramatizadas y para los que prefieran conseguir un libro firmado tendrán numerosas citas repartidas entre las diferentes casetas durante los doce días de celebración aunque antes que nada, conviene saber bien las fechas, horarios, y toda la programación.

Fechas y horarios de la Feria del Libro de Sevilla 2026

La Feria del Libro de Sevilla 2026 se celebrará del miércoles 28 de octubre al domingo 8 de noviembre en los Jardines de Murillo, situados junto a la avenida de Menéndez Pelayo.

Estos son los horarios de apertura:

Lunes a viernes : de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

: de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. Sábados, domingos y festivos: de 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 21:00 horas.

de 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 21:00 horas. Entrada: gratuita.

El 28 de octubre, a las 19:30 horas, el presentador y periodista Roberto Leal, autor además de El Sótano, será el encargado de pronunciar el pregón. Antes, a las 17:30, está previsto un club de lectura dedicado a Una corte de armonía rota de Sarah J. Maas

Programa de actividades y autores invitados a FELISE 2026

La agenda de FELISE 2026, que son las siglas bajo las que se conoce la Feria del Libro de Sevilla, combina narrativa, poesía, historia, cómic y encuentros con escritores. Entre las actividades anunciadas destacan:

29 de octubre, 19:00: Carlos Cano, una historia musical andaluza.

Carlos Cano, una historia musical andaluza. 30 de octubre, 18:30: La hija del joyero.

La hija del joyero. 30 de octubre, 19:45 : encuentro de Isabel Bono con Sara Mesa.

: encuentro de Isabel Bono con Sara Mesa. 31 de octubre, 18:45: lectura dramatizada de El monte de las ánimas.

lectura dramatizada de El monte de las ánimas. 31 de octubre, 19:30 : Ignacio Peyró conversa con Lola Pons y Luis Sánchez-Moliní.

: Ignacio Peyró conversa con Lola Pons y Luis Sánchez-Moliní. 1 de noviembre, 11:00 : paseo literario Hijos del Mediodía.

: paseo literario Hijos del Mediodía. 2 de noviembre, 19:30: Historia de la literatura inglesa contada en una hora.

Historia de la literatura inglesa contada en una hora. 3 de noviembre, 18:30: Nerea Pérez de las Heras presenta un encuentro sobre Fantasma.

Nerea Pérez de las Heras presenta un encuentro sobre Fantasma. 3 de noviembre, 19:30 : actividad sobre Los huérfanos, de Carmen Mola.

: actividad sobre Los huérfanos, de Carmen Mola. 4 de noviembre, 19:00 : encuentro con Eloy Tizón sobre Labia.

: encuentro con Eloy Tizón sobre Labia. 5 de noviembre, 19:45 : actividad dedicada a Una familia moderna, de Julia Navarro.

: actividad dedicada a Una familia moderna, de Julia Navarro. 6 de noviembre, 19:00 : XII Maratón de Microrrelatos.

: XII Maratón de Microrrelatos. 7 de noviembre, 12:30: encuentro sobre los orígenes del Betis y del Sevilla FC.

encuentro sobre los orígenes del Betis y del Sevilla FC. 8 de noviembre, 12:30: III Certamen Escolar Literario.

La programación incluye otras presentaciones, actividades para familias y propuestas relacionadas con la literatura sevillana. Los detalles están disponibles en el calendario oficial de FELISE dentro de su página web.

Firmas de libros: qué autores estarán y cuándo

Los lectores también podrán conseguir ejemplares firmados. Entre las citas anunciadas por las editoriales y librerías figuran:

28 de octubre: Igor Yebra, 18:00, caseta 10.

30 de octubre: Lola Pons, 18:00, caseta 37.

31 de octubre: Inma Aguilera, 13:00, y Paul Pen, 18:00, caseta 27.

31 de octubre: Ignacio Peyró, 18:00, caseta 37.

1 de noviembre: Elaine Vilar Madruga, 12:30, y Jacobo Bergareche, 19:00, caseta 37.

2 de noviembre: Jaime Martín, 18:30, caseta 40.

3 de noviembre: Nerea Pérez de las Heras, 19:30, caseta 37.

7 de noviembre: Albert Monteys, 18:00, caseta 40.

7 de noviembre: Juan Torres, 19:00, caseta 19.

8 de noviembre: Julio Muñoz Gijón y María Hesse, 17:15, caseta 36.

8 de noviembre: Paco Sordo, 18:00, caseta 40.

Son algunas de las firmas previstas. El listado oficial recoge más autores, horarios y posibles actualizaciones.

Cómo llegar a la Feria del Libro de Sevilla 2026

Los Jardines de Murillo se encuentran en pleno centro de Sevilla, junto al barrio de Santa Cruz y cerca del Real Alcázar. Se puede llegar utilizando distintos medios de transporte público:

Metro: línea 1, bajando en Prado de San Sebastián y continuando a pie.

línea 1, bajando en Prado de San Sebastián y continuando a pie. Tranvía : línea T1, con parada en Prado de San Sebastián.

: línea T1, con parada en Prado de San Sebastián. Autobús : las líneas 5, C4 y C5 cuentan con paradas en el entorno de Menéndez Pelayo.

: las líneas 5, C4 y C5 cuentan con paradas en el entorno de Menéndez Pelayo. A pie: desde Puerta de Jerez, el Prado de San Sebastián o el barrio de Santa Cruz.

Quienes acudan en coche deben tener en cuenta que se trata de una zona céntrica, donde aparcar puede resultar complicado. El transporte público es la alternativa más práctica para visitar la feria, especialmente durante los fines de semana, cuando se concentra buena parte de la actividad literaria.