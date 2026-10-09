Se celebra el 12 de octubre el Día de la Fiesta Nacional. Un día festivo que además este año nos deja un puente de tres días que podemos aprovechara para viajar, hacer una escapada o también como no, empaparnos de historia. Y en el caso de Sevilla, lo cierto es que la capital hispalense guarda mucha histora en común con América, ya que desde su puerto partieron muchos barcos rumbo al nuevo continente y también llegaban otros tantos, de modo que nada como conocer ahora algunos de los doce monumentos obligatorios que debes visitar por el Dia de la Hispanidad en Sevilla

Desde la Catedral y el Archivo de Indias hasta la Torre del Oro o la Plaza de España, Sevilla tiene estos lugares que nos recuerdan su vinculación con América. Algunos están directamente relacionados con los grandes viajes marítimos, mientras que otros forman parte de la historia y la identidad de la ciudad, de modo que podemos aprovechar este fin de semana y visitarlos o también hacerlo el propio 12 de octubre.

Archivo General de Indias

El primero de los monumentos que podemos visitar en Sevilla por este 12 de octubre es el Archivo General de Indias, situado junto a la Catedral. Fue construido originalmente como lonja de mercaderes pero en 1785, por orden de Carlos III, se convirtió en el archivo que hoy se puede visitar. Dentro encontramos numerosos documentos relacionados con la presencia española en América, entre ellos cartas, mapas y escritos de gran valor histórico para quienes deseen descubrir más de la historia del Nuevo Mundo.

Catedral de Sevilla

La Catedral de Sevilla está justo al lado del Archivo General de Indias. Se trata de uno de los templos góticos más grandes del mundo y en su interior está la tumba de Cristóbal Colón, cuyos restos llegaron a Sevilla en 1899, después de haber estado en Santo Domingo y La Habana. Además tiene numerosas capillas y obras de arte que podemos conocer durante la visita.

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La Giralda

La Giralda es también otro de los monumentos más conocidos de Sevilla. Se trata del antiguo alminar de la mezquita almohade, que luego pasó a ser el campanario de la Catedral. Una de sus curiosidades es que podemos subir hasta la parte superior a través de rampas, desde donde disfrutar de unas vistas de toda la ciudad.

Real Alcázar de Sevilla

El Real Alcázar es otro de los monumentos que podemos visitar este 12 de octubre. En este edificio se instaló en 1503 la Casa de la Contratación, que se encargaba de controlar el comercio y los viajes hacia América. Además de conocer esta parte de su historia, podemos aprovechar la visita para recorrer sus salones, patios y jardines, que son algunos de los espacios más visitados de Sevilla.

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Torre del Oro

Otro de los lugares que no podemos dejar de visitar es la Torre del Oro, que además está junto al Guadalquivir. Se construyó en el siglo XIII para controlar el acceso a la ciudad por el río y con el paso del tiempo quedó vinculada a la actividad marítima de Sevilla. En la actualidad alberga el Museo Naval, donde encontramos objetos y documentos relacionados con la navegación.

Reales Atarazanas

Las Reales Atarazanas fueron construidas en el siglo XIII por orden de Alfonso X el Sabio y durante años funcionaron como astilleros para fabricar y reparar barcos. Posteriormente tuvieron otros usos, entre ellos el almacenamiento de mercancías. Es uno de los edificios que mejor recuerdan la importancia que tuvo la navegación en Sevilla, aunque es aconsejable que consultemos las condiciones de acceso antes de visitarlo.

Palacio de San Telmo

También podemos acercarnos al Palacio de San Telmo, que actualmente es la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Sin embargo, sus orígenes están relacionados con la navegación, ya que fue construido para albergar una institución dedicada a la formación de jóvenes marineros. Destaca especialmente por su fachada barroca y se encuentra muy cerca del Guadalquivir.

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Torre de la Plata

La Torre de la Plata es otro de los monumentos que podemos conocer durante nuestra ruta por Sevilla. Fue construida en época almohade y formaba parte del antiguo sistema defensivo de la ciudad, junto con la Torre del Oro. La encontramos en la calle Santander, cerca de las Atarazanas, y es tal vez de los edificios menos conocidos de esta zona.

Plaza de España

La Plaza de España es otro de los lugares que podemos visitar por el Día de la Hispanidad, ya que se construyó para la Exposición Iberoamericana de 1929. Diseñada por Aníbal González, destaca por sus bancos de cerámica dedicados a las provincias españolas, sus puentes y su canal. Además, se puede visitar de forma gratuita y aprovechar para pasear por el Parque de María Luisa que está cerca.

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Monumento a Cristóbal Colón

En el paseo de Catalina de Ribera, junto a los Jardines de Murillo, encontramos el monumento dedicado a Cristóbal Colón. Fue inaugurado en 1921 y está formado por dos grandes columnas entre las que aparecen las proas de dos carabelas. Es otro de los lugares relacionados con el descubrimiento de América que podemos incluir en nuestra visita por el centro de Sevilla.

Monumento a Juan Sebastián Elcano

Y también podemos visitar el monumento a Juan Sebastián Elcano, situado cerca del Guadalquivir. Recuerda al navegante que completó en 1522 la primera vuelta al mundo, después de una expedición que había partido de Sevilla en 1519 bajo el mando de Fernando de Magallanes. Es uno de los homenajes que recuerdan el papel de la ciudad en los grandes viajes marítimos.

Monasterio de Santa María de las Cuevas

Y por último, el Monasterio de Santa María de las Cuevas, situado en la isla de la Cartuja. Se trata de un edificio con una historia bastante curiosa, ya que además de funcionar como monasterio, también fue una fábrica de cerámica durante el siglo XIX. Sin embargo su relación con América viene de mucho antes ya que que Cristóbal Colón estuvo vinculado a la comunidad religiosa y sus restos permanecieron allí durante un tiempo. En la actualidad es parte del conjunto cultural de la Cartuja y conserva elementos de sus diferentes etapas históricas. Su ubicación algo más alejado del centro con respecto a otros monumentos, hace que sea el indicado para visitar al acabar nuestra ruta.