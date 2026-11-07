Cielos nublados y lluvias en el Estrecho: previsión AEMET para Andalucía hoy

Cielos con intervalos nubosos marcarán el inicio de este 7 de noviembre de 2026 en Andalucía, dando paso a nubes más densas por la tarde. La vertiente mediterránea podría presentar brumas y bancos de niebla, mientras que ocasionales precipitaciones débiles se esperan en el Estrecho y la cordillera penibética. A pesar de las nubes, las temperaturas mostrarán un ascenso generalizado, aunque en el litoral se mantendrán estables. Vientos variables y un Levante que se intensificará hacia el final del día completarán el panorama.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 7 de noviembre

Cielo despejado y brisa suave en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza con suavidad esta mañana, ofreciéndonos un lienzo azul donde el sol, como un tímido invitado, hará su aparición a las 07:54. Con temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 27 grados, la sensación térmica se mantendrá en armonía, sin grandes sorpresas y no se prevén lluvias que puedan alterar la calma del día. La brisa, moderada desde el noreste, aportará una frescura agradable con una velocidad de 10 km/h, ideal para disfrutar de un paseo matutino.

Ya por la tarde, el cielo adoptará un tono más cálido y luminoso, alcanzando su punto máximo con 27 grados de temperatura. La humedad se manifestará en un ambiente ligeramente cargado, llegando hasta el 75%, aunque sin causar incomodidades significativas. A medida que el sol se apague tras el horizonte, alrededor de las 18:19, la noche nos ofrecerá un descenso suave, dejando atrás una jornada serena y placentera en nuestra bella ciudad.

CÃ³rdoba: cielo nublado y viento fuerte

Las primeras luces del día se asoman en Córdoba, donde el aire fresco promete un giro inesperado en el ambiente. A medida que avanza la jornada, el cielo se cubre de nubes grises y se intensifica el viento, creando una sensación de expectación ante lo que está por suceder.

Por la mañana, la temperatura se mantendrá entre los 9 y 22°C, aunque a medida que avance la tarde, se prevé un descenso térmico notable, con máximas alcanzando los 25°C y mínimas de 8°C. Los vientos soplarán a una media de 10 km/h, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h. Con una probabilidad de lluvia del 10% por la mañana y nula durante la tarde-noche, es recomendable llevar paraguas, por si acaso.

En Huelva, cielo despejado y brisa suave

La jornada se presenta con un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 25 grados. Por la mañana, el cielo muestra algunas nubes, mientras que en la tarde se despejará un poco más, permitiendo disfrutar de una agradable sensación térmica. La brisa soplará suavemente desde el sureste, ofreciendo un ambiente acogedor.

Es un buen momento para salir a pasear y disfrutar de un rato al aire libre, aprovechando el tiempo estable que nos regala este día. Las actividades diarias se verán favorecidas por el ambiente fresco y tranquilo, ideal para reconectar con la naturaleza.

Día soleado y agradable para pasear en CÃ¡diz

La jornada amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, lo que promete un inicio de día agradable y luminoso. Al salir el sol a las 07:54, la temperatura ronda los 17 grados y con una sensación térmica similar, se prevé un ambiente fresco que, a medida que avancen las horas, irá calentándose. La tarde se presenta con nubes dispersas y temperaturas que alcanzarán los 24 grados, con una humedad que podría hacerlo sentir algo pesado, aunque sin riesgo de lluvia.

El viento soplará del este a una velocidad media de 15 km/h, lo que aportará una brisa suave y agradable. A medida que caiga la noche, las temperaturas se reducirán a unos 19 grados, ofreciendo un final de jornada templado y acogedor. Con el sol acariciando el horizonte hasta las 18:22, los gaditanos disfrutarán de un día mayormente tranquilo, ideal para salir a disfrutar de esta hermosa ciudad.

JaÃ©n: cielo despejado y mañana fresca

La mañana en Jaén se presenta con un cielo parcialmente nublado y temperaturas suaves que rondan los 13 grados. La brisa del noreste, a unos 10 km/h, ofrece un ambiente fresco, ideal para comenzar el día con energía. A medida que avance la jornada, el sol ganará protagonismo, llevando el termómetro hasta los 22 grados y garantizando una tarde agradable con cielos despejados. No olvide llevar consigo gafas de sol y una prenda ligera, ya que la sensación térmica máxima alcanzará los 22 grados.

Cielo despejado y viento moderado en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con temperaturas mínimas que rondan los 14 grados. A medida que avanza la mañana, el cielo se despejará, revelando un día soleado que elevará el mercurio hasta los 23 grados por la tarde, mientras el viento soplará del sureste a una velocidad moderada de 10 km/h.

Con la caída de la tarde, el paisaje seguirá despejado, pero se recomienda a los malagueños estar atentos a posibles ráfagas que pueden alcanzar hasta 30 km/h. La noche se presentará agradable, ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 19 grados.

Granada: cielo soleado y ambiente ideal

A primera hora, Granada se despierta con cielos despejados y una temperatura fresca, que ronda los 11 grados, invitando a los más valientes a dar un paseo. La brisa sigue siendo suave, pero a medida que avanza la mañana, la situación se torna más cálida, alcanzando los 21 grados en la tarde, con un cielo que se mantendrá soleado.

A lo largo del día, el tiempo se presenta estable, por lo que se recomienda disfrutar del aire libre. Con temperaturas agradables y la sensación térmica máxima llegando a los 23 grados, no olvides llevar una gorra y protector solar si piensas salir. La tarde promete ser ideal para disfrutar de una merienda en alguna terraza de la ciudad.

AlmerÃ­a: cielo despejado y viento moderado

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que invita a disfrutar de la tranquilidad matutina. Con temperaturas frescas de 15 grados, la tarde promete un clima cálido donde el termómetro alcanzará los 23 grados, perfectos para paseos al aire libre.

Sin embargo, se recomienda estar atentos a las ráfagas de viento que soplarán desde el sur, alcanzando hasta 30 km/h. Aunque no se prevén lluvias, la humedad, que oscilará entre el 55 y el 90%, puede dar lugar a una sensación térmica ligeramente más intensa.