Cielos nublados y lluvias en Andalucía: AEMET prevé cambios en las temperaturas y viento suave

Cielos nubosos en la mitad oriental de Andalucía y muy nubosos en la occidental, donde se esperan precipitaciones débiles a moderadas. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso en la mitad oriental, mientras que en el resto no habrá cambios significativos. Las máximas ascenderán levemente en el litoral mediterráneo y el valle del Guadalquivir, siendo más estables en otras áreas. Los vientos serán flojos a moderados, predominando el componente sur en la mitad occidental.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 10 de noviembre

Nubes amenazantes y lluvias posibles en Sevilla

El cielo se despereza lento este día en Sevilla, donde las nubes grises amenazan con liberar su carga de agua en cualquier momento. La mañana, con temperaturas que rondan los 17 grados, se presentará muy húmeda, creando un ambiente denso y cargado. La probabilidad de lluvia es alta desde la madrugada hasta bien entrada la tarde, con rachas de viento que soplarán con fuerza, alcanzando los 30 km/h, lo que puede hacer que los paseos se sientan un poco más frescos.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará los 25 grados, pero la sensación térmica podría ser más alta, en torno a los 24. Sin embargo, el riesgo de chubascos persiste y es probable que la tormenta se asome en cualquier momento. La luz del sol se dejará ver de 07:58 a 18:17, un breve interludio entre las cortinas de nubes que dominarán el cielo sevillano. Con estos matices, se prevé un día dinámico y fresco, ideal para disfrutar de los matices de la ciudad, aunque con un paraguas a mano.

CÃ³rdoba: nubes grises y lluvia inminente

Un aire inusual se apodera de Córdoba, dejando entrever la llegada de cambios significativos en el tiempo. Las nubes grises se amontonan en el horizonte, presagiando un día marcado por la inestabilidad y el movimiento del viento. La mañana comienza con temperaturas frescas que rondan los 15 grados y una sensación térmica que apenas alcanzará los 23, mientras que la lluvia se hará presente con una probabilidad del 100%.

A medida que avanza la tarde, el viento sur soplará a unos 15 km/h, elevando la sensación de humedad hasta niveles incómodos. Las condiciones se tornarán drásticas con lluvias intensas y temperaturas que oscilarán entre los 13 y 24 grados, haciendo de este un día para no olvidar el paraguas y estar preparado frente a un clima cambiante.

En Huelva, ambiente templado con nubes y viento

El tiempo se presenta templado, con un cielo que alternará nubes durante el día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 24 grados, con una ligera posibilidad de lluvia en la mañana y en la tarde-noche, acompañadas por un viento suave del sureste que podría alcanzar algunas rachas.

Este ambiente tranquilo invita a disfrutar de un paseo al aire libre, perfecto para realizar actividades diarias con un toque de frescura. Aprovechar las horas templadas de la tarde puede ser una excelente manera de desconectar y disfrutar del día.

Ambiente gris y lluvioso hoy

en CÃ¡diz

La jornada se despierta en Cádiz con un cielo cubierto, marcando el inicio de un día en el que la probabilidad de lluvia es del 100%, tanto de madrugada como durante la tarde-noche. Los valores de humedad, que rondan el 100%, hacen que el ambiente se sienta bastante pesado. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C y los 23°C, con sensaciones térmicas que llegarán hasta los 23°C, así que se recomienda abrigarse.

A medida que avanza el día, el viento soplará con fuerza desde el sur, alcanzando velocidades de hasta 30 km/h y ráfagas de 50 km/h, lo que podría generar cierta incomodidad. A pesar de la previsión de lluvia, el sol asomará tímidamente en algunos momentos, pero la tarde se mantendrá gris y húmeda. Desde las 07:57 hasta las 18:19, contaremos con aproximadamente 10 horas de luz, aunque con un tiempo bastante inestable.

JaÃ©n: nubes y lluvia a la vista

La mañana en Jaén se presenta con un cielo cubierto y humedades que dejarán una sensación fresca, con temperaturas alrededor de los 16 grados. A medida que avanzamos hacia la tarde, la situación empeorará, ya que la probabilidad de lluvia aumentará drásticamente, trayendo cielos más nublados y una temperatura máxima que alcanzará los 24 grados. Es recomendable llevar un paraguas y usar ropa cómoda, pues en la noche la lluvia será casi segura y el ambiente se sentirá más fresco.

Cielo cubierto y chubascos intermitentes en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un cielo cubierto y fresco, con temperaturas que rondan los 16 grados. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que podrían comenzar a partir de media mañana, antes de dar paso a una tarde algo más cálida, donde el termómetro alcanzará los 23 grados y el cielo estará parcialmente nublado.

No obstante, es importante estar preparados, ya que la tarde podría traer precipitaciones puntuales. Con una brisa del sureste soplando a 15 km/h, es recomendable llevar paraguas si se planea salir. La humedad podrá rondar el 100% en algunas zonas, haciendo la sensación térmica algo más intensa.

Granada: cielos nublados y posible lluvia

La mañana en Granada se presenta con un ambiente fresco y brumoso, donde el cielo se muestra parcialmente cubierto. La temperatura ronda los 13 grados, generando una sensación térmica algo más baja, así que es recomendable abrigarse un poco al salir. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente por la tarde, con cielos más nublados y temperaturas alcanzando hasta los 17 grados. Será un buen momento para llevar paraguas y prepararse para lo inesperado.

AlmerÃ­a: ambiente fresco con sol y viento

Las primeras horas traen un ambiente fresco en Almería, con temperaturas que rondan los 18 grados, mientras el cielo luce despejado. A medida que avanza la jornada, los termómetros alcanzarán los 25 grados y el viento del oeste soplará a 30 km/h, brindando una sensación térmica agradable que animará a disfrutar al aire libre.

Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar fuera al caer la tarde, cuando el sol se esconda a las 18:04, ya que la temperatura descenderá a 20 grados. La humedad variará entre el 45 y el 100 por ciento, lo que generará cierta sensación de bochorno en los momentos más cálidos.