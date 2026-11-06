Cielos con nubes y brumas, temperaturas estables en Andalucía según AEMET

Cielos con intervalos de nubes altas y presencia de brumas matinales marcarán el día en el conjunto del territorio andaluz el 6 de noviembre de 2026. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso en las zonas del litoral mediterráneo y en el extremo occidental, mientras que en el resto de la comunidad se mantendrán sin cambios o en descenso. Las máximas también mostrarán légeras variaciones, acompañadas de vientos flojos y variables.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 6 de noviembre

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

El cielo se despereza lento sobre Sevilla, revelando un manto azul claro que promete un día sereno. Las temperaturas comenzarán suavemente, con una mínima de 10 grados al amanecer. Sin embargo, conforme avance la jornada, el termómetro escalvará, alcanzando una máxima de 25 grados. No se prevén lluvias, lo que transforma esta jornada en una invitación a disfrutar del aire libre, aunque el ambiente podría sentirse algo cargado debido a la alta humedad.

A primera hora de la tarde, el sol brillará con fuerza hasta caer la tarde, cuando su luz dorada comenzará a desvanecerse a las 18:20, dejándonos con unas cinco horas de espléndida claridad. El viento soplará casi imperceptiblemente, así que no habrá que preocuparse por rachas molestas. Con una sensación térmica que completará la experiencia gracias a los 25 grados, el tiempo promete ser agradable, ideal para un paseo al atardecer.

CÃ³rdoba: ambiente cambiante con lluvias posibles

En Córdoba, la mañana se presenta con un cielo grisáceo que advierte sobre un día cambiante y potencialmente alterador. El viento sopla con fuerza, llevando consigo la promesa de inestabilidad, mientras las temperaturas oscilan entre 7°C y 10°C, creando una sensación de frescor poco habitual para esta época del año.

A medida que avancen las horas, se espera un incremento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22°C por la tarde, pero no sin el coste de la inminente lluvia. La humedad podría sentirse asfixiante, con picos del 90% y ráfagas de viento que superarán los 30 km/h. Es recomendable estar preparados y no olvidar un paraguas, ya que podrían surgir chubascos repentinos.

En Huelva, cielo despejado y ambiente tranquilo

Las condiciones serán de tiempo estable a lo largo del día, con un cielo mayormente despejado y algunas nubes dispersas. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 23 grados, manteniendo un ambiente templado y agradable. En la tarde, existe una leve posibilidad de alguna llovizna, aunque el viento, suave y con ráfagas ligeras, añadirá tranquilidad al entorno.

Es un momento ideal para disfrutar de un paseo al aire libre, aprovechando las temperaturas templadas para actividades cotidianas. La serenidad del día invita a relajarse en un parque o a explorar los encantos de la ciudad con un buen café en mano.

Cielo despejado con nubes pasajeras en CÃ¡diz

Este jueves amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, dando la bienvenida a la luz del día que saldrá a las 07:53. Las temperaturas oscilan entre los 16 y 22 grados, ofreciendo una sensación térmica máxima cálida. A medida que avanza la mañana, el ambiente se vuelve más húmedo, alcanzando una humedad relativa del 85%, lo que podrá hacer que la jornada se sienta algo pesada.

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado y las temperaturas se mantendrán agradables con máximas en torno a los 22 grados. Sin embargo, el viento soplará con algunas ráfagas de hasta 30 km/h. La puesta de sol, que se producirá a las 18:23, cierra un día luminoso con cerca de 11 horas de luz. No se prevén lluvias significativas, por lo que se podrá disfrutar de un viernes tranquilo.

JaÃ©n: cielo despejado y ambiente cálido

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura agradable que ronda los 11 grados. El ambiente es tranquilo, ideal para comenzar la jornada. A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá estable, alcanzando una máxima de 20 grados por la tarde, lo que proporcionará un clima cálido y soleado. Es un buen momento para disfrutar del aire libre y se recomienda vestir con ropa ligera para aprovechar el sol que brillará intensamente.

Cielo despejado con chubascos intermitentes en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado y frescura, con temperaturas que rondan los 15°C. A medida que avanza el día, el mercurio escalará hasta alcanzar los 23°C en la tarde, acompañando a un suave viento de levante que soplará a 5 km/h.

Sin embargo, se esperan chubascos intermitentes a partir de media mañana, por lo que se recomienda llevar un paraguas si se tiene pensado salir. La atmósfera se sentirá húmeda, alcanzando una máxima del 90%, lo que acentuará la sensación térmica a lo largo de la jornada.

Granada: cielos despejados y ambiente cálido

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un agradable paseo. Las temperaturas mínimas alcanzan los 9 grados, mientras que la sensación térmica se siente algo más cálida gracias a la ausencia de viento.

A medida que avanza el día, el sol irá calentando el ambiente, alcanzando hasta 21 grados por la tarde. Sin embargo, la humedad puede hacer que la sensación térmica sea más elevada. Para quienes salgan, una camiseta ligera y un par de gafas de sol serán la elección perfecta para aprovechar al máximo el espléndido tiempo granadino.

AlmerÃ­a: cielo despejado y suave brisa

Las primeras horas traen un cielo despejado y temperaturas frescas de 14 grados, ideales para comenzar el día con energía. A medida que avanzan las horas, el mercurio irá subiendo hasta alcanzarse los 23 grados por la tarde, cuando el viento del sureste soplará a 10 km/h, aportando una suave brisa.

Sin embargo, no olvidemos que la tarde podría traer algunas rachas de viento más fuertes y sensación de calor. Es recomendable disfrutar de esta jornada al aire libre, tomando precauciones si hay cambios en el clima.