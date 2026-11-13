El candidato del PSOE de Linares se compromete a publicar folletos sobre las ayudas sociales en árabe

Javier Perales, candidato del PSOE a la Alcaldía de Linares, se ha comprometido a facilitar información sobre las ayudas sociales y las oportunidades de empleo municipales en árabe para los integrantes de la comunidad musulmana de la ciudad. El socialista trasladó esta propuesta durante un encuentro celebrado en una mezquita con representantes de este colectivo, en el que planteó adaptar los materiales informativos del Ayuntamiento para que puedan llegar también a quienes no dominan el español.

Durante la conversación, Perales defendió la necesidad de acercar los recursos de la Administración local a una comunidad que, según los representantes presentes en la reunión, ronda las 3.500 personas en Linares. El candidato consideró que, aunque una parte importante de sus integrantes ya conoce el idioma español, podría haber vecinos que todavía tengan dificultades para acceder a determinada información municipal.

«Si necesitáis que también nuestros folletos vengan en el idioma vuestro, aportarlo», manifestó Perales, que pidió a los asistentes que trasladaran las necesidades concretas de la comunidad para estudiar qué documentación sería conveniente traducir.

🚨 EXCLUSIVA | El candidato del PSOE pidió hoy el voto a la comunidad marroquí y musulmana en una mezquita en la ciudad de Linares. Francisco Javier Perales Fernández, candidato socialista a la alcaldía de Linares, vicepresidente segundo de la Diputación de Jaén y secretario general del PSOE local, mantuvo una reunión con la comunidad marroquí y musulmana en una mezquita, reunión en la que se abordaron posibles cesiones de terrenos para un cementerio musulmán, parcelas para nuevas construcciones y facilidades para el acceso de inmigrantes recién llegados a ayudas públicas a cambio de votar al PSOE. También planteó establecer mecanismos para informar a los asistentes sobre cómo solicitar esas ayudas y alertó sobre lo que llamó “discursos de odio” en referencia a los otros partidos de oposición. — Taleb Alisalem (@TalebSahara) November 9, 2026

El socialista puso como ejemplo la información relacionada con las prestaciones sociales, las bolsas de empleo y otros mecanismos de ayuda disponibles. «Necesitan información sobre cómo se accede a la prestación tal, cómo se accede a la bolsa de empleo tal o cómo se accede a cualquier tipo de mecanismo que tenemos y que muchas veces estáis muy alejados», explicó durante el encuentro.

Perales planteó así que los materiales informativos municipales puedan adaptarse lingüísticamente para facilitar el acceso a estos recursos. La propuesta se enmarca en la conversación que mantuvo con los representantes musulmanes, en la que también abordó otras reivindicaciones del colectivo, como la habilitación de un espacio específico para enterramientos conforme a sus tradiciones religiosas.

El encuentro ha trascendido después de que el perfil de la red social X @TalebSahara difundiera un audio de la reunión. En la grabación, además de las referencias a la traducción de los folletos, se escucha al candidato socialista hablar de su intención de recoger las demandas de esta comunidad de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027.

El exalcalde de Linares, que gobernó durante aproximadamente un año tras los comicios de 2023, defendió que su próximo programa electoral estará basado en compromisos concretos con los vecinos, con propuestas dirigidas a los distintos barrios e incluso a calles específicas.

Un cementerio musulmán

Durante el mismo encuentro, Javier Perales también abordó la petición de la comunidad musulmana de Linares de disponer de un espacio propio para enterrar a sus fallecidos conforme a sus tradiciones religiosas. El candidato socialista se mostró dispuesto a estudiar la posibilidad de habilitar una parcela dentro del actual cementerio municipal o buscar otro terreno en la ciudad.

«Estoy pensando en la viabilidad, en hacerlo», afirmó. No obstante, evitó comprometerse con una ubicación concreta hasta conocer la disponibilidad de suelo y las posibilidades técnicas. Para ello, pidió a los representantes del colectivo que identificasen la parcela que consideran adecuada para consultar su situación en el Catastro.