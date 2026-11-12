El Ayuntamiento socialista de Huévar fleta autobuses para la entrevista de Sánchez en ‘El Perro Andaluz’

El Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe (Sevilla), gobernado por el socialista Israel Álvarez desde junio del presente año, ha organizado el desplazamiento gratuito de vecinos del municipio para asistir como público a la entrevista que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrecerá este jueves en el programa ‘El Perro Andaluz’, presentado por Manu Sánchez en Televisión Española (TVE). El Consistorio ha promocionado la iniciativa a través de sus canales oficiales y ha facilitado autobuses para trasladar a los asistentes hasta el Cartuja Center de Sevilla, donde se graba el espacio televisivo.

Bajo el lema ‘¡Nos vamos al Perro Andaluz!’, el Gobierno municipal animó a los vecinos a participar en una experiencia televisiva en directo. La convocatoria anunciaba transporte en autobús «totalmente gratuito», con salida prevista a las 19:30 horas desde la avenida Virgen del Rocío. Los interesados podían inscribirse presencialmente en el Ayuntamiento o a través de WhatsApp, facilitando sus datos personales. La actividad estaba dirigida a mayores de edad y las plazas eran limitadas.

La iniciativa adquiere una especial relevancia al conocerse que el invitado de esta semana será precisamente Pedro Sánchez, secretario general del PSOE y presidente del Gobierno. El dirigente socialista acudirá al espacio de Manu Sánchez después de participar en el acto de apertura de campaña electoral en Sevilla, en plena carrera hacia las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El Ayuntamiento de Huévar ha defendido que desconocía quién sería el invitado cuando puso en marcha la convocatoria. Según el comunicado difundido por el Consistorio, el plazo de inscripción terminó el viernes 6 de noviembre, mientras que RTVE anunció la presencia de Pedro Sánchez el lunes siguiente. El Gobierno local sostiene que su intervención se limitó a facilitar a los vecinos el formulario de inscripción de la productora y coordinar su asistencia.

El PSOE criticó el público de Abascal en ‘La Revuelta’

La convocatoria de Huévar coincide con la polémica política generada por la entrevista de Santiago Abascal en ‘La Revuelta’, el programa de David Broncano en TVE. En aquella ocasión, el público se gestionó mediante una agencia, una decisión que el propio presentador reconoció públicamente y que provocó críticas desde las filas socialistas.

El ministro Félix Bolaños llegó a cargar contra la formación de Abascal por intervenir en la selección de los espectadores. Y ahora, días después, un ayuntamiento gobernado por el PSOE facilita el desplazamiento de vecinos de su municipio para acudir como público a un programa en el que será entrevistado el líder socialista. Será mera coincidencia…