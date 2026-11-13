Todos los servicios afectados por la caída de Microsoft: de Outlook a Copilot pasando por Teams

Desde la tarde del jueves, usuarios de España y de otros países no pueden usar con normalidad varias aplicaciones de Microsoft. El correo electrónico Outlook es lo que más falla, pero las incidencias afectan también a Teams, Copilot, SharePoint y a una larga lista de herramientas profesionales.

Según la compañía, varios servidores han dejado de funcionar por una sobrecarga, y por eso parte de las solicitudes no se procesan. Microsoft está teniendo dificultades para reparar la avería.

Caída mundial de Microsoft

El fallo afecta sobre todo a Exchange Online, el sistema que gestiona los buzones. Microsoft advierte de que quizá no se pueda acceder al correo desde Outlook en la web ni desde la versión de escritorio, tampoco por conexiones móviles o de otro tipo, y de que los mensajes pueden llegar con retraso. Muchas funciones de otras aplicaciones dependen de este servicio y por eso fallan también.

Las peticiones que pasan por Microsoft Graph, la herramienta que conecta las aplicaciones con el correo, el calendario y los contactos, pueden quedarse sin respuesta. Esto impide gestionar equipos, canales, miembros y aplicaciones, y enviar avisos de actividad. Algunos administradores tampoco pueden abrir ciertas páginas del centro de administración, el portal desde el que las organizaciones gestionan usuarios, licencias, facturación y dispositivos.

Teams funciona, con limitaciones

En Teams siguen disponibles casi todas las funciones principales: llamadas, reuniones, chats de grupo y mensajes en los canales estándar. Sin embargo, no siempre se pueden crear ni eliminar canales privados o compartidos. Todo lo que depende del calendario da errores: programar reuniones, enviar invitaciones y consultarlas o editarlas. Tampoco se pueden crear eventos en directo o virtuales, y hay problemas al sincronizar o añadir contactos.

El asistente Copilot puede no cargarse ni responder, tanto en la web como en el escritorio. Además, no consigue consultar el correo, el calendario ni los archivos de trabajo.

Seguridad y gestión de dispositivos

En Microsoft Defender para Office 365 pueden fallar los enlaces y adjuntos seguros, las directivas de protección y la consulta de la cuarentena. Los enlaces que esta herramienta revisa normalmente no se abren, y puede no ser posible sacar elementos de la cuarentena. También hay retrasos en las listas de permisos y bloqueos, los informes y el seguimiento de mensajes. El portal de Defender XDR puede no cargarse.

Purview, la plataforma de protección de datos y cumplimiento normativo, tiene afectados el etiquetado, la prevención de pérdida de datos, las auditorías y las búsquedas para procesos legales (eDiscovery). Intune, que gestiona dispositivos corporativos, registra fallos intermitentes al dar de alta equipos y al aplicar políticas de cumplimiento.

Otras aplicaciones con incidencias

Planner no funciona de forma fiable con planes y tareas, y To Do puede no cargarse. En Power BI y Microsoft Fabric fallan las exportaciones a PDF o PowerPoint de informes con etiquetas de confidencialidad. Microsoft propone quitar la etiqueta si las normas de la organización lo permiten. En las apps móviles de Power Apps y Field Service a veces no se puede iniciar sesión. La alternativa es usar la versión web o mantener la sesión abierta.

En SharePoint hay problemas para compartir archivos con personas de fuera de la organización, aunque la integración directa funciona. La impresión universal da errores, algunos usuarios de Windows 365 no pueden conectarse a su PC en la nube y, en Microsoft 365 Educación, pueden fallar las tareas y las funciones de progreso de lectura y del orador.