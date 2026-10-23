Ofertas flash Amazon del día, en directo: descuentos por tiempo limitado y los mejores chollos de hoy 23 de octubre
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Amazon vuelve a llenar su catálogo de descuentos este viernes 23 de octubre con ofertas en productos de todo tipo para quienes quieren ahorrar en sus compras. Desde prendas de ropa y calzado de marcas conocidas hasta dispositivos tecnológicos y artículos para el hogar.
Recopilamos algunas de las mejores ofertas del día, con precios rebajados y descuentos que merece la pena aprovechar antes de que se agoten las existencias o termine la promoción.
Ofertas flash de Amazon hoy, 23 de octubre: los mejores chollos en moda, tecnología y hogar
La cafetera superautomática KRUPS Roma baja de 289,99 a 259,99 euros en Amazon, con un 10 % de descuento
Disfrutar de un café recién molido en casa es más sencillo con la KRUPS Roma EA8108, una cafetera superautomática que permite preparar bebidas de café de forma práctica. Disponible en Amazon por 259,99 euros, frente a los 289,99 euros de su precio habitual, permite ahorrar 30 euros. Cuenta con una bomba de presión de 15 bares, un depósito de agua de 1,7 litros y un molinillo cónico metálico. Además, ofrece tres niveles de temperatura y tres de intensidad para ajustar el café a las preferencias de cada persona.
La estación de fuerza Sportstech baja a 1.082,10 euros en Amazon, con un 5 % de descuento
Entrenar en casa con una máquina que permita trabajar distintos grupos musculares es posible con la estación de fuerza Sportstech HGX100/HGX200/HGX300. Disponible en Amazon por 1.082,10 euros, cuenta con un 5 % de descuento y se sitúa por debajo de los 1.139,05 euros que ha marcado como precio más bajo de los últimos 30 días. Según la configuración elegida, puede incluir opciones como escalador o prensa de piernas, para variar los ejercicios y adaptar las sesiones a diferentes objetivos sin tener que acudir al gimnasio.
La crema de colágeno Mizon baja de 29,99 a 20,57 euros en Amazon, con un 31 % de descuento
Cuidar la piel y mantenerla hidratada puede salir más económico con la crema Collagen Power Lifting de Mizon, un cosmético coreano que contiene un 75 % de extracto de colágeno marino. Disponible en Amazon por 20,57 euros, frente a los 29,99 euros de su precio habitual, permite ahorrar 9,42 euros. Su formato de 75 mililitros está pensado para aportar hidratación intensiva y completar la rutina facial diaria, una alternativa para quienes buscan incorporar cosmética coreana a su cuidado de la piel aprovechando una rebaja.
El escritorio elevable FLEXISPOT baja de 199,99 a 161,49 euros en Amazon, con un 19 % de descuento
Mejorar la comodidad en el espacio de trabajo es más fácil con este escritorio elevable de FLEXISPOT, que permite alternar entre trabajar sentado y de pie gracias a su altura ajustable de 75 a 110 centímetros. Disponible en Amazon por 161,49 euros, frente a los 199,99 euros de su precio recomendado, permite ahorrar 38,50 euros. Cuenta con un tablero de 120 x 60 centímetros, organizador de cables, sistema anticolisión con retroceso y cuatro memorias para guardar las alturas preferidas. Además, incluye una garantía de cinco años.
El Garmin Forerunner 55 baja de 169,99 a 135 euros en Amazon, con un 21 % de descuento
Quienes quieren mejorar sus entrenamientos de running pueden aprovechar la rebaja de este reloj inteligente Garmin Forerunner 55, disponible en Amazon por 135 euros, frente a los 169,99 euros de su precio recomendado. Este modelo incorpora GPS para registrar las carreras, planes de entrenamiento y funciones de seguimiento del bienestar, además de notificaciones inteligentes. Una opción para controlar los progresos deportivos y consultar información útil durante las sesiones sin necesidad de llevar el móvil en la mano.
Las zapatillas Skechers Uno Shimmer Away bajan de 89,95 a 49 euros en Amazon, con un 46 % de descuento
Renovar el calzado con unas zapatillas deportivas que aporten un toque diferente es más económico con las Skechers Uno Shimmer Away para mujer. Disponibles en Amazon por 49 euros, frente a los 89,95 euros de su precio recomendado, permiten ahorrar casi 41 euros.
El reloj Calvin Klein de acero inoxidable baja de 159 a 111,30 euros en Amazon, con un 30 % de descuento
Si buscas un complemento elegante que combine con diferentes estilos, este reloj analógico de cuarzo para hombre de Calvin Klein puede ser una buena opción. Perteneciente a la colección Linked Bracelet FOR Him, cuenta con una correa de acero inoxidable y un diseño versátil para llevar tanto a diario como en ocasiones especiales. Está disponible en Amazon por 111,30 euros, frente a los 159 euros de su precio habitual, por lo que permite ahorrar 47,70 euros.
La maleta de cabina RAYKONG baja de 39,99 a 34,19 euros en Amazon, con un 15 % de descuento
Preparar una escapada o un viaje de fin de semana puede salir más barato con esta maleta de cabina RAYKONG, disponible en Amazon por 34,19 euros, frente a los 39,99 euros de su precio habitual. Con unas medidas de 55 x 40 x 20 centímetros y una capacidad de 40 litros, está diseñada para llevar el equipaje de mano. Además, cuenta con cuatro ruedas dobles giratorias de 360 grados para facilitar los desplazamientos y una carcasa de ABS. Su llamativo color rojo también permite distinguirla fácilmente entre el resto del equipaje.
El pack de tres tangas Calvin Klein baja de 44,90 a 37,91 euros en Amazon, con un 16 % de descuento
Renovar la ropa interior puede salir más económico con este pack de tres tangas para mujer de Calvin Klein. Disponible en Amazon por 37,91 euros, frente a los 44,90 euros de su precio habitual, permite ahorrar casi siete euros y deja cada unidad en 12,64 euros.
Halloween y Navidad se adelantan en Amazon: descuentos para decorar la casa y preparar las fiestas
Aunque todavía quedan días para Halloween y más de dos meses para Navidad, Amazon ya ofrece descuentos en productos para preparar ambas celebraciones sin gastar de más. Desde decoraciones terroríficas, luces y accesorios para ambientar la casa en la noche más espeluznante del año hasta adornos navideños, árboles y detalles para dar la bienvenida a las fiestas.
El pack de tres pares de calcetines Nike baja de 15,50 a 13,40 euros en Amazon, con un 14 % de descuento
Renovar los básicos del armario también puede salir más barato con este pack de tres pares de calcetines Nike para hombre. Disponibles en Amazon por 13,40 euros, frente a los 15,50 euros de su precio recomendado, permiten ahorrar 2,10 euros. Con un diseño clásico de caña alta y un estilo deportivo, son una opción práctica para el día a día, tanto para combinar con zapatillas como para completar los looks más informales.