Jordi Sabaté, enfermo de ELA, estalla por la huelga general: «La persona que me asiste ha tenido que andar 11 km para que no me muera asfixiado. Gracias, piquetes»

El activista Jordi Sabaté Pons, uno de los rostros más conocidos de la defensa de los derechos de las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), ha denunciado que la huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, ha puesto en dificultades la asistencia que necesita para vivir.

Según ha explicado en su perfil de X, su cuidadora no pudo desplazarse hasta su casa por los medios habituales debido a los cortes causados por los piquetes y a la falta de transporte. Para llegar, tuvo que recorrer a pie unos 11 kilómetros. «La persona cuidadora que me asiste en el turno de hoy ha tenido que andar 11 km para que no me muera asfixiado. Servicios mínimos, y una mierda. Gracias, piquetes».

Dependencia total de sus cuidadores

Sabaté tiene una traqueotomía y vive conectado a un respirador, por lo que necesita asistencia durante las 24 horas del día. En su situación, cualquier retraso en el relevo de las personas que le cuidan supone un riesgo directo para su vida. No es la primera vez que lo advierte: el martes, la víspera de la huelga, ya había expresado en la misma red social su preocupación por las consecuencias que la jornada podía tener para pacientes con enfermedades como la suya.

Una huelga por salarios y vivienda

La huelga general fue convocada en primer lugar por el Sindicato de Inquilinas y después la secundaron algunas de las principales organizaciones sindicales del país: Comisiones Obreras (CCOO), la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Entre sus reivindicaciones figuran las subidas salariales y el acceso garantizado a una vivienda digna.

La lucha por la Ley ELA

Sabaté fue una de las voces más visibles de la campaña ciudadana que terminó con la aprobación de la Ley ELA en el Congreso en octubre de 2024. Desde entonces, ha denunciado en varias ocasiones los retrasos en la financiación de la norma y en su aplicación efectiva. A su juicio, esa demora obliga a muchas familias a asumir por su cuenta el coste de los cuidados, que en los casos más avanzados de la enfermedad requieren atención permanente.

El alcance de los servicios mínimos

El episodio vuelve a plantear hasta dónde llegan los servicios mínimos en una jornada de huelga. Estos aseguran una parte del transporte público y de la atención sanitaria, pero no siempre cubren a trabajadores que, como los cuidadores de personas dependientes, prestan un servicio esencial fuera del sistema público y necesitan desplazarse para hacerlo.