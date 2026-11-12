Telefónica: la ciudad flotante

Recuerda Telefónica a una de aquellas ciudades flotantes de la película WaterWorld, que protagonizaba Kevin Costner. Una inmensa ciudad que, durante años, no tenía más propósito que el de su creación: seguir flotando.

Una compañía que disparó su cotización, su valor y su influencia tras la privatización, y que durante los últimos diez años despertaba entre accionistas y actores de mercado una abulía inversora difícil de disimular. Con sus miles de trabajadores a bordo y una dudosa capacidad productiva, ha vagado a lo largo y ancho de los mares digitales internacionales haciendo compras por el puro placer de crecer. Engullir más barcos y más personal para hacer una ciudad más grande. Acumular recursos sin un objetivo claro de para qué acumularlos.

Compras en Chile, Argentina, Colombia, Bolivia… Brasil era lo único que tenía sentido como negocio, salvo que se apostase por la modernización de los servicios en el resto de países. Algo carísimo que no se iba a hacer, entre otras cosas, porque el sector está más en ofrecer tecnología que en captar clientes que abran líneas de teléfono.

No está claro si a Marc Murtra, actual presidente de Telefónica, lo engulló la ciudad o fue directo a ella con su barco. Lo cierto es que el catalán venía de adelgazar (y mucho) Indra, y de convertirla en un activo que se había disparado en bolsa en los últimos años. De 2021 a 2025, ese barco llamado Indra subió un 166%, y estaba listo para montar su pequeña ciudad. Pero lo de Indra es ya otra historia.

Murtra pasó a reconducir a esa ciudad dormida que era Telefónica. Cambios radicales en estrategia y gestión, venta de filiales en toda Latinoamérica (los resultados de lo que va de 2026 le dan la razón con las ventas de Chile y Colombia), y la apuesta por el crecimiento de la base de clientes gracias a la mejora de sus tecnologías, han dado la vuelta a la deriva de la compañía.

Aunque falta un trimestre para cerrar el año, tiene sus mejores resultados en, al menos, diez años (depende del indicador que mires), y ha pasado de perder más de 1.000 millones, a ganar casi 500, en un año. España y Brasil como motores en cuanto a clientes. Europa como ese objetivo hacia el que navegar.

El pasado diciembre, de ese monstruo inmeso salió más del 26% de la plantilla, 4.500 empleados, y sin embargo la ciudad sigue moviéndose a buen ritmo, esta vez con objetivos a la vista. Era evidente la falta de productividad. Y si piensan ustedes en el desempleo, piensen también que se han ido con unas fantásticas prejubilaciones. Esos planes de salida incentivada de tantas y tantas grandes empresas que le están sirviendo a la generación del baby boom no los volveremos a ver.

El reto de Telefónica, ahora que sabe hacia dónde navega, es convencer a los inversores. Una caída superior al 10% en el mercado acompaña la gestión de Murtra como una pesada losa, y eso sólo puede cambiar si al cambio de estructura y al cambio de estrategia le sigue lo que, de facto, necesita España.

Telefónica debe convertirse en un campeón europeo, en la gran compañía de telecomunicaciones que, desde Bruselas, mire cara a cara a las grandes tecnológicas de China y de EEUU. Y eso sólo se va a lograr tras una gran operación.

Marc Murtra ha adelgazado la plantilla, rediseñado el entorno de las filiales y apostado el rumbo de la compañía en la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la captación y fidelización de clientes gracias a sus nuevos servicios digitales. Ahora debe lograr que su ciudad, Telefónica, sea capital en Europa. Y debe hacerlo en 2027, a pesar de la lentitud del entorno político y burocrático, para no perder de vista a sus competidores.