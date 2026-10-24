Sube & baja, por Jaime Peñafiel: semana del 17 al 23 de octubre
SUBE: María del Monte Tejado Algaba
La sevillana, más conocida por su nombre artístico de María del Monte, de 64 años; aunque a ustedes les cueste trabajo creer, pasó por la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, porque pretendía ser médico. Pero su auténtica vocación era la música y no quiso renunciar a ella. Es la cuarta de cinco hermanos: Jesús, Antonio, Juan Carlos y Javier, y como se ve, la única mujer del matrimonio de Bibiana Algaba y Antonio Tejado Vargas. Su disco Cántame sevillanas se convirtió en el gran éxito de su carrera, consiguiendo 13 discos de platino. En la actualidad, María tiene en su haber nada menos que ¡¡¡20!!! Este disco tan popular sobre el camino del Rocío la convirtió en la cantante más conocida de España dentro del boom de las sevillanas. No hay que olvidar que es una gran intérprete de boleros y rancheras. En junio de 2022 y durante las fiestas del orgullo en Sevilla, María del Monte hizo pública su orientación sexual, teniendo el valor de presentar a su novia, Inmaculada Casal, periodista y presentadora de televisión, con la que llevaba manteniendo una relación lésbica de más de 23 años y con quien se casó en julio de aquel mismo año, en una ceremonia discreta. «Nos conocemos desde la época del colegio. Ella ha estado siempre al pie del cañón, acompañándome en las duras y las maduras. Nadie puede dudar de que se trata de un gran amor que se ha convertido en mi bastón de apoyo imprescindible». Y para que no cupiera la menor duda, el 23 de octubre de aquel mismo año celebraron la fiesta de su matrimonio civil rodeadas de amigos y familiares. Y en una larga entrevista en la revista de mis amores y mis dolores confiesa: «Nunca he querido abusar ni extenderme hablando de ella ni de mi vida íntima. Ella me conoce del revés, como digo yo».
SUBE: Hilary Swank
La famosa actriz, ganadora de dos Oscar. ¿Quién no recuerda la película dirigida y protagonizada por Clint Eastwood y Hilary Swank Million dollar baby? A sus 52 años ha dado la noticia de estar esperando su tercer hijo. Parece ser que en muchos sectores de la sociedad americana no han visto con buenos ojos esta maternidad tardía por aquello de ser demasiado mayor cuando tu hijo crezca, incapacitando a esos padres a educar convenientemente a esos niños tardíos. La actriz, que de frívola no tiene ni un pelo, ha entendido la polémica, pero sin mayores comentarios; simplemente alega que un hombre con 80 puede tenerlos y nadie dice nada, pero en lo concerniente a la mujer, las cosas cambian. Ya recibió muchas críticas con su primer embarazo, cuando tuvo a sus mellizos en el año 2023. Dejemos que disfrute de esa gestación buscada.
SUBE: Cindy Crawford
La famosísima modelo y actriz norteamericana, de 60 años, de la época de Naomi Campbell, Claudia Schiffer y Linda Evangelista, protagonista de más de 600 portadas de revistas. Está atravesando una de las más duras etapas de su vida, si no la más dura. Contrajo matrimonio con Richard Gere (1991- 1995) matrimonio que solo duró 4 años, y en 1998 vuelve a casarse con el empresario Rande Gerber, con quien tiene dos hijos, Presley y Kaia. Y aquí viene la tragedia de este matrimonio cuando su hijo, de 27, luchando durante años por un problema de adicción e ingresado en un centro de rehabilitación en Santa Mónica (California), fallece a las 9:45 de la mañana del pasado 20 de septiembre por parada cardíaca, a consecuencia, parece ser de una sobredosis. Un mes después, concretamente este 18 de octubre, la modelo, en nombre de la familia, ha roto su silencio con una dramática carta hablando de la bondad y vulnerabilidad de su hijo, que no pudo o no supo salir del siniestro mundo de la droga que yo, desgraciadamente, conozco tan bien por el fallecimiento de mi hija.
SUBE: Igor Yebra
Gran bailarín, estrella mundial del ballet, coreógrafo y maestro (52 años). Está siendo protagonista estos días con la publicación de su libro autobiográfico ¿Por qué somos tan estúpidos y no estamos ya bailando?, donde relata su dramática historia, que no quiere ocultar al confesar con tristeza que padece esclerosis múltiple desde hace diez años. «Una situación que no le deseo a nadie porque soy oficialmente un discapacitado». Estuvo casado con Anne Igartiburu, matrimonio que duró poco, 2004 – 2006. Muy celoso de su vida privada, tuvo una relación con la bailarina ucraniana Oksana Kucheruk, con quien tiene una hija, pero no se sabe mucho más sobre ello. Con la publicación de su libro nos quiere mostrar que la enfermedad no es el fin del camino. Hay vida después.