¿Sindicatos? ¿Qué sindicatos?

El 11-N confirma que el sanchismo lo ha corrompido todo. Una corrupción que no guarda ni las formas. El dúo calavera, más conocido como Pepe&Sordo, cuyas organizaciones (UGT y CCOO) acumulan decenas de sentencias condenatorias por irregularidades en el empleo del dinero público, se han desgañitado estos días en un intento por convencer al respetable de que la huelga general estaba justificada y, además, ha sido un éxito.

Están tan en las faldas bien regadas de Sánchez que han copiado hasta su irrefrenable deriva hacia el mentir. ¡Se habrán quedado satisfechos! Perjudicando al conjunto de España creen haber devuelto los 600 millones de euros que el Gobierno les ha venido inyectado en vena. Y, luego, se habrán ido a celebrar en alguna cara marisquería el «éxito rotundo» de su convocatoria, éxito que no ha existido por parte alguna.

Durante los últimos años hubo ocasión de organizar media docena de huelgas generales por la corrupción gubernamental, por el abuso de poder, por la carestía de la vida, por la ruptura de la convivencia entre españoles, por los terribles accidentes ferroviarios, por la gestión de la DANA y la misma gestión en otras catástrofes… ¡Nada de nada! ¿Cómo iban a cortar la mano que les da de comer? Pepe&Sordo no son muy letrado precisamente, pero tontos de remate, tampoco. Se han convertido en simples y bien pagadas correas de transmisión de los partidos de izquierda y el resto son cuentos a contar mientras se cuecen las gambas.

Si lo que han querido hacer es mandar un mensaje al futuro Gobierno, presuntamente de la derecha, me temo que se van a estrellar porque en el fondo son meros tigres de papel. Podrán convocar todas las huelgas que deseen, pero no por ello van a recuperar ni un ápice de credibilidad perdida. Hay que echar a estos sujetos y construir organizaciones sindicales que de verdad defiendan a los asalariados.

Pepe&Sordo no se han enterado de que en 1998 el pueblo de la Alemania comunista derribó el Muro de Berlín; el polvo de aquellos cascotes todavía lo tienen en las solapas de sus chaquetas. Están instalados en la Revolución de Octubre y desde esos presupuestos ideológicos les resulta imposible deshacerse de sus orejeras. Se han quedado viejunos, anticuados y sólo les sirve vivir como burgueses porque no tienen coraje ni talento para ser empleadores. También en la izquierda irredenta se dan casos de maricomplejines.

Pepe, el foulard, y Sordo, el amenazador, son claros ejemplos del chorroborrismo que les adorna. ¡Tigres de papel!