Ya saben ustedes que el Gobierno de Pedro Sánchez anunció que iba a poner en marcha un odiómetro, a través de la nueva herramienta especializada Hodio, para buscar en las redes sociales mensajes que se consideran de odio para identificar a las plataformas y sus autores. Pues bien, la gracia va a costarnos 1,6 millones de euros, que es lo que contempla el contrato concedido a dedo para poner en marcha esta herramienta después de la convocatoria electoral de los comicios generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre. La Secretaría de Estado de Migraciones, dependiente del Ministerio de Inclusión de Elma Saiz, ha adjudicado un contrato «negociado sin publicidad» a una empresa tecnológica para el «servicio de operación, mantenimiento, evolución y desarrollo de los sistemas FARO y HODIO y su implementación para el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE)». Según el ministerio, la compañía adjudicataria es «el único operador económico capaz de ejecutar la prestación». O, mejor dicho, es la única empresa capaz de ejecutar la prestación tal como quiere el Gobierno que se ejecute la prestación: cargando sobre todos aquellos que no le bailan el agua a este Gobierno.

Dice el departamento de Elma Saiz que la elegida es la única empresa que tiene los derechos exclusivos sobre la tecnología necesaria para llevar a cabo la mejora de los algoritmos de inteligencia artificial y el soporte técnico», según se detalla en los pliegos de contratación. «La definición de las características técnicas no es un artificio para eludir la competencia, sino una necesidad técnica e industrial objetiva e inderogable».

Toma ya. Y es que el Gobierno define su Hodio como un «servicio de vigilancia activa y sistemática sobre el ecosistema digital para combatir la propagación de narrativas nocivas» que debe «desarrollarse necesariamente como una extensión del sistema FARO, aprovechando su experiencia en la identificación de contenidos potencialmente relacionados con discurso de odio en redes sociales». Si escribimos «odio al Hodio», ¿estamos propagando narrativas nocivas?