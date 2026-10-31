¿Qué piensa hacer Feijóo con RTVE y Efe?

Soy de los convencidos, no de ahora, de que Núñez Feijóo será definitivamente presidente del Gobierno. Quedan pocos meses para ello. Pero tal y como están las cosas (o parece), más bien habría que preguntarse qué piensan hacer Feijóo y Abascal con RTVE y la agencia estatal Efe.

Tengo para mí que será cosa de dos, precisamente por la importancia que tanto la radiotelevisión estatal pública como la agencia oficial tienen.

Conozco, modestamente, algo esas dos casas (hoy en las más completas ruinas) y mucho me temo que se requerirá algo más que cariñitos para hacer que cumplan el objetivo primordial que constitucionalmente les corresponde. Jamás desde el inicio del proceso democrático, RTVE y Efe han estado más alejadas del servicio público y la morterada de millones que los contribuyentes ponen en manos de sus gestores.

¿Por qué no empezar con severas auditorías? Feijóo ha prometido solemnemente en ocasiones varias auditar todo el sanchismo para poder fijar con justeza la orgía de abusos cometidos en toda la Administración del Estado y, por ende y específicamente, en las dos empresas públicas comentadas.

Conocer cifras, destino de esos dineros, nombres y apellidos de los agraciados más allá de lo que ya conocemos, entre ellas, productoras amigas de López (El cerilla) que vayan desde La Comenta de Iracheta a las de Contreras y demás compañeros sanchistas.

De RTVE han abrevado opíparamente durante los ocho largos años sanchistas un sinfín de paniagudos, profesionalmente sin fuste ni lecturas, que ahora se revolverán rabiosos en ausencia de la mamandurria. No olvidar los 200 profesionales que fueron laminados manu militari a la llegada al poder de Sánchez oficiando en tal menester bajo el nombre de María Rosa Mateo, la ágrafa oportunista, hija de un colérico coronel franquista.

En Efe, aunque con menor importancia por su irrelevancia informativa actual, se perpetran a diario barrabasadas profesionales cuyo único responsable es el sanchista convicto y confeso, Miguel Ángel Oliver, el marido de otra ganapán, en este caso bajo el manto del PP.

Muchos profesionales, hasta ahora silentes en este medio, se aprestan a poner nombres y apellidos de colaboradores necesarios de la causa sanchista que han llevado a la histórica agencia informativa a la mayor de las irrelevancias.

Estos profesionales esperan con la luz encendida la llegada de Alberto Núñez Feijóo. Tienen todo perfectamente tabulado.