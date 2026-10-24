Han perdido hasta el sentido del ridículo. Por una vez en ocho años, España puede partirse la caja con los desquicies de Sánchez, Puente, Bolaños, López (el de RTVE) y demás sacristanes bien regados del entrañable jefe de las corruptas mesnadas.

Como cualquier argumento serio con el que tratan de autoamnistiarse se derrumba por fatuo, no les ha quedado más remedio que aferrarse al «amor», como si lo que hubiera en el todavía matrimonio presidencial fuera precisamente eso. Una cosa es amor verdadero y otra cosa distinta interés mutuo.

El partido del amor…

¿Amor por el teniente coronel Balas al que intentaron hacer desaparecer?

¿Amor por la proba jueza Biedma a la que montaron una operación terrorista para intentar amedrentarle?

¿Amor por todos los profesionales a los intentan silenciar por el simple hecho de destapar sus miserias?

¿Amor por los jueces independientes a los que denigran con mentiras y falsedades?

Amor/amor del PSOE sí tiene con los afectados de La Palma…

Mucho más aún con los afectados de Adamuz y las familias de 48 muertos.

Y qué decir del amor inmenso hacia los valencianos de la DANA…

Esa izquierda que capitanea Pedro Sánchez con sus principales edecanes (por precio) son un compendio de amor podrido y engañoso principalmente hacia los pobres a los que dicen defender. Los tenemos ya muy calaos para saber que el único amor sincero habido en esa formación fue el de Ábalos con las putas que enganchaba con dinero público.

Sánchez es tan falsario, está tan degradado, que no duda en utilizar a su esposa, a la que permitió delinquir en sus ilegales andanzas en busca de llenar la buchaca, para intentar retener un voto entre sus conmilitones.

Cuando sea desalojado del poder tendremos cumplida cuenta del amor que profesa a Begoña Gómez y ésta a su marido. Nunca se ha visto nada igual por estos lares.

Definitivamente, el PSOE es el partido del amor, sí, del amor de pago.