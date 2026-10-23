Mujeres Caballas nos convocan este domingo en defensa de Ceuta y de toda España

Este próximo domingo los españoles de bien, de cualquier pensamiento, nos manifestamos en Madrid siguiendo la llamada de Mujeres Caballas, que heroicamente nos convocan de nuevo en defensa de los ceutíes.

Heroico es su día a día, resistiendo, y heroico es su esfuerzo titánico para organizar una enorme manifestación esta vez en Madrid y encabezando a muchísimos ceutíes que van a cruzar el estrecho para desde Algeciras viajar toda la noche, dirección Madrid.

Las mujeres ceutíes, las Mujeres Caballas, nos enseñan la dignidad más loable, y más noble, esa que nos envuelve a todos los españoles en esta hora de España para el compromiso que todos hemos de tener con nuestra nación.

España ha sido invadida a través de Ceuta el 30 y 31 de julio y ha sido invadida así mismo Europa. El presidente del Gobierno conoció bien muchos días antes la invasión, la permitió el 30 y 31 de julio y la consiente durante estos tres meses de una manera ignominiosa.

Los ceutíes han sido invadidos y una cabeza de puente de 15.000 personas se ha establecido en la ciudad. Los ceutíes secuestrados y asediados en su seguridad, en su tranquilidad familiar y la de sus hijos, secuestrados y asediados en su seguridad sanitaria, en su trabajo diario y progreso económico, secuestrados y asediados en su descanso y su equilibrio emocional, secuestrados y asediados en su libertad y en los imprescindibles derechos y valores democráticos más básicos.

Un presidente de Gobierno que no solo conocía, sino que propició y facilitó una invasión a su nación y se fue de vacaciones… y ahora, durante tres meses la consiente. Imposible calificar con palabras… la alta traición queda chica…

Por ello, Mujeres Caballas nos convoca a todo el resto de españoles este domingo 25, en Atocha a las 11:30 horas.

Sus convicciones, su honesta iniciativa, su dignidad más admirable se unen para lograr que todos los españoles nos unamos en la defensa cerrada y a ultranza de nuestra unidad, de nuestras fronteras, de nuestro estado de derecho, de nuestra libertad y de nuestra democracia.

Las mujeres caballas son ejemplares, son la viva representación del pueblo español. Aparcan cualquier ideología propia y se separan de cualquier postura política. Nos enseñan lo esencial, lo trascendente, lo más importante, que es la lucha por unos valores esenciales… Aquellos que nos unen, aquellos que anteponen una convivencia en paz y respeto, que anteponen el bien común, nos enseñan los valores de una nación, de su legitimidad histórica y jurídica, de su unidad, del máximo respeto a la igualdad de todos, por supuesto, de la defensa de nuestras fronteras, de la defensa del Estado de derecho, de la ley, de la justicia. Nos enseñan que todo ello nos corresponde a todos los españoles por igual.

La situación en Ceuta es exactamente todo lo contrario a lo que como españoles tienen derecho y están recibiendo un ataque frontal del propio Gobierno de la nación, por acción, por omisión, por negligencia, por dejación de responsabilidad, por traición, y ello es de todo punto inaceptable, y es criminal. Es inasumible un segundo más esta invasión a España y que el Gobierno lo admita. La denuncia absoluta y constante a este Gobierno ha de ser clamor general y su sentencia condenatoria definitiva. Las mujeres caballas nos conducen este 25 de octubre en la manifestación que organizan en Madrid a recuperar la dignidad y la libertad de Ceuta, a rechazar contundentemente la invasión, tornar de inmediato sin más excusas a la situación anterior y a volver definitivamente todos los españoles a la tranquilidad, a nuestro abrazo, a nuestra seguridad, a nuestra libertad y a nuestra democracia.