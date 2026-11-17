Durante décadas, los diferentes países del Golfo Pérsico han competido por atraer las inversiones internacionales aprovechando sus enormes reservas de petróleo y de gas. Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar han destinado miles de millones a construir infraestructuras, desarrollar centros financieros y convertirse en puntos de encuentro de las mayores empresas del planeta. Sin embargo, la escalada bélica que vive hoy Oriente Próximo está modificando las reglas de esta competición. Hoy ya no basta con disponer de los recursos naturales, de grandes fondos soberanos, de modernas infraestructuras o una fiscalidad atractiva. Los inversores también necesitan garantías de seguridad, estabilidad institucional y de continuidad de los negocios.

La transformación se aprecia con especial claridad en los grandes eventos económicos que se venían celebrando anualmente en la región. No hablamos de simples ferias comerciales, sino de encuentros que han reunido a ministros, banqueros, gestores de fondos de inversión y presidentes de multinacionales. En ellos se anunciaban proyectos multimillonarios, se negociaban contratos de suministro energético y se establecían las futuras alianzas estratégicas. Su celebración constituye, por tanto, un indicador de la confianza internacional en los países anfitriones. Y este otoño ha dejado una imagen reveladora; mientras Riad suspendía algunas de sus principales citas empresariales, Abu Dhabi conseguía celebrar uno de los mayores encuentros energéticos del mundo.

La capital saudí ha sufrido directamente las consecuencias de la ofensiva de los rebeldes hutíes de Yemen. Los ataques con drones y misiles contra sus infraestructuras estratégicas han obligado a interrumpir las operaciones aeroportuarias y han generado una creciente preocupación entre las grandes multinacionales. Uno de los episodios más graves fue el ataque contra el aeropuerto internacional Rey Jalid de Riad, que dejó 13 muertos y más de 300 heridos.

Las consecuencias económicas no tardaron en manifestarse. Los máximos responsables de Exxon Mobil, Shell, Total Energies y BP renunciaron a participar en el Congreso Mundial del Petróleo, una de las principales reuniones internacionales de la industria petrolera. La Unión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo también suspendieron la cumbre que tenían previsto celebrar en Riad el 24 de octubre. Este último organismo agrupa a seis monarquías de la región: Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Bahréin y Omán.

El golpe más simbólico llegó con el aplazamiento hasta el próximo año 2027 del gran encuentro financiero promovido por Arabia Saudí Future Investment Initiative conocido internacionalmente como el «Davos del desierto».

Se trata de uno de los principales escaparates del programa de modernización económica saudí, con el que Riad busca atraer capital extranjero y reducir su gran dependencia del petróleo. La cancelación de acontecimientos deportivos y reuniones internacionales terminó de confirmar que la inseguridad empezaba a condicionar la proyección económica del país.

El problema no es exclusivamente de imagen. Arabia Saudí necesita la inversión internacional para financiar sus grandes proyectos de infraestructuras, turismo, tecnología e industria. Cada reunión suspendida supone una oportunidad perdida para negociar operaciones, presentar nuevos proyectos y reforzar las relaciones empresariales. Aunque la celebración de un congreso no garantiza por sí misma nuevas inversiones, su cancelación por motivos de seguridad transmite una señal que los mercados difícilmente pueden ignorar.

A pocos cientos de kilómetros, Emiratos Árabes Unidos ha ofrecido una imagen diferente. Entre el 2 y el 5 de noviembre, Abu Dhabi acogió una nueva edición de su Feria y Conferencia Internacional del Petróleo, ADIPEC, una de las mayores de la industria energética. El encuentro reunió a 2.260 empresas expositoras, más de 40 ministros y participantes procedentes de más de 170 países. Los organizadores esperaban alcanzar los 239.000 visitantes, cifras que reflejan la dimensión económica y diplomática de este acontecimiento.

No significa que Emiratos haya permanecido al margen del conflicto. Durante la ofensiva de la pasada primavera, el país recibió el impacto de casi 3.000 misiles y drones iraníes. Dubái tuvo que aplazar acontecimientos tan importantes como Arabian Travel Market, la gran feria internacional de turismo, y TOKEN2049, un encuentro de referencia para empresas e inversores del sector de los activos digitales, criptomonedas y tecnología Web3.

La diferencia está en la respuesta frente a la crisis. Emiratos ha desarrollado durante años una estrategia de diversificación económica, protección militar de sus infraestructuras críticas y el fortalecimiento de su sistema financiero. Entre sus principales activos figura un oleoducto que conecta los campos petrolíferos de Abu Dhabi con el puerto de Fujeira, en el golfo de Omán. Esta infraestructura, operativa desde el año 2012, permite exportar parte del petróleo emiratí sin atravesar el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más sensibles del comercio energético mundial.

A ello se suman las importantes inversiones tanto en los sistemas de defensa aérea como en los mecanismos de intervención financiera. Durante las tensiones geopolíticas, el banco central emiratí, CBUAE, aportó 8.000 millones de dólares de liquidez al sistema en marzo de 2026 para sostener de forma preventiva su correcto funcionamiento. En julio, el Fondo Monetario Internacional consideró que las reservas y los mecanismos de protección de la economía seguían ofreciendo un margen de resistencia significativo.

El mensaje resulta especialmente relevante para los inversores. Un país no necesita ser inmune a los conflictos para conservar su atractivo económico. Lo decisivo es demostrar que sus infraestructuras críticas funcionan, aeropuertos y centrales de suministro de agua y electricidad, que sus instituciones responden y que las empresas pueden seguir operando incluso en este tipo de circunstancias geoeconomicas tan extraordinarias.

Existe un elemento menos visible, pero fundamental, para comprender esta importante adaptación, el mercado asegurador. Cuando una multinacional organiza un gran evento internacional o compromete una inversión multimillonaria, necesita protegerse frente a los riesgos de los posibles daños, cancelaciones e interrupciones de la actividad.

En condiciones normales, las grandes aseguradoras internacionales proporcionan parte de estas garantías. Sin embargo, la mayor intensidad del impacto de los ataques de Irán ha reducido drásticamente la disponibilidad de su cobertura en el Golfo. Según las estimaciones del principal corredor de seguros Marsh, la capacidad aseguradora para determinados acontecimientos habría pasado de unos 1.000 millones de dólares a apenas 200 millones, mientras que las primas se habrían multiplicado por veinte.

Este mayor coste tiene unas consecuencias directas sobre la economía real. Cuando asegurar una operación resulta demasiado caro, algunos proyectos dejan de ser rentables y no se consideran. Otros necesitan unas garantías adicionales, modifican sus condiciones contractuales o terminan trasladándose a otras ciudades consideradas más seguras. La inseguridad por la guerra se transforma en unos mayores costes empresariales y, finalmente, en menores oportunidades de inversión.

En este contexto, la reputación de un país adquiere un valor geoeconómico extraordinario. Las infraestructuras, la credibilidad de sus autoridades, la fortaleza de su sistema financiero y su capacidad para garantizar la continuidad de los negocios se convierten en factores que pueden compensar parcialmente la retirada de las aseguradoras.

La celebración de ADIPEC permitió visualizar esta realidad. Durante el encuentro, la petrolera estatal Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC, que produce 4,1 millones de barriles al día, anunció nuevas decisiones de inversión, entre ellas el desarrollo gasista de Ruwais Diyab, y alcanzó un acuerdo para suministrar hasta 1,6 millones de toneladas de gas natural licuado a Total Energies durante cinco años. Son operaciones que muestran cómo la actividad contractual puede continuar incluso en un escenario regional marcado por la incertidumbre de la guerra.

Durante años, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos han protagonizado una competencia creciente por convertirse en los principales centros económicos de Oriente Próximo.

Riad aspira a liderar la transformación regional mediante su programa Visión 2030, mientras Dubái y Abu Dhabi han consolidado posiciones relevantes en finanzas, logística, comercio internacional, turismo y energía.

La guerra introduce ahora una nueva variable en esa rivalidad. La capacidad para mantener la actividad económica en situaciones de gran presión. Las multinacionales no solo comparan las ventajas fiscales, las modernas infraestructuras, los costes energéticos o la disponibilidad de talento. También examinan la exposición de cada país a los conflictos, la eficacia de sus sistemas de protección militar y financiera y la resiliencia o rapidez con que pueden recuperar la normalidad después de un ataque de drones o misiles desde Irán.

Sin embargo, interpretar esta situación como una victoria definitiva de los Emiratos sobre Arabia Saudí sería precipitado. Los mercados internacionales tienden a considerar el Golfo como una región geoeconómica profundamente interconectada. Una escalada militar contra Riad afecta también a las primas de riesgo, las decisiones logísticas y las perspectivas de inversión de los países vecinos.

Esta interdependencia explica una de las principales fortalezas regionales, que consiste en disponer de varios centros empresariales capaces de absorber una actividad internacional cuando otro de ellos atraviesa dificultades. Si una reunión internacional no puede celebrarse en Arabia Saudí, puede encontrar acomodo en Emiratos o Catar. La diversificación geográfica se convierte de este modo en una forma de resistencia económica colectiva.

Las consecuencias de esta transformación también afectan directamente a Europa. Nuestro continente afronta el invierno con unas reservas de gas próximas al 75% de su capacidad, inferiores a las registradas el año anterior, y con precios de referencia que superan los 130 euros por megavatio hora de media con picos en el norte de Europa de más de 300 euros.

Después de la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania, la Unión Europea ha intentado reducir su dependencia de aquellos proveedores considerados geopolíticamente arriesgados intentando diversificar sus fuentes de suministro. En esa estrategia, los productores de gas natural licuado de Oriente Próximo ya están desempeñando un papel clave.

La relación económica entre Europa y los Emiratos va bastante más allá de los hidrocarburos. ADNOC y otras empresas emiratíes mantienen inversiones superiores a 20.000 millones de euros en la industria y el sector energético alemán. Paralelamente, Bruselas y Abu Dhabi negocian un acuerdo de libre comercio destinado a reforzar los intercambios comerciales y facilitar nuevas inversiones.

La cuestión para Europa es cómo equilibrar sus necesidades energéticas, sus intereses comerciales y los riesgos asociados a la inestabilidad regional.

Los contratos a largo plazo requieren unos proveedores capaces de garantizar entregas, rutas logísticas operativas y mecanismos jurídicos que permitan resolver los eventuales conflictos.

Por eso, la diplomacia comercial y la política energética no pueden analizarse de una forma completamente separada de la seguridad. Un conflicto bélico encarece el transporte, modifica los costes de aseguramiento, altera los precios internacionales y obliga a las empresas a replantear sus decisiones de inversión. La geopolítica termina reflejándose en las facturas energéticas tanto de las industrias como de los hogares europeos.

La gran enseñanza de esta crisis es que el valor económico de una geografía no depende únicamente de los recursos que alberga en ella, sino también de las garantías que ofrece para explotarlos, transformarlos y comercializarlos.

El petróleo puede encontrarse bajo el subsuelo de Arabia Saudí o de los Emiratos Árabes Unidos, pero las decisiones de inversión se adoptan en despachos donde se calculan los riesgos, los costes financieros, los plazos de recuperación y las probabilidades de interrupción de las operaciones. Un productor con abundantes reservas puede perder todo su atractivo si sus infraestructuras son vulnerables o si resulta imposible asegurar los proyectos.

En cambio, un país capaz de mantener abiertos sus aeropuertos, preservar sus corredores energéticos, garantizar la liquidez de su sistema financiero y ofrecer seguridad a las empresas dispone de una ventaja competitiva difícil de crear a corto plazo.

La experiencia del Golfo durante el año 2026 permite comprender por qué la seguridad se está convirtiendo en uno de los grandes ejes de la geoeconomía contemporánea. La competencia entre los países ya no se libra exclusivamente mediante la fiscalidad, las ayudas, la tecnología o el acceso a las materias primas. También depende de la fortaleza de sus instituciones, la protección de las infraestructuras críticas y la confianza que ofrecen a los inversores que arriesgan su capital.

Y esa es una lección que Europa debería estudiar con atención. Porque en una economía internacional sometida a guerras, tensiones comerciales y disrupciones energéticas, disponer de petróleo es una ventaja, pero conseguir además que los inversores sigan confiando cuando caen los misiles puede resultar clave.

Securitas discrimen facit

José Luis Moreno es economista y profesor de la UFV. Autor de Geoeconomía Estratégica con editorial ESIC.