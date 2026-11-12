David Fernández, de la CUP a Bildu

Al ex dirigente de la CUP David Fernández se le ha elogiado mucho como un referente dentro del activismo anticapitalista y se ha inflado mucho su figura. Cuando fue diputado en el Parlament parecía mucho más de lo que era y se daba mucho más protagonismo del que merecía por su importancia electoral y social. Es lo que tiene ser separatista y formar parte de la élite que detenta la hegemonía cultural, política y social en Cataluña. Si eres de la pomada, nunca te faltará media docena de tertulias en la que defender la secesión.

Y es que puedes representar a cuatro gatos, pero si estás en el lado correcto de la historia según el nacionalismo catalán tendrás un protagonismo desmesurado. La importancia real de David Fernández es que siempre fue uno de los personajes que contribuyeron a engrasar las relaciones entre el entorno social que dio apoyo entusiasta a ETA durante su ejecutoria criminal y el separatismo catalán. Fue uno de los dirigentes políticos que más ha contribuido al blanqueamiento de este entorno político, en el que algunos de los integrantes de su actual cúpula formaron parte de una banda con las manos manchadas de sangre.

Ahora David Fernández ha recalado donde siempre estuvo, del lado de Bildu. Ahora que el espacio de la CUP se ha moderado para intentar ser un monaguillo más de los socialistas, como Esquerra o los comunes, el noi de la chancleta ha sido fichado como dirigente de la formación que lidera Arnaldo Otegi. Ha encontrado su sitio natural y bien está que las cosas queden claras. Su gran momento fue cuando le mostró una de sus sandalias a Rodrigo Rato, durante una comisión de investigación en la cámara autonómica catalana. Fue el antecesor de los numeritos que Gabriel Rufián ha montado en el Congreso.

Que no nos extrañe que, cuando Bildu llegue al poder de la mano de los socialistas —hecho que ocurrirá más pronto que tarde—, David Fernández tenga un papel destacado en la formación del futuro Gobierno vasco. Tiene fama de buen estratega, y lo que sí es es un dirigente de la extrema izquierda radical bien formado. No es un gañán de los que se ponen la capucha para quemar contenedores; es alguien que tiene visión política y que sabe a lo que juega.

David Fernández supo apartarse de la política institucional porque vio que no era su momento. Desde que dejó el Parlament, pasó a formar parte de los que con su opinión decidían lo que pasaba en Cataluña. Ha estado en casi todas las conspiraciones del separatismo y siempre ha sabido no quemarse y ha caído siempre de pie. Ahora ha apostado por formar parte de la cúpula de Bildu, en mi modesta opinión, porque sabe que los de Otegi van a ser el primer gobierno autonómico —»nacional» en su terminología— auténticamente de extrema izquierda radical en España. Y él quiere formar parte de lo que considera un hecho histórico, porque ellos sí que quieren dinamitar a España, a diferencia del PNV, que sólo busca hacer negocios e inventar una amplia red clientelar que le garantice la permanencia en el poder.

Pero mientras el PNV se va descomponiendo porque su apoyo a Sánchez le ha ido desgastando, Bildu se ha ido fortaleciendo, dado que ese mismo apoyo, al usarlo para conseguir la liberación de los presos de ETA, le ha legitimado ante sus bases sociales y al mismo tiempo le ha permitido ampliar el blanqueamiento que los socialistas hace tiempo que le regalaron. El paso de David Fernández a Bildu es el síntoma de que muchas cosas van a cambiar en las Vascongadas y nos tememos que no para bien.