Contra la huelga general

Quiero hacer un llamamiento expreso a currar en un día como hoy. Lo digo por la huelga general de UGT y CCOO. No deja de ser curioso que la convoquen a menos de 20 días de unas elecciones generales que pueden dar un vuelco a la situación política. Será por eso. Se juegan la pasta.

Me recuerda la famosa aturada de país (paro de país, lo llamaron) que promovió el Gobierno catalán el 3 de octubre de 2017. En protesta por las cargas policiales del 1-O. Aunque teóricamente fue organizada por Òmnium Cultural, la ANC, la Intersindical —un sindicato indepe minoritario—, UGT y CCOO.

Ahora José María Álvarez ha recuperado el Pepe. En cambio, durante el procés, le llamaban Josep Maria. No en vano, los dos sindicatos formaban parte del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, aquella entidad que tenía que allanar el camino del referéndum.

Ni que decir tiene que fueron ampliamente recompensados por ello. La Generalitat les otorgó en el 2014 la Creu de Sant Jordi por los servicios prestados y un montón de subvenciones. Sólo aquel año recibieron más de tres millones de euros a repartir entre ambas centrales.

Yo, que soy un ingenuo, todavía creía entonces en la bondad humana y la independencia sindical. Hasta que descubrí al actual secretario general de la UGT. Quim Nadal, que fue uno de los consejeros más longevos del PSC (2003-2007), lo cita varias veces en sus dietarios de esa época.

Por ejemplo, cuando fue designado candidato socialista a mediados de los 90 para enfrentarse a Pujol —después de tres intentos fallidos de Raimon Obiols—, Álvarez le expresó su «adhesión convencida e incondicional» (Así lo recoge Joaquim Nadal en Testimoni de càrrec. Proa, Barcelona, 2014, pág. 43. Creo que no hay versión en castellano).

De hecho, en la propia presentación de la obra en una librería de Barcelona —a la que asistí como periodista— quedó claro que el líder de la UGT era militante del partido. No recuerdo ahora si lo desveló el propio Nadal o lo admitió él mismo. Pero tanto monta, monta tanto.

Nacido en Belmonte (Asturias) el 20 de marzo de 1956, la web de la UGT explica que «cursó estudios de formación profesional». Lo que no necesariamente significa que los acabara.

En 1975, con 19 años, se trasladó a la Ciudad Condal y comenzó a trabajar en la Maquinista Terrestre y Marítima, actualmente Alstom. Empezó su carrerón en el comité de empresa. Tres años después, pasó a ser secretario de Acción Sindical y secretario de organización de la Federación del Metal. Encadenó responsabilidades hasta que, en mayo de 1990, salió elegido secretario general de la UGT de Cataluña. Cargo para el que fue reelegido… ¡Otras seis veces! ¡Y luego nos quejábamos de Pujol!

En fin, en el 2016 se resituó ya como secretario general de toda la UGT. Y ahí sigue. Si volviera a su primer puesto de trabajo, vería que ahora es un centro comercial. Estos son los que han hecho un llamamiento a la huelga general. Contra la oposición, no contra el Gobierno. Por eso, este miércoles, todos a currar. La verdadera clase trabajadora somos nosotros.