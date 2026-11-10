Los cinco errores que España sigue cometiendo al interpretar Estados Unidos

Los que llevamos muchos años viviendo en Estados Unidos nos sentimos una mezcla de frustración y sorpresa cuando escuchamos cómo se explica en España el funcionamiento político, económico y social de este país. No pretendo decir que Estados Unidos sea perfecto. Ni mucho menos. Tiene problemas importantes y comete errores, pero una cosa es criticar con conocimiento y otra muy diferente interpretar una realidad que no se comprende utilizando los prejuicios de nuestra propia cultura política.

Pero seamos prácticos. Voy a concentrarme en cinco errores que, en mi opinión, se siguen cometiendo en España cuando se analiza Estados Unidos.

1. Los norteamericanos han votado por el progresismo y la moderación

Los demócratas han conseguido recuperar el control de ambas cámaras del Congreso, pero interpretar automáticamente este resultado como un respaldo al progresismo sería, en mi opinión, un error de diagnóstico. Lo que hemos presenciado es, en buena medida, un voto de enfado. Un voto de castigo a los republicanos y a una Administración que ha perdido la confianza de muchos ciudadanos en cuestiones tan importantes como la economía doméstica.

El coste de la vida continúa siendo una preocupación fundamental. Los aranceles, el encarecimiento energético y las consecuencias del conflicto con Irán han añadido presión a unos hogares que ya venían sufriendo los efectos de la inflación.

¿Significa esto que los norteamericanos han abrazado un nuevo programa político progresista? El Partido Demócrata continúa dividido entre sectores moderados y una izquierda mucho más intervencionista. Algunas de sus propuestas, desde una mayor participación pública en determinados sectores económicos hasta reformas policiales y migratorias, generan importantes controversias dentro y fuera del partido. Y para quienes interpretan estos resultados como un acontecimiento extraordinario, conviene recordar un poco de historia.

Barack Obama, que llegó a la Casa Blanca en 2008 con enormes expectativas y una amplia mayoría demócrata, sufrió en sus primeros midterms, en 2010, una derrota histórica: su partido perdió 63 escaños y el control de la Cámara de Representantes. En 2014 llegó otro golpe electoral, cuando los republicanos conquistaron también el Senado.

Cada dos años tiene la oportunidad de expresar su satisfacción o descontento con el rumbo del país. Y los contrapesos institucionales están precisamente para evitar que un presidente concentre todo el poder. Confundir un voto de castigo con una transformación ideológica permanente es uno de los errores más habituales del análisis político.

2. España crece más que Estados Unidos. ¿Pero se están enriqueciendo los españoles?

Es cierto que España ha registrado tasas de crecimiento económico superiores a las estadounidenses en algunos de los últimos años. Y eso es una buena noticia. Pero también conviene recordar que España sufrió una caída del PIB mucho más profunda durante la pandemia y que parte de su crecimiento posterior responde a la recuperación de aquella pérdida y al aumento de la población, impulsado por la inmigración.

Ahora bien, cuando analizamos el crecimiento acumulado del PIB real por habitante desde 2019 hasta 2025, la fotografía cambia considerablemente.

Según las series del Banco Mundial, Estados Unidos ha incrementado su PIB real por habitante aproximadamente un 11%, frente a alrededor del 5% de España. Es decir, Estados Unidos ha avanzado a más del doble del ritmo español en producción real por ciudadano.

En nuestro país, además, tenemos un problema estructural de productividad, al que se suma una presión fiscal que merece un análisis mucho más profundo, especialmente cuando incluimos cotizaciones sociales e impuestos indirectos. No confundamos crecimiento económico con prosperidad individual.

3. ¿A qué partidos españoles se parecen realmente los demócratas y los republicanos?

En España tendemos a identificar automáticamente a los demócratas con el PSOE y a los republicanos con el PP o Vox. Pero la realidad norteamericana es bastante más compleja. Los partidos estadounidenses son grandes coaliciones políticas que agrupan sensibilidades muy diferentes. Un demócrata moderado puede defender posiciones económicas, empresariales o de seguridad que en España consideraríamos propias del centro o incluso de la centroderecha.

Del mismo modo, dentro del Partido Republicano conviven conservadores tradicionales, liberales económicos, sectores religiosos y movimientos populistas que no siempre comparten las mismas prioridades.

Si tuviera que buscar equivalencias, diría que determinados sectores del PP de Feijóo podrían encontrar más puntos de coincidencia con los demócratas moderados de los que muchos españoles imaginan.

¿Y el PSOE actual? En mi opinión, su orientación económica y su relación con el intervencionismo estatal lo alejan de una parte importante del electorado demócrata tradicional. El error consiste en pretender trasladar automáticamente el mapa político español al norteamericano.

4. Lo público es bueno y lo privado es malo. ¿Seguro?

Este es probablemente uno de los debates más españoles que conozco.

En España tenemos una tendencia casi emocional a identificar lo público con lo socialmente deseable y lo privado con el beneficio empresarial, como si ambas cosas fueran necesariamente incompatibles.

Pongamos un ejemplo: las universidades públicas. Estados Unidos cuenta con algunas de las mejores universidades públicas del mundo. Sin embargo, que una universidad sea pública no significa necesariamente que sea gratuita, ni que esté exenta de exigencias financieras, académicas o de gestión. Por supuesto, no funcionan exactamente como una empresa privada. Pero sí existe una cultura de responsabilidad institucional, evaluación de resultados y sostenibilidad financiera que merece la pena estudiar.

Lo relevante no debería ser únicamente quién es el propietario de una institución, sino cómo se gestiona, cuánto cuesta y qué resultados ofrece y la accesibilidad que da al que no dispone de recursos.

Una empresa pública mal gestionada no se convierte en eficiente por ser pública. Y una empresa privada tampoco garantiza un buen servicio simplemente por perseguir beneficios.

5. El Estado que nos cuida a todos… ¿o el Estado al que todos debemos cuidar?

Quizás esta sea la diferencia cultural más profunda entre España y Estados Unidos. En España hemos desarrollado una relación con el Estado que va mucho más allá de la prestación de servicios públicos.

El Estado regula, recauda, subvenciona, contrata, redistribuye y participa directa o indirectamente en una parte muy importante de nuestra actividad económica. En Estados Unidos existe una tradición más marcada de iniciativa individual, movilidad profesional, emprendimiento y responsabilidad personal, aunque convive con un Estado federal enorme y con importantes programas públicos. En España, por el contrario, parece que ante cada problema económico o social nuestra primera reacción consiste en pedir una nueva regulación, una subvención o una intervención del Gobierno.

Y aquí surge una contradicción que siempre me ha llamado la atención. Queremos que el Estado intervenga en casi todo, pero después nos quejamos de los impuestos que pagamos, de la burocracia que sufrimos y de la falta de eficiencia de muchos servicios públicos.

Conclusión: el problema no es Estados Unidos, sino cómo lo interpretamos

Estados Unidos no es el paraíso liberal que algunos imaginan, ni el desastre social que otros describen. Es una economía extraordinariamente dinámica, con enormes fortalezas, importantes desigualdades y un sistema político diseñado para que el poder tenga límites.

España, por su parte, tiene grandes virtudes, excelentes profesionales y empresas extraordinarias. Pero también arrastra problemas estructurales de productividad, burocracia y dependencia de decisiones políticas que no podemos seguir ignorando.

Nos encanta regular, nos apasiona legislar y confiamos en que el Estado encuentre soluciones para casi todo. Pero después nos sorprende que los salarios no crezcan lo suficiente, que la vivienda sea cada vez menos accesible y que nuestras empresas encuentren dificultades para competir.